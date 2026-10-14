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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. También puede seguirse por ESPN Premium Argentina. Las opciones de emisión se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Villa Park acoge este miércoles un duelo de Champions League entre Aston Villa y Fenerbahce, dos equipos que llegan a Birmingham con necesidades distintas pero con la misma urgencia de sumar.

Unai Emery ha pedido a sus jugadores que conviertan el Villa Park en una fortaleza, y no es un mensaje menor: el equipo no ha ganado ninguno de sus tres primeros partidos en casa esta temporada. La presión sobre el técnico español es real, y una victoria en Europa podría ser el punto de inflexión que el equipo necesita.

El Villa llega con confianza relativa tras encadenar buenos resultados fuera de casa, incluyendo una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. Sin embargo, el empate 2-2 ante el Brentford en su último partido de liga dejó ver las limitaciones de un equipo que sigue buscando consistencia.

Fenerbahce, dirigido por Ismail Kartal, viaja a Birmingham en un buen momento. El conjunto turco viene de golear 8-0 al Eyupspor en la Superliga y de ganar 0-3 al Rizespor en su último partido de liga, lo que demuestra una capacidad ofensiva que Emery no puede ignorar.

El único antecedente entre ambos equipos en Europa terminó con victoria del Villa: un 0-1 en el campo del Fenerbahce en la Europa League de enero de 2026. Ahora los papeles se invierten, y el cuadro inglés tendrá la ventaja de jugar en casa.

En la tabla de la Champions League, ninguno de los dos equipos ocupa una posición cómoda, lo que convierte este partido en un encuentro de enorme peso para las aspiraciones europeas de ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once probable del Villa incluye a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf, y Nicolas Jackson como referencia ofensiva.

En el bando visitante, Ismail Kartal no podrá contar con Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once proyectado del Fenerbahce sitúa a Ederson en portería, con Milan Skriniar y Nathan Aké en el centro de la defensa, y Mason Greenwood y Kerem Akturkoglu acompañando a Vedat Muriqi en ataque.

Forma

El Aston Villa presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso cosecharon una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. En ese período, el equipo de Emery ha marcado diez goles y ha encajado nueve.

Fenerbahce llega con tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. La goleada 8-0 al Eyupspor en la Superliga el pasado 20 de septiembre es el resultado más llamativo, y en su último partido ganaron 0-3 al Rizespor. En total, el conjunto turco ha anotado catorce goles y solo ha encajado uno en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único enfrentamiento registrado entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, con el Fenerbahce como local: el Aston Villa se impuso 0-1. No existen más precedentes en el historial disponible entre estos dos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Aston Villa ocupa la novena posición y el Fenerbahce la vigésima. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa, lo que otorga a este partido un peso determinante en sus respectivas campañas europeas.