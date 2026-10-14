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Aston Villa vs Fenerbahce: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aston Villa vs Fenerbahce
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Fenerbahce, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Villa Park acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Aston Villa y Fenerbahce, dos equipos que llegan a Birmingham con necesidades distintas pero con la misma urgencia de sumar.

Unai Emery ha pedido a sus jugadores que conviertan el Villa Park en una fortaleza, y no es un mensaje menor: el equipo no ha ganado ninguno de sus tres primeros partidos en casa esta temporada. La presión sobre el técnico español es real, y una victoria en Europa podría ser el punto de inflexión que el equipo necesita.

El Villa llega con confianza relativa tras encadenar buenos resultados fuera de casa, incluyendo una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. Sin embargo, el empate 2-2 ante el Brentford en su último partido de liga dejó ver las limitaciones de un equipo que sigue buscando consistencia.

Fenerbahce, dirigido por Ismail Kartal, viaja a Birmingham en un buen momento. El conjunto turco viene de golear 8-0 al Eyupspor en la Superliga y de ganar 0-3 al Rizespor en su último partido de liga, lo que demuestra una capacidad ofensiva que Emery no puede ignorar.

El único antecedente entre ambos equipos en Europa terminó con victoria del Villa: un 0-1 en el campo del Fenerbahce en la Europa League de enero de 2026. Ahora los papeles se invierten, y el cuadro inglés tendrá la ventaja de jugar en casa.

En la tabla de la Champions League, ninguno de los dos equipos ocupa una posición cómoda, lo que convierte este partido en un encuentro de enorme peso para las aspiraciones europeas de ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Fenerbahce alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonNélson SemedoNélson SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fenerbahce

Manager

  • U. Emery
  • I. Kartal

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once probable del Villa incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf, y Nicolas Jackson como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Ismail Kartal no podrá contar con Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once proyectado del Fenerbahce sitúa a Ederson en portería, con Milan Skriniar y Nathan Aké en el centro de la defensa, y Mason Greenwood y Kerem Akturkoglu acompañando a Vedat Muriqi en ataque.

Forma

AVL

AVL - Formulario

NFO
L1-2
COV
W1-3
TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FB

FB - Formulario

ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
Gol marcado (encajado)
14/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso cosecharon una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. En ese período, el equipo de Emery ha marcado diez goles y ha encajado nueve.

Fenerbahce llega con tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. La goleada 8-0 al Eyupspor en la Superliga el pasado 20 de septiembre es el resultado más llamativo, y en su último partido ganaron 0-3 al Rizespor. En total, el conjunto turco ha anotado catorce goles y solo ha encajado uno en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único enfrentamiento registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, con el Fenerbahce como local: el Aston Villa se impuso 0-1. No existen más precedentes en el historial disponible entre estos dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Aston Villa ocupa la novena posición y el Fenerbahce la vigésima. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa, lo que otorga a este partido un peso determinante en sus respectivas campañas europeas.

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