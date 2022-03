Noticias Real Madrid hoy: última hora en directo, ruedas de prensa, entrenamientos, fichajes y rumores

El Real Madrid es uno de los clubes más seguidos del mundo, miles de aficionados quieren saber todo lo que pasa en el club merengue y es por eso que en Goal reunimos en este artículo todas las noticias del conjunto blanco: última hora en directo, ruedas de prensa, fichajes y rumores.

Martes 21 de diciembre

Ancelotti, en la rueda de prensa previa al Athletic-Real Madrid: "Si pongo mañana a Hazard, no habrá riesgo"

Sensaciones: "Es un partido muy entretenido, muy difícil. Vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho, en San Mamés. Tenemos bajas, sí, pero esto puede ser una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla. Lo vamos a preparar bien e intentaremos ganar, como siempre".

Rivales que se encierran: "Es cuestión de efectividad. Uno de mis primeros entrenadores decía que cuando tienes el balón lo primero es que no encajas goles y segundo, que tienes más posibilidades de ganar. Tenemos que buscar más efectividad delante, más calidad, más movilidad cuando los espacios están cerrados... Pero esta ya es una cualidad del equipo, por eso no me preocupa. Hemos tirado mucho, ha faltado un poco de calidad, pero no me preocupa. El Athletic es un equipo distinto, con un fútbol mucho más vertical, mucho más agresivo...".

La carga de minutos y la posición de Hazard: "Es una evaluación que tengo que hacer, cómo se ha recuperado, cómo le ha sentado jugar 90 minutos... Lo vamos a evaluar hoy, después del entrenamiento. Ayer estaba bien, con trabajo de recuperación como los otros. Hoy se entrena y lo evaluaremos. Es bastante claro que no es un extremo que juega fuera, como puede ser Vinicius, sino uno que le gusta la banda izquierda y detrás del delantero. Contra el Cádiz jugó por la derecha, pero no en la línea porque ahí era más para Lucas. Él prefiere jugar por detrás del delantero. Si juega, es algo que tenemos que evaluar porque cuando alguien juega lo que quiero es que se sienta cómodo con su posición".

El centro del campo y el sistema: "Es verdad que tenemos fuera a Casemiro y Modric. Es una oportunidad para el equipo, para jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte y que le tenemos en cuenta para ahora y para el futuro. Lo mismo para Valverde. ¿Cambiar el sistema? No sé, no sé, es una buena pregunta; lo estoy pensando, este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos y no estoy seguro. No tenemos un extremo a la derecha y ese es el único motivo por el que podría cambiar a un 4-4-2. No estoy seguro hasta ahora, he de esperar a la noche, que me puede dar respuestas".

La situación de Modric según la normativa: "Necesitamos más claridad. En este momento no puede entrenar porque no está bien, siendo negativo o positivo. Puede pasar que sea negativo pero no se encuentre bien, esté cansado, con fiebre o síntomas. No está entrenando porque no se encuentra bien, tenemos que esperar a que esté mejor, que sea negativo. Ojalá que después de los siete días de vacaciones estemos todos".

El cansancio de Vinicius: "Totalmente no, mañana va a jugar la número 22. Está aportando mucho, no veo cansancio en él, está muy motivado, jugando muy bien, tiene ganas... Para nosotros es muy importante, sobre todo para un partido como el de mañana, que necesitamos un equipo listo para enfrentarse a un equipo duro, metiendo la misma energía".

Si le parece normal la estadística de penaltis a favor: "No, pero es lo que ha pasado en 2021. Ojalá en 2022 podamos tener más suerte".

Sevilla-Barcelona: "Lo que me gustaría es ver un buen partido y creo que lo será. Son dos equipos en distintas dinámicas. Lo voy a degustar en la tele".

La posesión: "Determina el ritmo y el control del partido que quieres hacer, nada más. Si tienes más posesión horizontal, también tienes más riesgos de encajar contras. Lo que le pido a mis jugadores es una posesión vertical".

Hazard, preparado para dos partidos seguidos: "Ahora está entrenando bien desde hace un mes casi todos los días, con intensidad, con ritmo... Si le pongo mañana no creo que haya riesgo, el jugador está bien. Claro que no está acostumbrado a jugar cada tres días y puede tener más riesgo que uno que está acostumbrado".

Ceballos: "Está muy bien. Se quedó fuera mucho tiempo, ha empezado a trabajar, ha tenido una pequeña sobrecarga, ayer se entrenó pero no creo que entre en la convocatoria. Ha mostrado mucha calidad, muchas ganas de volver... Para mañana no voy a arriesgar a nadie, cuando volvamos, en el próximo año, habrá tiempo".

Isco: "Es un tema complicado a nivel personal y técnico. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, una gran calidad, porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él. Es muy difícil cambiar esto, para él y para otros como Nacho, Valverde, Camavinga o Marcelo... Esta buena dinámica del equipo les ha afectado, en el sentido de que no han tenido minutos para mostrar toda la calidad que tienen. Pero a nivel profesional tanto Isco como los otros se han comportado muy bien. No hemos tenido enfrentamientos ni luchas, no me he enfadado con él. Ahora no está bien y el partido de mañana podría haber sido importante".

