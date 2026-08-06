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Serie A
Serie A Resumen
Serie A, partidos y resultados
Más
martes, 28 de julio
miércoles, 29 de julio
viernes, 7 de agosto
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Palmeiras
|21
|14
|5
|2
|38
|16
|22
|47
|2
|Flamengo
|20
|11
|6
|3
|37
|18
|19
|39
|3
|Atlético PR
|21
|11
|4
|6
|28
|19
|9
|37
|4
|Fluminense
|21
|9
|7
|5
|30
|25
|5
|34
|5
|Bahia
|21
|8
|8
|5
|29
|25
|4
|32