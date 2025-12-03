Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Madrid vs. Celta de Vigo, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Real Madrid y Celta de Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

El Real Madrid recibe al Celta de Vigo este domingo 7 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España, en el Estadio Santiago Bernabéu como parte de la jornada 15 de LaLiga temporada 2025-26.

Sigue aquí en directo el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo de LaLiga 2025-26

Los Merengues volvieron a la senda de la victoria a media semana tras golear al Athletic Club en su visita al siempre complicado Estadio de San Mamés y ahora, esperan hilar otro triunfo para no despegarse del Barcelona en la lucha por tratar de recuperar el liderato del fútbol español.

Por su parte, el conjunto Celtista navega en la mitad de la tabla en el lugar 12 y tratará de sorprender a Los Blancos en la capital española para alejarse de la zona de descenso y buscar escalar a puestos de competencias europeas.

A pocas fechas de que termine la primera vuelta de LaLiga, estos juegos prometen muchas emociones por lo vital que se vuelven los puntos en las aspiraciones de cada club.

Aquí en GOAL, te presentamos toda la información sobre cómo ver la transmisión de este partido, así como el horario de incio:

Cómo ver Real Madrid vs Celta de Vigo, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar
SudaméricaDGO, DSports
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DGO y DSports. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Madrid vs Celta de Vigo

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Celta Vigo alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Giraldez

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Real Madrid

Con 16 goles, Kylian Mbappé encabeza la tabla de goleo de LaLiga tras del 'doblete' que consiguió a mitad de semana contra el Athletic Club, por lo que ahora en este juego, buscará incrementar cuota y acercarse al récord goleador de Cristiano Ronaldo, quien marcó 59 tantos en un año natural con el Real Madrid y el francés está a cinco anotaciones de igualar esa marca con cuatro partidos por delante en el 2025.

Además, la lateral derecha una vez más le ha presentado problemas a Xabi Alonso, pues seguirá sin contar con Dani Carvajal y a esto se le suma Trent Alexander.-Arnold, el cual tuvo que abandonar el campo de San Mamés por una lesión y todo apunta que una vez más, el entrenador del Madrid deberá utilizar a Federico Valverde o Raúl Asencio en esa posición pese a que no es la natural de ninguno de los dos.

Noticias del Celta de Vigo

El Celta de Vigo ha sido un equipo irregular a lo largo de la temporada en LaLiga, con marca de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas, misma que los tiene estancados a mitad de la tabla. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez deberá comenzar a encontrar regularidad si quiere aspirar a terminar la campaña en zona de competencias europeas.

Además, el conjunto Celtista llega a este juego con cinco derrotas consecutivas en contra del Real Madrid, inercia negativa que buscan quitarse en esta oportunidad y de paso, dar la campanada en un partido en el que lucen sumamente inferiores al rival.

Cómo llegan al partido

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RMA

Últimos partidos

CEL

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

13

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