Sábado 18 de diciembre

Ancelotti: "La eliminatoria ante el PSG será muy exigente y muy interesante"

Situación: “Hemos tenido contratiempos en esta semana. Los que han dado positivo están bien, el equipo ha entrenado bien y está listo para jugar el partido de mañana”.

Sorteo de Champions: “Pienso que fue lamentable, pero vamos a pensar en esta eliminatoria más adelante. Será difícil, pero muy muy excitante porque jugaremos contra uno de los mejores equipos del mundo. Será muy exigente y muy interesante”.

Benzema, tocado: “Ha entrenado individualmente, pero hoy lo ha hecho muy bien, marcando goles en el partido. Está muy bien. Seguro que juega”.

Sensación personal: “Después del positivo de Modric hemos tenido otros, como Asensio, Rodrygo y Bale, pero luego todas las pruebas han salido negativas y hemos tenido tiempo para preparar el partido. Tenemos que convivir con esto, desafortunadamente la sociedad también. Nunca hemos pensado en aplazarlo porque tenemos plantilla y porque el fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus que ahora es menos fuerte que antes. Tenemos que seguir, teniendo en cuenta que hay que cuidarse, seguir todas las precauciones… El club es muy exigente, haciendo pruebas y test casi todos los días”.

Horario del partido de Copa, en Reyes a las 21.30 h.: “¿Qué podemos decir? Me parece un poco tarde. No tanto para los españoles, pero muchos italianos están en la cama ya. Pero nos lo han puesto a esta hora y los vamos a jugar”.

Hazard: “Va a ser titular mañana, va a tener minutos. Ha demostrado su calidad, se ha entrenado bien. No va a jugar porque hay bajas, sino porque ha entrenador bien y merece jugar”.

Si ha cambiado algo en Hazard: "No ha cambiado mentalmente. Cuando puede entrenar, está bien. El problema es que no siempre ha podido entrenarse al 100%. Se está entrenando bien y creo que mañana va a hacer un buen partido".

El ‘Caso Modric’: “Ha dado negativo, pero no se ha entrenado porque está un poco cansado. Ha tenido fiebre estos días. No va a jugar mañana seguro. Tenemos que evaluar lo que dice la normativa, si tiene que esperar diez días o no; no está claro”.

Los números de Hazard: “Está preparado, por lo que ha mostrado en el entrenamiento. Está claro que la primera parte de la temporada ha sido afectado por el hecho de que delante lo hayan hecho muy bien Vinicius y Benzema. No está acostumbrado a jugar por la derecha y he preferido alternar a Asensio y Rodrygo. Lo tiene todo para poder hacer una segunda parte de la temporada muy muy buena y útil para nosotros”.

Factores de la buena temporada: “Hemos trabajado bien, pienso, y hemos tenido un poco de suerte. No se puede hablar siempre de suerte, pero a veces te ayuda. El aspecto físico es bueno y seguimos haciendo las mismas cosas aunque haya muchos partidos, descansando bien, evaluando el cansancio de los jugadores… Hasta ahora nos ha salido bien, ojalá podamos seguir así en la segunda parte”.

Aprendizaje de la caída en su anterior etapa: “Es difícil decirlo. Lo que recuerdo muy bien es que tuvimos una lesión muy grave de Modric que nos afectó al centro del campo. Una parte de la temporada no la hicimos bien, pero en Champions nos quedamos a un gol de la final y en Liga a un punto o dos de ganarla”.

Altura del bloque: “No tenemos que cambiar mucho de nuestra identidad, de lo que ha salido bien. El Cádiz probablemente tenga menos calidad que otros, pero tiene una identidad muy clara, usa muy bien el balón parado, está muy bien preparado para utilizar las contras… No vamos a cambiar. Tenemos que destacar que hasta ahora hemos defendido bien, hemos mejorado mucho, es lo que más ha mejorado en esta plantilla”.

Si el Barça opta a la Liga: “No es un candidato directo porque está por detrás de Atlético, Sevilla o Betis. Pero tienen la calidad para ello y si fuera el entrenador del Barcelona diría exactamente lo mismo”.

Martes 30 de noviembre

Ancelotti: "Ojalá el año que viene gane el Balón de Oro alguien del Madrid"

El Balón de Oro: “Tenemos que dar el valor justo a esta clasificación. Ha ganado Messi, es un gran jugador. Para los jugadores los premios individuales son importantes, una motivación importante para cada uno de ellos, pero si no lo ganan no creo que pase nada. Ojalá el año que viene lo gane uno del Madrid. Benzema ha hecho una gran temporada, ha quedado cuarto y tendrá la motivación para intentar ser primero el próximo año”.

Candidatos del Madrid para 2022: “Claro que Vinicius tiene toda la calidad para un día luchar para ganarlo. Benzema, hemos tenido a Modric. También a Courtois, aunque es difícil para un portero; pero su nivel es top”.

