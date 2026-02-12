Goal.com
Primera División
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
team-logoAtlético Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Rayo Vallecano recibe a Atlético de Madrid este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) en el estadio de Vallecas, por la vigésima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

El Rayo llega al compromiso después de ver su duelo de la fecha 23 pospuesto, debido a las condiciones del campo, afectado por las lluvias. El equipo dirigido por Iñigo Pérez es décimo octavo en la clasificación con 22 puntos, solo uno por debajo de la zona de salvación en la lucha por el no descenso.

Por su parte, los Colchoneros perdieron por 0-1 a manos de Real Betis en su más reciente partido de liga, rival al que habían goleado unos días atrás en la Copa del Rey. El cuadro a cargo de Diego Simeone es tercero en la tabla con 45 unidades, ya a 13 de distancia del Barcelona, líder actual de la competición.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Cómo ver Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid

Campo de Futbol de Vallecas

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Vallecas.

  • México: 09:15 horas
  • Argentina:12:15 horas
  • Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Rayo Vallecano contra Atlético Madrid alineaciones probables

Rayo VallecanoHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-4-2

Home team crestATM
13
A. Batalla
22
A. Espino
2
A. Ratiu
32
N. Mendy
24
F. Lejeune
12
I. Akhomach
7
I. Palazon
18
Álvaro García
15
G. Gumbau
14
C. Martin
19
J. de Frutos
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
14
M. Llorente
17
D. Hancko
2
José Giménez
4
R. Mendoza
11
T. Almada
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
22
A. Lookman

4-4-2

ATMAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • I. Perez

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Rayo Vallecano

El estadio de Vallecas es la gran incógnita para el fin de semana, a la espera de que LaLiga mire las condiciones del césped con buenos ojos y autorice el compromiso. De acuerdo con Marca, desde el interior del club se encuentran confiados con el progreso visto en la cancha a lo largo de la semana.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros consiguieron una enorme victoria a mitad de semana en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con un triunfo por 4-0 sobre Barcelona en el estadio Metropolitano, con anotaciones de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez, además de un tanto en propia puerta de Eric García.

Cómo llegan al partido

RAY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RAY

Últimos partidos

ATM

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

16
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

