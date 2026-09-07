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Previa del Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava de la Champions League

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Vitinha

Previa completa del partido entre el PSG y el Slovan Bratislava en la Champions League en París. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes, estado de forma y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Parc des Princes

El Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava comienza el 9 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 20:00 GMT.

Previa del partido

El PSG, campeón de la Champions League en 2025 y 2026, inicia la defensa de su título en la fase de liga ante el Slovan Bratislava.

PSG Champions LeagueGetty Images

El PSG espera dejar a un lado sus problemas domésticos

El campeón de Europa, el PSG, ha arrancado la nueva temporada de la Ligue 1 de forma sorprendentemente mala para sus altos estándares. No ha ganado en sus últimos cuatro partidos de liga, una racha que se remonta al curso pasado. Ha sumado dos puntos de nueve posibles en esta temporada y estaría en una situación aún peor sin la aportación goleadora de su capitán Marquinhos, que ha marcado en cada una de sus dos últimas apariciones. El Slovan también atraviesa un mal momento, con derrotas en sus dos últimos partidos domésticos, aunque esos dos resultados llegaron después de una secuencia de cuatro victorias para arrancar su nueva campaña en la Super Liga eslovaca.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya hace historia para los entrenadores africanos

La leyenda del Man City y Costa de Marfil Yaya Toure, ahora en el banquillo del Slovan, se convirtió en el primer entrenador africano en llevar con éxito a un club desde las rondas previas hasta la lucrativa fase de liga de la Champions League.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El PSG ha encajado dos o más goles en cuatro partidos consecutivos de Ligue 1 por primera vez desde 2005.
  • Kvicha Kvaratskhelia participó directamente en 16 goles de la UCL la temporada pasada con el PSG.
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAGetty Images

Posibles onces

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Noticias de los equipos y plantillas

Paris Saint-Germain contra Slovan alineaciones probables

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Slovan crest
Slovan
SLB
Slovan crest
Slovan
SLB

Manager

  • Luis Enrique

Luis Enrique no tiene bajas confirmadas por lesión o sanción en el PSG de cara a este partido, y por ahora no se ha confirmado ningún once probable. La configuración de la plantilla ha quedado marcada de forma significativa por el mercado de verano, con la salida de Bradley Barcola al Liverpool y la rescisión del contrato de Renato Sanches, por lo que se esperan actualizaciones sobre el grupo disponible a medida que se acerque el encuentro.

La plantilla del Slovan Bratislava de Yaya Toure tampoco tiene por ahora información confirmada sobre lesiones o sanciones, y no se ha dado a conocer ningún XI previsto. Se añadirán más noticias de ambos equipos más cerca del inicio.

Forma

PSG

PSG - Formulario

AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SLB

SLB - Formulario

CEL
D1-1
FCK
W1-2
CEL
W1-2
ZEM
L1-2
DST
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 a domicilio ante el Lille en la Ligue 1, un partido en el que iba por detrás antes de que los goles tardíos de Vitinha y Marquinhos rescataran un punto. Antes, empató 2-2 en Rennes y venció 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Una derrota por 1-0 ante el Lens en la Supercopa y un empate 1-1 en un amistoso con el Manchester United completan la secuencia de cinco encuentros. El PSG marcó siete goles y encajó cinco en esos partidos.

El Slovan Bratislava ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Zemplin Michalovce en la máxima categoría eslovaca el 30 de agosto. Su mejor actuación en esta racha fue una victoria liguera por 5-0 sobre el Ruzomberok el 15 de agosto. También venció 2-1 al NK Celje en la vuelta de su eliminatoria de clasificación para la Champions League para avanzar a la fase de grupos, tras haber empatado 1-1 en la ida. Bratislava marcó diez goles y encajó cuatro en los cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateSlovan
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan badge
Slovan
SLB
0
F
Europa League
Slovan badge
Slovan
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Los dos clubes se han enfrentado dos veces anteriormente, ambas en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2011-12. El encuentro más reciente tuvo lugar el 3 de noviembre de 2011, cuando el PSG ganó 1-0 en el Parc des Princes. El enfrentamiento anterior, disputado el 20 de octubre de 2011 en Bratislava, terminó 0-0. Entre ambos partidos, el PSG presenta el mejor balance con una victoria y un empate, un gol a favor y ninguno en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, tanto el Paris Saint-Germain como el Slovan Bratislava están empatados en lo más alto de la tabla, ocupando ambos la primera posición.

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