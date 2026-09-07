Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Anfield

El Liverpool vs Atlético de Madrid comienza el 9 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y a las 20:00 GMT.

Previa del partido

La fase de liga de la Champions League arranca con el Liverpool, seis veces campeón de Europa, recibiendo en Anfield al Atlético de Madrid de Diego Simeone.

El Liverpool por fin se pone en marcha en la Premier League

El equipo de Andoni Iraola se impuso por 2-0 al Ipswich Town el viernes, gracias a un doblete de Alexander Isak en la primera parte, para lograr su primera victoria de la temporada tras dos empates 2-2. También dio el debut al fichaje veraniego de £123 m Bradley Barcola, y el francés podría estar aspirando a ser titular aquí contra el Atleti.

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El Atleti llega tras una racha de resultados dispares

Los visitantes encajaron un duro 3-0 ante el Athletic Club el fin de semana en LaLiga y siguen arrastrando problemas en ataque. El delantero argentino Julian Álvarez quiere salir del club después de que no se concretara su deseado traspaso al Barcelona, mientras que Alexander Sorloth está de baja por lesión. Está siendo una secuencia irregular de resultados para el técnico Diego Simeone, con esa derrota ante el Athletic tras una victoria por 3-1 en Sevilla y un empate 2-2 contra el Villarreal. Alvarez entró desde el banquillo ante el Athletic, al igual que su compatriota y fichaje veraniego Cristian Romero. Ambos podrían perfilarse para salir de inicio, ya que cuentan con una valiosa experiencia en la Premier League.

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Posibles alineaciones

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Noticias y plantillas de los equipos

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, no ha confirmado una posible alineación titular antes del partido, y actualmente no hay información disponible sobre lesiones o sanciones en el conjunto local. Se espera que se añadan actualizaciones más cerca del inicio.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tampoco ha hecho pública todavía la información del equipo, sin ausencias ni sanciones confirmadas por el momento. Se ofrecerá más información en cuanto esté disponible.

Forma

El Liverpool ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Nottingham Forest en la Premier League, y también empató 2-2 con el Newcastle United la semana anterior. Su única victoria en esa racha llegó en un amistoso contra el Como, mientras que sufrió una derrota por 3-2 ante el Monaco en pretemporada. El Liverpool marcó seis goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Atlético de Madrid ha mostrado una mejor forma, con tres victorias en sus últimos cinco partidos y una sola derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 a domicilio ante el Sevilla en LaLiga, y también venció al Malaga por 2-0 a principios de agosto. Un empate 2-2 con el Villarreal y una victoria amistosa por 2-1 sobre el Marseille completan una secuencia positiva, con su única derrota llegando contra el Manchester City en pretemporada. El Atlético marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Champions League el 17 de septiembre de 2025, cuando el Liverpool ganó 3-2 en Anfield. En los últimos cinco duelos directos, todos ellos en la Champions League, el Liverpool ha ganado tres veces por dos del Atlético. Los encuentros anteriores incluyen una victoria del Liverpool por 2-0 en Anfield en noviembre de 2021, un triunfo del Liverpool por 3-2 en Madrid en octubre de 2021, una victoria del Atlético por 3-2 en Anfield en marzo de 2020 y un triunfo del Atlético por 1-0 en la ida de esa misma eliminatoria en febrero de 2020.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, tanto el Liverpool como el Atlético de Madrid ocupan actualmente el primer puesto en sus respectivos grupos.