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Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Cómo ver Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Borussia Dortmund recibe al Eintracht Frankfurt este sábado en el Signal Iduna Park, en un duelo de la Bundesliga que llega en un momento crucial para los dos equipos. El BVB, actualmente segundo en la tabla, busca consolidar su posición en la parte alta de la clasificación ante su afición.

Niko Kovac llega a este partido con la moral reforzada tras el triunfo del martes en Bakú. El doblete de Serhou Guirassy ante el Sabah FK acabó con una racha de tres partidos sin ganar y devolvió al equipo la confianza necesaria para afrontar el tramo más exigente del calendario.

Sin embargo, el rendimiento no ha sido del todo convincente. Las carencias en la presión y los errores en la construcción del juego siguen siendo motivo de preocupación para el técnico croata, que sabe que Frankfurt exigirá un nivel muy superior al del rival azerbaiyano.

El Eintracht, por su parte, atraviesa una temporada irregular. Adolf Hütter llega a Dortmund con su equipo en la undécima posición, tras una semana que incluyó una dolorosa derrota por 6-0 ante el RB Leipzig, aunque también sumó una victoria ante el Colonia.

En el plano individual, el estado de forma de Mario Götze será uno de los focos del encuentro. El centrocampista alemán regresa al estadio en el que vivió algunos de los mejores momentos de su carrera, ahora vistiendo de rojo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Niko Kovac no podrá contar con Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ni Konstantinos Karetsas, todos en la lista de bajas por lesión. El once probable del BVB incluye a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Nico Schlotterbeck, Joane Gadou y Waldemar Anton, y Serhou Guirassy como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Adolf Hütter tampoco dispone de todos sus efectivos: Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins y Oscar Hoejlund son bajas confirmadas. El once proyectado de Frankfurt sitúa a Noah Atubolu en portería, con Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib como dupla atacante.

Forma

El Borussia Dortmund llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, sumando seis goles a favor e igual número en contra. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante el Sabah FK en la Champions League, y antes de eso el equipo no había ganado en tres partidos consecutivos, incluyendo el empate sin goles ante el Union Berlin y la derrota por 1-0 frente al Bodø/Glimt.

El Eintracht Frankfurt presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. Su último partido en la Bundesliga fue una victoria por 1-0 ante el Colonia, aunque la semana anterior sufrió un severo correctivo: el 6-0 encajado ante el RB Leipzig sigue siendo la sombra más larga sobre el equipo de Hütter. En total, los frankfurteses han marcado diez goles y recibido nueve en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 8 de mayo de 2026 en el Signal Iduna Park, con victoria del Dortmund por 3-2. En los cinco últimos enfrentamientos, el BVB acumula dos victorias frente a las dos del Frankfurt, con un empate de por medio; los encuentros han sido especialmente abiertos, con partidos que terminaron 3-3 y 3-2, lo que refleja una rivalidad con tendencia al gol.

Clasificación

En la Bundesliga, el Borussia Dortmund ocupa la segunda posición, mientras que el Eintracht Frankfurt se encuentra en el undécimo lugar. La distancia entre ambos en la tabla convierte este partido en una oportunidad para el BVB de afianzarse en la zona de título, y en un test de carácter para un Frankfurt que necesita remontar posiciones.