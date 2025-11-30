¡El Manchester United quiere a Federico Valverde! Los Diablos Rojos están planeando un sorprendente movimiento de 114 millones de euros por la estrella del Real Madrid antes de la ventana de enero

La vida iba viento en popa para Federico Valverde hasta su reciente desacuerdo con Xabi Alonso. Se unió al equipo siendo un adolescente desde el Penarol en su Uruguay natal e inicialmente jugó para el equipo de reservas antes de debutar con el primer equipo en 2018. Rápidamente se hizo conocido como el motor del equipo, conocido por su incansable ritmo de trabajo, carreras explosivas e inteligencia táctica, jugando en numerosas posiciones a lo largo del mediocampo y ocasionalmente en defensa.

Incluso ha dicho que está dispuesto a jugar en cualquier lugar, diciendo en el sitio web del club: "Si te digo, la gente dirá que estoy mintiendo, pueden ir y preguntarle al entrenador. Siempre he sido muy claro en que estoy disponible para lo que el equipo necesite de mí. Nunca me he negado a jugar en diferentes posiciones, ya sea como lateral o en cualquier otro lugar. Siempre dije que daría lo mejor de mí donde el equipo me necesite, o donde el entrenador pida que juegue, y eso es para Xabi Alonso, Ancelotti o Zidane. Mi opinión es que cada vez que te eligen para el once inicial, debes aprovechar esa oportunidad como si fuera la última. Puedo dar mi opinión sobre lo que sucedió: nunca me negué a hacerlo. Es extraño que se diga esto de mí cuando siempre he sido absolutamente claro durante mi tiempo en Real Madrid que estoy feliz de jugar donde sea. Es un privilegio y un honor estar en el once titular de este equipo. Voy a ser muy claro al respecto, y puedes preguntárselo a cualquier otra persona, compañeros de equipo o entrenadores. Seguiré dando mi vida a mis compañeros, al equipo y al Real Madrid."

Valverde ha sido una figura clave en una de las épocas más exitosas del club, ganando numerosos trofeos importantes incluyendo múltiples títulos de La Liga y dos títulos de la Liga de Campeones - y asistió el gol de la victoria en la final de la UCL 2022. Con más de 300 apariciones, recientemente se convirtió en el uruguayo con más apariciones en la historia del Real Madrid y fue promovido a vicecapitán.