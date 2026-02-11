Puebla vs Pumas, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Puebla recibe a Pumas este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc como parte de la jornada 6 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Puebla vs Pumas del torneo Clausura 2026

Después de sacarle un sorpresivo empate al Toluca la fecha anterior, los Camoteros llegan motivados a tratar de sumar a como de lugar en una prueba complicada contra uno de los equipos de la parte alta de la tabla como lo son los Universitarios.

Los Felinos están invictos en la competencia; sin embargo, llegarán a este compromiso golpeados anímicamente al haber sido eliminados el pasado martes de la Concacaf Champions Cup a manos de San Diego FC en la primera ronda del torneo.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver Puebla vs Pumas, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Azteca 7, Fox, Fox One Estados Unidos TUDN, Fubo Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México a través de Azteca 7, Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN y Fubo. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Puebla vs Pumas

Liga MX - Clausura Estadio Cuahutehmoc

El partido se disputa este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Cuauhtémoc.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (sábado 14)

Noticias del equipo y escuadras

Puebla contra Club Universidad Nacional alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Cristante Alineación probable Suplentes Manager E. Juarez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Puebla

DCon cinco puntos cosechados hasta el momento, el Puebla ha tenido un paso irregular en lo que va del torneo Clausura 2026 y buscará su segunda victoria en el semestre, ante la necesidad que tienen de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el certamen.

La Franja es penúltimo lugar de la tabla porcentual actualmente y aunque se ve complicado que pueda salir de los últimos tres puestos, tratarán de salir de esa posición para pagar la menos cantidad de dinero posible por la multa y también con la mente en el siguiente año futbolístico, donde también estarán en la lucha en el cociente.

Noticias de Pumas

Luego de la dolorosa eliminación en Concacaf Champions Cup, la presión para Efraín Juárez ha crecido como nunca antes en su gestión y sabe que está obligado a clasificarse a la Liguilla del Clausura 2026, pues el éxito que pueda tener en el certamen dependerá de su continuidad al frente del proyecto.

Se espera que César Garza ya reaparezca con los Universitarios en este partido, luego de que en el duelo contra San Diego FC no pudiera participar por una infección intestinal, misma por la cual incluso estuvo hospitalizado, pero ya fue dado de alta y podrá ver participación sin problema.

Para los Auriazules será clave que puedan salir con la victoria en su visita a Puebla, pues tienen una seguidilla de tres juegos complicados en las próximas fechas contra Rayados de Monterrey, Xolos de Tijuana y Toluca.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles