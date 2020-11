Otro subcampeón del mundo que se retira: Mascherano anunció que deja el fútbol

Luego del sorpresivo anuncio de Fernando Gago, llegó la hora de otra figura del fútbol argentino de decir adiós: a sus 36 años, Javier Mascherano decidió ponerle un punto final a su carrera como futbolista. Así lo anunció el propio jugador en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Estudiantes ante Argentinos por 1-0.

💬 Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en " pic.twitter.com/UDU3WHwRb4

El Jefecito había decidido pegar la vuelta al fútbol argentino luego de más de una década en Europa, en donde se destacó en , y , y tras una breve excursión por , en el Hebei Fortune. Su gran relación con Juan Sebastián Verón y con Gabriel Milito, el por entonces entrenador del Pincha, le permitió retornar al país, pero la pandemia puso en pausa su regreso y lo obligó a replantear su situación: fueron apenas 11 partidos los que pudo jugar en sus últimos 11 meses como jugador.

Según informó el sitio Doble Amarilla, Masche tendría todo acordado para pasar a trabajar en la AFA vinculado con los seleccionados menores y juveniles y hasta ya habría tenido charlas con las autoridades.

Mascherano debutó en River en 2003, luego de haberlo hecho de manera oficial en las categorías mayores en la Selección argentina en un amistoso ante en lo que fue la inauguración del Estadio Único de La Plata. En sus 17 años como profesional, levantó 21 títulos, entre ellos dos , dos medallas de oro en los de Atenas y Beijing y fue subcampeón del mundo en el Mundial de 2014.