Hazard: “Está bien, ha trabajado todo el entrenamiento con el equipo, se ha encontrado bien, ha recuperado una buena condición y mañana ha estado con el equipo”.

La gastroenteritis de Hazard: “No ha tenido molestias musculares. Ha tenido una gastroenteritis. Le ha costado mucho, como a Rodrygo, que también se ha entrenado hoy pero no está en su mejor condición. No hay otra cosa atrás, tranquilo”.

Si quiere fichajes en enero: “En general, pienso que se tiene que trabajar bien en verano para preparar bien la plantilla. En enero no me gustan tanto los ajustes. Puede pasar por que haya fallado algo en verano. Si hay jugadores que no están contentos, se puede pensar, pero fichar, no. La plantilla está bien hecha para competir”.

Posible penalti de alaba a Ocampos: “No sé si ha montado porque habitualmente me focalizo en lo que tenemos que hacer, preparar vídeos… He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero esto son situaciones bastantes claras, pero esto lo aclararon los árbitros al principio de la temporada, diciendo que los penaltitos no se pitan. Entonces, tú te puedes enfadar lo que quieras, pero hay que escuchar a los árbitros. Hay dos situaciones en el partido, el ligero contacto de Ocampos con Alaba y el de Diego Carlos con Vinicius. El penalti tiene que ser un penalti claro, porque hay más posibilidad de marcar que de fallar. Cuando no es claro y no los pitan, estoy de acuerdo”.

Recuperar a Hazard: “Son problemas físicos, tiene que mejorar su condición. Ha tenido problemas de varios géneros. Tiene que tener minutos porque naturalmente va a mejorar su condición y así tendrá más minutos y jugará más. Está bien y tenemos muchos partidos, creo que va a tener minutos”.

Si dar descanso puede romper el ritmo del equipo: "Es una evaluación, sí. No me preocupa, pero tengo que evaluarlo porque la dinámica del equipo es muy buena. Rotar por rotar, no".

Messi, Balón de Oro: "Tengo un conflicto porque estoy en el Real Madrid y no puedo votar a un jugador de fuera. Habría elegido primero a Benzema, segundo a Vinicius, tercero a Courtois, cuarto a Modric, quinto a Casemiro, sexto a Kroos... Messi sigue siendo uno de los mejores. Si hubiera tenido que elegir, hubiera dicho Karim".

Favorito para la Liga: "No sé si somos claros favoritos o no, pero vamos a competir. Lo estamos haciendo muy bien".

Vinicius: "Conoce muy bien su posición en esta plantilla, conoce muy bien los compañeros que tiene y creo que no se siente una estrella porque sigue siendo muy humilde. Esta es una de sus mejores cualidades. Sabe que tiene a su lado a jugadores con una experiencia, una personalidad y un carácter tremendos, y esto le va a ayudar".

Sábado 30 de octubre

Ancelotti: "A Vini sólo le he puesto y le he dado confianza"

"Necesitábamos un partido así. No se podía jugar distinto, no hemos tenido tiempo. Lo hemos controlado bien, salvo la parte final. El partido nunca se acaba hasta el pitido del árbitro. Ha sido un buen partido, Vinicius ha marcado dos goles fantásticos. Sigue con esta racha, con este compromiso. Mariano ha jugado muy bien, ha pasado un balón fantástico en el primer gol. Tengo mucho cariño a los jugadores, les digo que meto en el banquillo al jugador, no a la persona. Los jugadores son muy profesionales, es la razón del éxito de este equipo a lo largo de los años".

"A Vini sólo le he puesto y le he dado confianza. No soy un mago. Lo está haciendo bien y marcando goles. Intento hacerlo lo mejor posible y darle confianza a todos los jugadores. Que no vaya con Brasil es una decisión de Tité, que es un amigo. Nada que contestar".

"Luego de dos días y medio no puedes jugar con tanta intensidad y energía. Jugamos con bloque media, no estamos con condición física luego de dos días y medio de descanso. No es problema del RM, si no de todos. No puedes estar al máximo nivel".

Viernes 29 de octubre

Ancelotti, antes del Elche-Real Madrid: "El VAR ya ha arreglado muchas cosas"

El Elche : "Lo hemos preparado sabiendo que el aspecto físico no es el determinante, sino seguir el compromiso que el equipo ha demostrado en los últimos partidos, intentando jugar bien y hacer las cosas bien desde un punto de vista técnico y estratégico".

Xavi en el Barça: "Lo conozco muy bien como jugador, le deseo lo mejor como entrenador".

Las formas de Soto Grado con sus jugadores: "No quiero entrar ahora en este tema, hay muchos líos con el VAR, los penaltis, el tiempo añadido... Creo que los finales de partido, en general, son muy interrumpidos. No creo que sea un problema de lo que añade el árbitro, sino del fútbol. Igual el tiempo efectivo puede ser una solución. Al final de los partidos no hay un fútbol lineal y eso no es bueno para el espectáculo".

