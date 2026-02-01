San Diego FC vs Pumas, Concacaf Champions Cup 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

San Diego Fc recibe a los Pumas este martes 3 de febrero a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium como parte de la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.

Sigue aquí en directo el partido San Diego FC vs Pumas de la Concacaf Champions Cup 2026

El equipo californiano, que recién hizo su presentación en la MLS el año pasado, hará su debut en el torneo internacional y esperan hacerlo con el pie derecho en casa, en busca de tener una buena actuación pese a que están en plena pretemporada.

Los Universitarios marchan invictos en la Liga MX y tras el contundente triunfo de la fecha pasada contra Santos, llegan fortalecidos anímicamente a este compromiso en el que intentarán tomar ventaja en la serie, misma que cerrarán en Ciudad Universitaria una semana después.

Cómo ver San Diego FC vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

Cómo ver San Diego FC vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One Estados Unidos TUDN, Vix Premium Sudamérica y Centroamérica Disney Plus España Sin transmisión

El partido será transmitido a través de Fox y Fox One en México, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Vix Premium. Para Sudamérica y Centroamérica, Disney Plus será quien transmita el juego y en España no podrá verse.

Hora de inicio de San Diego FC vs Pumas

CONCACAF Liga de Campeones - CONCACAF Final de la Liga de Campeones Snapdragon Stadium

El partido se disputa este martes 3 de febrero a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el Snapdragon Stdium.

México: 22:00 horas

Estados Unidos:23:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 01:00 horas (Miércoles 4)

01:00 horas (Miércoles 4) España:05:00 horas (Miércoles 4)

Noticias del equipo y escuadras

San Diego FC contra Club Universidad Nacional alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager M. Varas Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de San Diego FC

San Diego FC dejó una muy grata impresión en su temporada debut en la MLS, llegando hasta instancias definitivas del futbol de Estados Unidos el año pasado y ahora, intentarán replicar ese buen desempeño en su primera experiencia internacional en apenas dos años de existencia.

El equipo estadounidense no contará con Hirving 'Chucky' Lozano, quien fue el primer jugador franquicia de la historia del club y no entra en planes para la nueva temporada después de un desacuerdo que tuvo con el cuerpo técnico a finales del 2025.

Noticias de Pumas

Los Pumas vuelven una vez más a la Concacaf Champions Cup en el que no será un camino nada sencillo para su causa, pues en caso de superar la eliminatoria con San Diego FC, se estarán midiendo al Toluca en la ronda de los octavos de final.

Para los de la UNAM, este torneo sigue siendo una deuda pendiente al no ganarlo desde 1989 y han perdido finales en el 2005 y 2022 contra Saprissa y Seattle Sounders, respectivamente, siendo las únicas ocasiones en que en ese periodo de tiempo un equipo mexicano no ha alzado el campeonato.

Jorge Ruvalcaba ya no verá actividad con los Felinos en este partido, luego de ser transferido al New York Red Bull de la MLS, a cambio de 6.5 millones de dólares, en una transacción donde los dirigidos por Efraín Juárez se desprenden de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

