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Borussia Dortmund vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Borussia Dortmund y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Borussia Dortmund vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Borussia Dortmund y Villarreal se puede ver en directo a través de las plataformas disponibles que se detallan a continuación.

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Borussia Dortmund recibe a Villarreal en el Signal Iduna Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento muy distinto para cada equipo.

El conjunto de Niko Kovac llega con el ánimo por las nubes tras protagonizar una de las remontadas más llamativas de este inicio de temporada. El fin de semana pasado, el Dortmund se encontraba perdiendo por 2-0 en Hoffenheim y terminó ganando 3-2 con tres goles en la segunda mitad. Kovac reconoció que su equipo tuvo suerte, pero los tres puntos son tres puntos, y el inicio liguero no puede ser mejor.

Villarreal, en cambio, atraviesa un momento delicado. El Submarino Amarillo solo ha sumado tres puntos de los nueve disputados en LaLiga, y el pasado 5 de septiembre encajó una derrota en casa ante Deportivo de A Coruña por 2-3, un resultado que ha generado dudas sobre el rendimiento del equipo de Íñigo Pérez en este arranque de curso.

El historial reciente entre ambos en la Champions League no favorece al equipo español. La última vez que se midieron en esta competición, el Dortmund venció 4-0 en este mismo estadio en noviembre de 2025, un resultado que marcó un claro dominio alemán en el duelo europeo.

Pese a las bajas en defensa, Kovac puede contar con un mediocampo de garantías. La presencia de Jobe Bellingham y el joven Konstantinos Karetsas, que ha llamado la atención a lo largo de la pretemporada, da al Dortmund una base creativa sólida para este encuentro continental.

Villarreal necesita una respuesta europea para aliviar la presión doméstica. Íñigo Pérez tiene a su disposición casi toda la plantilla y apuesta por Gerard Moreno para liderar el ataque junto a Mikautadze y Pepe.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Borussia Dortmund contra Villarreal alineaciones probables

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
G. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouD. SvenssonD. SvenssonW. AntonW. AntonJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonK. KaretsasK. KaretsasJ. VeermanJ. VeermanE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyP. GulacsiP. GulacsiS. MourinoS. MourinoL. CostaL. CostaR. VeigaR. Veigateam-logoC. RomeroN. PepeN. PepeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. Moreno
Villarreal crest
Villarreal
VIL
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Villarreal

Manager

  • N. Kovac
  • I. Perez

Niko Kovac llega a este partido con varias bajas sensibles. Filippo Mane, Emre Can, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias y Justin Lerma están en la enfermería, mientras que Ramy Bensebaini y Nico Schlotterbeck no podrán participar por sanción. El once proyectado del técnico croata es: Kobel; Gadou, Svensson, Anton, Ryerson; Karetsas, Veerman, Bellingham; Nwaneri, Beier, Guirassy.

En el bando visitante, Íñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Juan Foyth por lesión y no cuenta con ningún sancionado. El once inicial previsto del Villarreal es: Gulacsi; Mourino, Costa, Veiga, Romero; Pepe, Comesana, Buchanan, Gueye; Mikautadze, Moreno. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

BVB

BVB - Formulario

ROM
D2-2
FCB
L1-2
HSV
W2-0
HAM
W0-5
TSG
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

GAL
W1-2
SAN
D2-2
ATM
D2-2
ALA
L1-0
COR
L2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Borussia Dortmund llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la remontada ante el Hoffenheim el 5 de septiembre, donde ganaron 3-2 después de ir perdiendo 0-2. Antes de eso, aplastaron 5-0 al HEBC Hamburg en la DFB-Pokal y arrancaron la Bundesliga con un 2-0 ante el Hamburgo. Sus únicos tropiezos llegaron ante el Bayern Múnich en la Supercopa y ante el Arsenal en un amistoso. En total, el Dortmund ha marcado nueve goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Villarreal presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la derrota en casa ante el Deportivo de A Coruña el 5 de septiembre por 2-3. Previamente, el equipo castellonense había empatado 2-2 con el Atlético de Madrid y con el Racing de Santander en sus dos primeros partidos de liga. Su única victoria en el tramo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Galatasaray. El Villarreal ha marcado siete goles y ha encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateVillarreal
1
1
1
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la Liga de Campeones el 25 de noviembre de 2025, cuando el Borussia Dortmund venció 4-0 al Villarreal en el Signal Iduna Park. Antes de ese duelo, los equipos se habían enfrentado en dos amistosos: un empate 2-2 en agosto de 2024 y una victoria del Villarreal por 2-0 en julio de 2022. En el cómputo global de los tres encuentros registrados, el Dortmund y el Villarreal cuentan con una victoria cada uno y un empate, aunque la última cita fue la más contundente a favor del conjunto alemán.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Borussia Dortmund como el Villarreal ocupan la primera posición con los mismos puntos en este inicio de competición.

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