El VAR: "Ha arreglado muchas cosas, sobre todo objetivos, como el fuera de juego. En lo que no, como las manos o así, es un poco más complicado. Poco a Poco. La polémica estaba antes del VAR también".

El protagonismo de Vinicius: "Creo que no estoy abusando, está bien, es muy joven y recupera mejor que otros. El día que tenga problemas o que no mantenga su nivel de rendimiento puede ir al banquillo, pero ahora estamos muy satisfechos con él y sus partidos, así que seguirá".

Rodrygo: "No tiene que hacer nada más que lo que ha hecho en los últimos partidos, con un muy buen compromiso defensivo y mucha calidad enfrente. Está haciendo todo lo que le pedimos, todo, al 100%, estoy muy satisfecho. Que siga".

Nuevas normas en el fútbol: "Hay algunas normas que son un poco complicadas para mí, por ejemplo el fuera de juego en los últimos tiempos. Además, en mi opinión no es justa. Lo otro es más complicado, es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo".

Hazard, salida en enero: "Tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador, en general. Nunca en mi carrera como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse; si quiere salir, que salga. En mi opinión personal, no hay duda en esto".

Sin marcar ante Osasuna: "Necesitamos trabajar también el aspecto ofensivo. Trabajas para crear oportunidades, las hemos tenido, como contra el Sheriff, pero tenemos que finalizar mejor. No significa sólo centrar mejor, sino posicionarse mejor en el área, meter más jugadores ahí cuando vamos a centrar, moverse mejor cuando tenemos el balón... Creo que se puede mejorar".

Modric: "Está bien. Entrenó ayer, entrenará hoy y jugará mañana. Era una precaución, se sintió molesto y cansado".

El 4-3-3: "No es innegociable, se puede cambiar. Estoy convencido de que es el sistema en el que más a gusto se sinente los jugadores. Me han satisfecho así, sobre todo en defensa. Puede ser que en algunos partidos, sobre todo al final, se pueda añadir a otro delantero junto a Benzema".

Arbitraje mejor o peor que en otros países: "No creo que se pueda decir mejor o peor, sino de distinto. Creo que el fútbol español ahora, comparado con mi primera etapa, es más global. Hay equipos buenos, que hacen un fútbol de menos posesión y más directo, con mejorías defensivas. Osasuna es un ejemplo. No hay un fútbol mejor ni un fútbol peor".

Martes 26 de octubre

Ancelotti: "Vinicius es un jugador humilde, le gusta trabajar"

Críticas tras ganar el Clásico: "Lo entiendo porque en el fútbol todos pueden opinar. Dije después del partido que no habíamos jugado espectacular, pero sí inteligente, defendiendo bien e intentando hacer un juego de ataques rápidos".

El incidente de Koeman a la salida del Camp Nou: "Me sentí un poco molesto, lo sentí por él. No tiene que pasar, no puede pasar, no se puede tolerar la mala educación. Es un problema social, no sólo del fútbol, porque se trata de una falta de respeto a la persona, no al entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador".

Rotaciones: "Se hacen por distintos motivos, el cansacio, intentar motivar a los jugadores que quieren jugar, un problema de estrategia... Lo voy a evaluar después del entrenamiento".

Vinicius: "Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede, que tiene mucha intensidad... Se mira mucho su calidad, pero tenemos que pensar que también trabaja mucho. Ayer hizo muchas aceleraciones, es muy intenso con el balón. Tiene que mejorar sin balón, pero lo puede hacer sin problema. Es un jugador que es humilde, le gusta trabajar... Hasta ahora ha estado bien".

Mejoría en el equipo: "Lo que trabajo menos es el aspecto de la motivación porque tengo un grupo que se motiva, con un compromiso colectivo muy alto, y el aspecto ofensivo, donde dejo mucho a la creatividad".

Mensaje a Vinicius en el Camp Nou: "Está centrado en este momento. Es joven, entonces le falta un poco de experiencia en algunos momentos del partido. Se desconcentra con la afición y lo que le dije fue sólo eso, que no pensase en lo que pasaba alrededor".

Hazard: "Puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo o en un 4-4-2 como punta o detrás del punta. Está bien, entrenando y listo para jugar. El problema que tiene es que en estos momentos hay un entrenador que ahora prefiere a otro jugador, pero es algo que puede pasar en una plantilla como la del Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación de trabajar para jugar, y lo está haciendo. Llegará su momento".

Bale: "Recibió el alta médica ayer, después de una prueba que ha hecho. Está bien, ha empezado a trabajar individualmente. Creo que en una semana entrenará en el equipo y desde ese momento estará listo para jugar".

Bale, antes del parón: "Creo que va a entrenar al principio de la próxima semana con el grupo, así que la única opción que tiene es en el partido contra el Rayo".

Hazard, sin estatus de estrella: "Porque ha llegado más tarde que los jugadores que mencionas y ha tenido lesiones. Poco a poco está llegando a su mejor versión, estoy convencido de que la va a alcanzar y de que va a jugar más. Tiene que aguantar. En este momento no está jugando pero tiene todas las características de un jugador del Madrid, calidad, motivación... Tiene que aguantar porque a veces el entrenador prefiere a otros".

