¿La solución del Liverpool? Los Reds buscan a estrella del Real Madrid por 60 millones de euros pese a gastar 550 millones este verano

Hace apenas seis meses, el ambiente en el Liverpool era de pura euforia. Arne Slot, en su temporada debut en Anfield tras dejar el Feyenoord, guió a los Reds de manera contundente hacia su primer título de la Premier League desde la temporada 2019-20, y solo su segundo campeonato de liga en la era de la Premier League.

Como si ganar la liga no fuera suficiente, el club invirtió casi 512 millones de euros en fichajes durante el verano. Los Reds rompieron el récord británico de transferencias en dos ocasiones: primero al firmar a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen por 132 millones de euros y luego al concretar la llegada de Alexander Isak desde el Newcastle United por 142 millones de euros en una operación de último día llena de polémica. Además, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez fueron contratados para reemplazar a una de las parejas de laterales más letales de la Premier: Trent Alexander-Arnold, que se unió al Real Madrid, y el cada vez más veterano Andy Robertson.

Aunque la adaptación de casi todos los fichajes de verano no fue inmediata, el Liverpool arrancó su defensa del título con una racha de cinco victorias consecutivas. Sin embargo, desde entonces se han venido abajo como un castillo de naipes. La temporada comenzó con una derrota en la Community Shield ante el Crystal Palace, que parecía un pequeño tropiezo, ya que los siguientes siete partidos en todas las competiciones fueron victorias. Lo que ha sucedido en los últimos meses, sin embargo, ha sido sorprendente: antes de la victoria del domingo por 2-0 sobre el West Ham, el Liverpool había perdido nueve de sus 12 partidos anteriores.

Lo que comenzó como un verano histórico y lleno de altas expectativas se ha transformado en un periodo de frustración, generando dudas sobre si Slot tiene la capacidad para guiar al que parecía un barco campeón ahora tambaleante.