Pumas vs León, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los Universitarios dieron la sorpresa de la fecha 2 a media semana al derrotar a Tigres 0-1 en la cancha del 'Volcán' por primera vez en doce años, por lo que llegan motivados a este duelo para ganar su primer encuentro de local en el certamen.

Por su parte, los Panzas Verdes fueron superados por Pachuca en la jornada doble del futbol mexicano y esperan que la historia sea diferente en esta oportunidad cuando se metan a la casa de los Auriazules.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Las Estrellas, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en Las Estrellas, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Univisión. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Pumas vs León

Liga MX - Clausura Olimpico Universitario

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Universitario.

México: 12:00 horas

Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas España:20:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Club Universidad Nacional contra Leon alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez Alineación probable Suplentes Manager I. Ambriz

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Pumas

Tras su sorprendente victoria en Nuevo León ante los Tigres, Pumas ha ganado en confianza y los de la UNAM, buscarán su segundo triunfo del torneo Clausura 2026 y el primero en casa después del amargo empate que sufrieron en la fecha 1 contra los Gallos Blancos del Querétaro.

Efraín Juárez tiene una deuda pendiente en sus juegos como local, pues desde que asumió la dirección técnica de los Felinos, solamente ha sido capaz de ganar tres duelos en el Estadio Olímpico Universitario y espera poder mejorar sus números en el Pedregal.

Para este compromiso, los Universitarios ya podrían contar con Guillermo Martínez y Rubén Duarte tras recuperarse de sus lesiones; sin embargo, Álvaro Angulo será baja al ser expulsado en la recta final del cotejo contra Tigres y deberá pagar su suspensión.

Noticias de León

León ha tenido un inicio de torneo agridulce con una victoria en la fecha 1 contra Cruz Azul y un descalabro contra Pachuca en la segunda, por lo que intentarán regresar a la senda del triunfo en esta oportunidad, en un partido que no luce nada sencillo para su causa en una cancha complicada como es la de Pumas.

Además, el conjunto de La Fiera no gana en el Estadio Olímpico Universitario desde el torneo Guardianes 2021 y ha caído en las últimas cuatro visitas contra el conjunto de la UNAM, por lo que quieren romper esa inercia positiva y salir de la capital mexicana con los tres puntos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