Relación con Vinicius como la de un padre y un hijo: "No, ya tengo dos hijos. Es una relación como la que quiero tener con el resto de jugadores, intentando ayudarle, motivarle, darle la confianza necesaria... No hay nada especial para hacer con él porque ya tiene la calidad necesaria. La juventud, es verdad, te da todo el entusiasmo y a veces tienes que aprender para intentar ser eficaz en todos los momentos".

Domingo 24 de octubre

Ancelotti: "Este equipo tiene mucha calidad y hay que disfrutarlo"



El entrenador del Real Madrid compareció en sala de prensa tras la vital victoria en el Camp Nou ante el FC Barcelona.





Sobre la importancia del triunfo: "Estoy feliz de ganar el Clásico porque es el partido más importante. No me gusta meterme en el otro equipo, pero ellos han jugado también un buen partido".

Sus jugadores: "Están más acostumbrados a jugar en ese 4-3-3. Vini y Rodrygo han estado muy bien, pero también Asensio cuando ha salido. Todos quieren jugar".

La molestia de Courtois: "Parecía algo serio, pero después estaba bien. Había que hacer el último cambio y tenía que esperar por si estaba mal. Pero no tenía nada serio y he podido hacer el cambio que tenía pensado".

El balance:

"El partido ha sido práctico e inteligente. Muy bien en defensa. Hemos fallado algunos pases y hemos sido muy eficaces en la contra. Este equipo tiene mucha calidad y hay que disfrutarlo. Este no era un partido fácil y ganar nos deja contentos".





Martes 19 de octubre

Ancelotti, en rueda de prensa tras ganar al Shakhtar: "Vinicius está viendo recompensado su trabajo"

Vinicius: "Ha mejorado mucho, lo está haciendo muy bien y en esta primera parte de la temporada está marcando muchos goles. Está viendo recompensado su trabajo para llegar aquí, también ha aportado mucho trabajo, muchos esprints…".

Rodrygo iguala a Higuaín en goles Champions con menos partidos: "Puedo decir que ha cumplido, me ha gustado mucho el trabajo defensivo, las contras… Si es titular contra el Barcelona, no lo sé; puede ser, claro. Es difícil cambiar a un jugador que juega este tipo de partido".

Repetir XI contra el Barcelona: "Es una evaluación que tengo que hacer, ha sido un partido muy divertido. Tengo que tener en cuenta que he dejado fuera a jugadores muy importantes. Fede ha estado fuera, ha entrenado menos… Son evaluaciones que tengo que hacer en los próximos días".

El nivel de Benzema: "Tiene más liderazgo en este momento, el mismo que Modric, Casemiro o Kroos. Hace seis años era más joven, ahora ha subido su personalidad y su liderazgo. Me gustaba antes y me gusta ahora lo mismo, o un poquito más".

Sin encajar: "Hemos defendido bien. Cuando el Madrid deja la portería a cero, tiene muchas más posibilidades de ganar. El problema de este equipo no es marcar, porque los goles se marcan, sino de defender bien, y se defiende bien con compromiso colectivo, como esta noche. No es sólo mérito de la defensa, aunque individualmente lo ha hecho muy bien porque los medios y los extremos han trabajado bien. Es la simple razón de la portería a cero".

El regreso de Mendy: "Es un regreso muy importante para nosotros y para él. Tiene mucha calidad, defiende muy bien, empuja en la banda. Ha jugado 65 minutos muy bien, no ha tenido problemas… Esto es lo más importante".

La CMK, titular por primera vez esta temporada: "Kroos tiene pase claro y fino, no tiene miedo si hay presión… No tengo que hablar yo de estos tres jugadores, que han ganado todo lo que podían ganar y que siguen teniendo motivación, ambición, compromiso… Sólo tengo que aplaudirles, nada más".

Domingo 17 de octubre

Hazard no viaja a Kiev; Ancelotti recupera a Mendy y Marcelo

El Real Madrid ofreció la lista de convocados para su partido de Champions League ante el Shakhtar Donestk en la que no estará Eden Hazard, quien cayó lesionado en la UEFA Nations League con Bélgica en el encuentro frente a Italia. Sí estarán Alaba y Militao, tocados con sus selecciones pero que se recuperan a tiempo de viajar al trascendental partido. Ancelotti recupera a Mendy, Marcelo, Asensio y Mariano mientras que Carvajal, Isco, Bale, Ceballos y Jovic se quedan en Madrid.

Jueves 14 de octubre

Benzema: "Desde pequeño pienso en el Balón de Oro"

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, confesó en una entrevista concedida a TVE que piensa en ganar el Balón de Oro "desde pequeño". "Creo que es un trofeo que todos los jugadores lo quieren algún día, todos lo tienen en su cabeza, para mí es un trofeo que pienso siempre en él desde pequeño. Si puedo estar cerca de este trofeo es porque con mis compañeros hago mucho trabajo", confesó.

