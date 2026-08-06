«No sé lo que haré»: Neymar deja una ENORME pista sobre su retirada

Neymar ha admitido que podría retirarse del fútbol de clubes cuando su contrato con el Santos expire a finales de año. La leyenda de Brasil, que recientemente puso fin a su carrera internacional, está decidido a cumplir su actual contrato antes de decidir su próximo paso.