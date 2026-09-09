Bundesliga - Jornada 3 13 sept 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Elversberg vs Bayern de Múnich comenzará el 13 de septiembre de 2026 a las 11:30 EST y 15:30 GMT.

El recién ascendido espera plantar cara al gigante bávaro Bayern

Elversberg ha tenido un comienzo de cuento de hadas en la Bundesliga, al ganar sus dos primeros partidos tras ascender a la máxima categoría por primera vez en su historia. Ha sido un ascenso meteórico para un club diminuto que estaba en la cuarta división del fútbol alemán tan recientemente como en 2022. Ha logrado victorias de muchos goles ante Leverkusen (3-2) y Borussia Mönchengladbach (4-3). El delantero francés David Mokwa ha marcado en ambos partidos.

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Increíblemente, Harry Kane no vio puerta en la victoria por 5-1 del Bayern ante el Stuttgart en el estreno liguero. Joshua Kimmich dio dos asistencias, al igual que el fichaje veraniego Ismael Saibari. Más increíble aún, el Bayern solo pudo empatar 0-0 con el Schalke en su siguiente partido. Fue una sorpresa, dado que el conjunto bávaro había firmado un marcador global de 42-2 ante el Schalke en los 12 enfrentamientos previos. El equipo de Vincent Kompany estará deseoso de volver a la senda del triunfo.

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Posibles alineaciones

Elversberg (4-2-3-1): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Noticias de los equipos y plantillas

Elversberg no podrá contar con Luis Seifert por lesión, mientras que Vincent Wagner cumple sanción. Se añadirán actualizaciones sobre su plantilla cuando se acerque el inicio del partido.

El Bayern de Múnich afronta el partido con David Santos Daiber y Tarek Buchmann de baja por lesión. Vincent Kompany no tiene sanciones con las que lidiar, aunque se supervisarán el estado físico y la disponibilidad de Jamal Musiala, que recientemente reveló un periodo de enfermedad, antes del encuentro.

Forma

Elversberg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su único lunar fue un empate 1-1 en un amistoso de pretemporada contra el Mallorca. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 en la Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach, y también derrotó al Bayer Leverkusen por 3-2 anteriormente en la campaña liguera. En sus últimos cinco partidos, Elversberg ha marcado 12 goles y ha encajado siete, mostrando tanto intención ofensiva como fragilidad defensiva.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue un 0-0 en la Bundesliga en el campo del Schalke 04, mientras que su resultado más destacado en esta racha fue la victoria por 5-1 en liga contra el VfB Stuttgart en la jornada 1. El Bayern marcó 12 goles y encajó uno en los cuatro partidos en los que sí vio puerta, lo que subraya que el partido sin marcar ante el Schalke fue una excepción aislada respecto a su producción habitual.

Historial de enfrentamientos

En este momento no hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Elversberg y Bayern de Múnich.

Clasificación

En la Bundesliga, Elversberg ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que el Bayern de Múnich es sexto tras las dos primeras jornadas.