Además, habló del título conseguido ante España en la Nations League: "El título significó muchas cosas para mí, es el primer trofeo con mi selección, muy orgulloso por mi trabajo después de cinco o seis años sin jugar con mi país, estoy muy contento, muy orgulloso de mi trabajo y me da más ganas de trabajar y traer otro título".

Por otro lado, volvió a referirse acerca de la posibilidad de jugar en el Real Madrid con Mbappé en el futuro: "¿Por qué no? Tenemos que esperar, pero ¿por qué no? Claro que sí, me gustaría jugar un día con él, aunque ahora hay que esperar y respetar a su equipo".

Lunes 11 de octubre

Courtois carga contra FIFA y UEFA: "No se preocupan por los jugadores"

"No se preocupan por los jugadores, solo se preocupan por sus bolsillos. Es algo malo que no se hable de los jugadores. Y ahora escuchas sobre una Eurocopa y un Mundial todos los años. ¿Cuándo descansaremos? Nunca", aseguró en declaraciones a "Sky Sports".

Sábado 9 de octubre

Benzema: "Sueño desde niño con poder ganar el Balón de Oro"

El delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia habló con el "diario As" sobre su actualidad. Y tocó distintos temas...

El partido contra Bélgica: "Puede que haya sido uno de los mejores partidos del año y celebro que le haya gustado a la gente, porque eso ayuda a que el fútbol siga creciendo".

La previa contra España: "Estoy seguro de que será una gran final. España es un equipo muy joven, pero con mucho talento y espero que veamos un partido disputado y bonito, que haga feliz a la gente que es lo que queremos los jugadores".

Su estado físico: "Trabajo mucho en los entrenamientos, pero también lo hago en mi casa. Me preparo cada semana lo mejor que puedo, con esfuerzo e intensidad, pensando en estar listo para los partidos del fin de semana y los de Champions. Eso que se dice de que se juega como se entrena es totalmente cierto".

Su futuro: "No sé si seré entrenador, si iré a los banquillos. Pero lo que es seguro es que seguiré vinculado siempre al fútbol, estaré cerca del fútbol toda la vida. Ese es mi plan".

Sobre el Balón de Oro: "Desde pequeño tengo el sueño de ganar el Balón de Oro, que es el sueño que tenemos todos los futbolistas. Es verdad que lo más importante siempre es el equipo, pero cuando ayudas a tu equipo a ganar, cuando haces jugadas importantes y marcas muchos goles, lo siguiente es tener el Balón de Oro en la cabeza, en el pensamiento. Desde luego yo voy a hacer todo lo posible y voy a trabajar todo lo que se pueda para tener ese gran trofeo, para, ojalá, ganarlo algún día y cumplir ese sueño que tengo desde niño".

Sobre Mbappé: "Es un chico joven y con mucha calidad. Mbappé es un fenómeno por su fútbol y por su edad. Es muy bueno, y es muy buen chico. Disfruto mucho jugando con él, y también con Griezmann, que se mueve bien en los espacios pequeños. Lo paso muy bien cuando jugamos juntos con la selección de Francia. Me encanta jugar con ellos".

Viernes 8 de octubre

Marcelo y Mendy, más cerca de volver al equipo

"La plantilla completó en la Ciudad Real Madrid un nuevo entrenamiento sin la presencia de los futbolistas que han sido convocados por sus selecciones para disputar encuentros internacionales. La sesión comenzó con los jugadores ejercitándose en el gimnasio durante más de 45 minutos", explica el club que después no añade ni al brasileño ni al francés en la relación de lesionados.

"A continuación, practicaron la circulación del balón, la presión y la posesión. Por último, llevaron a cabo exigentes ejercicios de ataque y de defensa. Asensio y Bale se ejercitaron en solitario dentro y fuera. Carvajal, Ceballos, Isco y Mariano trabajaron en el interior de las instalaciones", finaliza.

Miércoles 6 de octubre

Varane: "Mbappé sabe perfectamente lo que quiere hacer"

"No tengo que aconsejar a Kylian, sabe perfectamente lo que quiere hacer y tiene su ambición y filosofía. Toma sus decisiones con calma y con su familia y en su mente está claro. Él sabe que tiene la madurez para elegir si quiere quedarse o irse del PSG. Sigo al Real Madrid, van primeros pero siempre se les exige más", aseguró sobre su compatriota y su ex equipo.





Martes 5 de octubre

Leonardo, director deportivo del Real Madrid, acusó directamente a Florentino Pérez y al club blanco de lo que están haciendo con Mbappé en declaraciones a L'Equipe: "Lo dicho por Florentino Pérez son una continuidad de la falta de respeto hacia el PSG y hacia Mbappé. En la misma semana, un jugador del Real Madrid, después el entrenador y ahora el presidente del Real Madrid hablan de Kylian como si ya fuera uno de ellos. Florentino Pérez ya ha hablado de él a la afición del Real Madrid durante la semana. Repito: es una falta de respeto que no se puede tolerar".

