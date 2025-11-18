La estrella del Real Madrid Kylian Mbappé ahora exige 260 millones de euros del PSG en compensación, pero los gigantes franceses responden con una demanda aún mayor mientras la disputa legal se intensifica

La prolongada disputa contractual del superestrella francés Mbappe con el Paris Saint-Germain ha alcanzado una nueva fase dramática, con el delantero ahora exigiendo más de 260 millones de euros (229 millones de libras/301 millones de dólares) en compensación a medida que el caso avanza en el tribunal laboral de París. Según un informe reciente de ESPN, el delantero del Real Madrid, que no asistió a la audiencia del lunes, ha aumentado masivamente su reclamo inicial de 55 millones de euros (48 millones de libras/64 millones de dólares), argumentando que el PSG “le debe ese dinero porque su contrato de duración determinada debería ser reclasificado como uno permanente.”

Sus abogados aseguran que esta reclasificación le daría derecho a una compensación completa por despido improcedente, salarios no pagados, bonificaciones e indemnización, además de daños sustanciales. Su equipo legal declaró: “Kylian Mbappe no está pidiendo nada más allá de lo que la ley prevé; simplemente busca el cumplimiento de sus derechos legales, como haría cualquier empleado.”

La denuncia de Mbappe también alega acoso moral, trabajo no declarado e incumplimientos del deber de buena fe del PSG, señalando su marginación en 2023 después de informar al club de que no extendería su contrato. El delantero fue excluido de una gira de pretemporada y obligado a entrenar con jugadores marginales, una práctica descrita en Francia como “lofting.”

El caso surge del deterioro de las relaciones tras la negativa de Mbappe de activar la extensión opcional en su contrato de 2022, una decisión que dejó al PSG enfrentando la perspectiva de perder un activo de 300 millones de euros (264 millones de libras/347 millones de dólares) gratuitamente, y que finalmente ocurrió.