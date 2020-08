Oficial: Flamengo anunció la incorporación de Mauricio Isla

El Huaso continuará su brillante carrera en Brasil. Jugará allí hasta el Mundial de Qatar.

Es oficial. Mauricio Isla jugará por Flamengo, campeón del Brasileirao y de la Libertadores ​y el club con más hinchas en el Planeta Tierra, luego de acordar un vínculo que lo une con el Mengao hasta diciembre de 2022.

Marcos Braz, vicepresidente del coloso de Rio, y Bruno Spindel, director, aterrizaron en y llegaron a un acuerdo con su agente Arturo Jiménez según la información que maneja Goal. Mientras los dirigentes definían los términos de aquel contrato, el diestro se realizaba los exámenes médicos, los cuales superó sin problema alguno. Según se enteró Goal en las últimas horas, el Rubro-Negro no incluirá una cláusula de liberación gratuita para Europa, la misma que propició la salida de Rafinha rumbo a Olympiacos.

El Huaso, bicampeón de América con , llega precisamente a relevar a Rafinha y recibió el respaldo del lateral saliente. "Tiene una carrera brillante y mucha experiencia en Europa. Viene a uno de los más grandes del mundo", aseguró el ex Bayern. Cómo no: , , Queens Park Rangers, Olympique y fueron sus escalas antes de ir a . Todavía no jugó en Chile.

Más equipos

Además del Brasileirao, el Fla debe seguir -desde septiembre- compitiendo en una en la cual es campeón vigente, ya superó a Junior de Barranquilla y Barcelona de Guayaquil y debe aún jugar dos cruces contra Independiente del Valle y contra los clubes a los que ya les ganó.

Isla se inclinó por la oferta de Flamengo, una muy superior a la que puso sobre la mesa . Es más, Goal supo que no quería ir a por la incertidumbre sobre el regreso del fútbol en plena pandemia, y puso por encima a por la claridad sobre las fechas de las competencias internas. Además, en España fue sondeado pero jamás se concretó una oferta, pese a los rumores intensos que lo ligaron a y que, claramente, motivaban a su esposa Gala y su entorno familiar.

"Mauricio está realizando un trabajo preventivo de lesiones más un trabajo en campo físico, técnico táctico específico de la posición que juega de lateral derecho o interior. Este entrenamiento con alimentación y descanso le permitirá llegar en buen estado de forma a su próximo equipo para realizar el periodo preparatorio", explicó hace unas semanas Miguel Gandia Monton, expreparador físico del Real y encargado de la puesta a punto de un Isla que, listo para su nuevo desafío, aterrizará directo a competir, su mayor objetivo luego de dejar el Fenerbahçe de manera temprana. No juega un partido de fútbol desde el 14 de marzo, pero está a total disposición de Domènec Torrent Font.