El brasileño aseguró que "lo de Florentino lleva sucediendo dos años. Solo recuerdo que se ha terminado ya el mercado de fichajes, que está en marcha la temporada. Hay partidos y el Real Madrid no puede seguir comportándose así. ¡Que pare! Kylian es jugador del PSG y el club entiende perfectamente que esta relación durará".

Domingo 3 de octubre

Segunda derrota consecutiva del Real Madrid esta semana y decepcionante desempeño de los hombres de Ancelotti, que ha sido claro durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al partido ante el Espanyol.

Ancelotti: "No hay mucho que decir porque hemos jugado mal"

Su peor partido: “Estoy de acuerdo, hemos jugado mal. No hay mucho que decir porque hemos jugado mal. Hemos empezado con una idea ofensiva y defensiva, pero el gol encajado hizo que no fuéramos capaces de mantener la calma. Hemos tenido un poco de confusión, el equipo no estaba bien posicionado, con balón y sin balón. Tengo que ser honesto: es el peor partido. Ahora tenemos el parón. A veces es mejor jugar pronto después de una derrota así, pero tenemos el parón y tenemos que reflexionar sobre cómo ha cambiado el equipo su actitud en una semana y seguir adelante”.

Accidente o problema: “No es un accidente. No hemos jugado bien, hemos merecido perder. La reacción ha sido demasiado tarde. Estamos preocupados porque aquí dos derrotas no son costumbre. Tenemos que tomar remedio, intentar mejorar los errores hechos hoy”.

Equipo desordenado y partido: “El planteamiento era bastante claro. Ahora no estoy aquí para explicarlo, pero estoy de acuerdo contigo en que el equipo parecía desordenado. No hemos cogido una posición correcta con balón, sino muy individual. Claro que tenemos que arreglarlo. Ya lo hemos hablado con los jugadores y están de acuerdo”.

Alaba, de central a lateral: “He pensado que podría ayudar en la posición ofensiva. Lo ha hecho, ha empujado mucho. A veces no hemos tenido buen equilibrio en su lado, pero no ha sido problema suyo. El medio le tenía que cubrir la posición y no hemos estado bien posicionados”.

Cambio de actitud: “Lo que he notado hoy es que al principio hemos intentado hacer las cosas pero poco agresivos, hemos perdido muchos duelos. Con el balón no hemos tenido mucha verticalidad. Me refiero sólo a un aspecto táctico del juego”.

Sábado 2 de octubre

Ancelotti: "Todos ven a Casemiro cansado, yo no. Le veo fuerte y aportando cosas al equipo"

El entrenador del Madrid ha dejado detalles interesantes como cada vez que se pone frente a un micrófono en las ruedas de prensa y los aficionados merengues y al fútbol en general lo agradecen.

Eden Hazard: "Hazard está bien, le falta un poco de continuidad, algunas cosas las está haciendo como antes, el uno contra uno. Necesita más protagonismo en el partido, poco a poco lo tendrá. Demostrará su calidad, que es mucha".

El regreso de Toni Kroos: "Estamos contentos de la vuelta de Kroos, mañana empezará el partido. Aporta su calidad, su experiencia. Todos saben lo que aporta Kroos al equipo".

El Sheriff: "Está claro que el partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo, mañana vamos a reaccionar y haremos lo necesario para ganar el partido".

El sistema: "Sin balón el más eficaz es un 4-4-2, con el balón las cosas cambian. Intentamos meter jugadores entre líneas, el sistema con el balón es distinto. Sin balón intentamos defender con dos líneas de cuatro, a veces con una de cinco pero complica más la presión arriba".

Casemiro: "Los jugadores que han tenido menos minutos contra el Sheriff tienen más posibilidad de jugar. Todos ven a Casemiro cansado, yo no. Le veo fuerte y aportando cosas al equipo".

Viernes 1 de octubre

Guti: "¿Entrenar al Barça? ¿Por qué no?"

José María Gutiérrez 'Guti', emblemático ex jugador del Real Madrid, habló en un acto de la Gala de Embajadores de LaLiga sobre la posibilidad de entrenar al FC Barcelona. "Bueno, ¿por qué no?", se preguntó retóricamente. "Uno quiere entrenar y quiere enseñar a la gente que además de ser jugador también tiene madera para hacerlo bien como entrenador", agregó.

Guti, que alternó suplencias con titularidades durante sus 15 temporadas como merengue, se refirió también a la situación de Ronald Koeman en el Camp Nou y señaló. "Es una situación complicada. Muchas veces los malos resultados no dependen sólo de un entrenador, pero es el máximo responsable. El Barcelona no está bien económicamente y es una posición complicada".

📹 Cuando a Guti le preguntan por entrenar al Barcelona y él contesta "¿por qué no?" 👇 pic.twitter.com/2mxlowles9

— Goal España (@GoalEspana) October 1, 2021

En cuanto a Xavi Hernández, candidato a coger el banquillo culé, Guti auguró que "como entrene Xavi como jugaba va a ser un crack". "Le pesa mucho el sentimiento hacia el Barcelona por venir, pero la situación es complicada para venir", sentenció el ex técnico del Almería.

