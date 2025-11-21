PSG vs. Le Havre, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSG recibe a Le Havre este sábado 22 de noviembre a las 21:05 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Le Havre de la Ligue 1 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Olympique Lyon en la fecha 12, con goles de Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con 27 puntos.

Por su parte, el Decano empató por 1-1 frente a Nantes en su más reciente partido de liga, con anotación de Gautier Lloris. El cuadro a cargo de Didier Digard es décimo segundo en la tabla con 14 unidades.

Cómo ver PSG vs Le Havre, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España TV5MONDE Sudamérica Disney+ México FOX One, Caliente TV Estados Unidos Fanatiz, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de TV5MONDE, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y Fubo Sports.

Hora de inicio de PSG vs Le Havre

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:05 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México:14:05 horas

Argentina: 17:05 horas

17:05 horas Estados Unidos:15:05 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del PSG

La ruptura entre PSG y Mbappé todavía sigue dando de que hablar, con las dos partes en una disputa millonaria que llega hasta los casi 450 millones de euros.

Por un lado, el futbolista exige que se cumplan algunos pagos, mientras que el club se queja de perdidas debido a la negativa de Mbappé de fichar por el Al-Hilal.

Noticias del Le Havre

El Decano se encuentra en una racha de cuatro juegos sin derrota, lo que le ha permitido crear una diferencia de cuatro puntos sobre la zona de descenso.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

