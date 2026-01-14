El ‘Chucky’ Lozano y la gran incógnita de su futuro: cinco opciones reales

Según ESPN, Cruz Azul ha mostrado interés en Hirving Lozano, aunque su salario y una posible cuota de transferencia representan hoy los principales obstáculos. El club carece de un extremo con las características del ‘Chucky’, cuyo perfil encajaría de forma natural en el sistema ofensivo de Nicolás Larcamón. No obstante, su salario, estimado en 7.6 millones de dólares incluyendo bonificaciones, está muy por encima de la estructura salarial del club, por lo que el jugador tendría que aceptar una reducción considerable para que la operación sea viable.