Cabe recordar que el vínculo de Guti con el Madrid siempre ha sido muy fuerte. Hace quince días, dijo que "cuando pierde el Barça, disfruto como madridista".

Más tarde, Guti usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje enigmático y que podría tener que ver con las declaraciones que había hecho más temprano. "Un poco de humor no está mal", escribió.

Un poco de humor no está mal 😂😂😂😂.

— JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) October 1, 2021

Mendy vuelve a entrenarse en solitario en el Real Madrid

Ferland Mendy no termina de reincorporarse en el Real Madrid. El lateral francés parecía haber dado un paso adelante en su recuperación al entrenarse el jueves con sus compañeros pero este viernes volvió a ejercitarse en solitario y no reaparecerá hasta después del parón. Marcelo, Carvajal y Ceballos también siguen lesionados.

"Tras el calentamiento inicial los jugadores se dividieron en dos rondos y posteriormente realizaron ejercicios de posesión y presión con porterías pequeñas. A continuación, completaron una fase táctica y disputaron un partido en un campo de reducidas dimensiones. Para terminar, efectuaron remates a portería. Mendy y Marcelo se ejercitaron en solitario sobre el césped, mientras que Carvajal y Ceballos trabajaron en el interior de las instalaciones", explica el club merengue en su web oficial.

Martes 28 de septiembre

Ancelotti, tras caer contra el Sheriff en Champions: "A veces hay mala suerte en los partidos"

"No hemos merecido perder, estoy triste. En un saque de banda donde no estuvimos atentos y en una contra que no estábamos concentrados. A veces hay mala suerte en los partidos"

"Hemos combinado bien en área pequeña, a ellos les salió todo bien y a nosotros todo mal".

"Más que preocupados estamos tristes. El equipo ha competido, ha jugado con intensidad y compromiso, pero los pequeños detalles nos han costado el partido. Hemos tenido muchísimas oportunidades, pero debimos ser más finos en los 30 metros finales. Es difícil de explicar esta derrota".

"Camavinga puede jugar de lateral izquierdo porque lo ha hecho muchas veces en el pasado cuando era joven, Valverde también ha empujado mucho por el lateral. He cambiado a los dos medios para meter más frescura. El partido estaba controlado, lo hemos perdido porque hemos tenido un poco de mala suerte en detalles".

"A Hazar le falta el gol, porque el partido lo ha jugado bien: ha tirado y el portero lo ha hecho bien también".

El Madrid se la juega ante el Sheriff

Sábado 25 de septiembre

Fede, cuarto lateral derecho: “Me ha gustado, es un jugador que puede jugar en cualquier sitio. Tenemos que ver cuál es el mejor sitio. No es el lateral, para mí, pero hemos empezado con Rodrygo en la derecha y Vinicius en la izquierda, y necesitábamos laterales que empujaran mucho. He intentado meter entre líneas a Asensio y Modric. Hemos intentado crear oportunidades, uno contra uno, llegando muchas veces a centrar, pero ellos tienen mucha altura en defensa; no les hemos creado problemas. Entre líneas no hemos podido porque ellos defienden muy cerrados. En la primera parte hemos presionado muy arriba”.

Balance: “No hemos hecho el mejor partido de la temporada. Es verdad que el Villarreal ha tenido más posesión, pero desde atrás, con el portero manejando mucho el balón. Eso no me importa”. Idea: “No pienso que el planteamiento era erróneo. Pienso que era correcto”.

Penalti a Nacho: “De verdad, no lo he visto, entonces no puedo decir nada sobre esto. No he visto la repetición. Me pareció una falta fuera del área, luego entró al área pero no he visto el contacto”.

Estado físico para presionar: “Hemos tenido dificultades en la presión sobre Caopue en la primera parte porque hemos jugado con una línea de tres medios y en la segunda lo hemos cambiado con Modric más adelante y la presión ha salido mejor”.

Courtois, salvador otra vez: “Si tenemos un portero como él, es una suerte. Lo ha hecho muy bien, sobre todo la primera parte. Han sido peligrosos en contra y Courtois ha estado ahí. Tengo que decir que Militao y Alaba lo han hecho bien también, con la portería a cero. Es una cosa positiva. Seguimos adelante, no estoy triste, puede pasar que empates contra el Villarreal si no tienes tu mejor noche. No pasa nada, seguimos adelante en la Liga, esto es lo que importa”.

Falta de frescura en Modric y Casemiro: “No. Se puede notar esto porque en la primera parte el equipo ha tenido mucha dificultad para presionar, tenían que cubrir mucho campo para intentar una presión arriba. Pero no era cansancio, sino la disposición del equipo, que lo hemos arreglado en la segunda parte. Modric jugó muy bien, también Casemiro porque tienen que trabajar mucho con todos los delanteros. Camavinga también ha trabajado mucho”.

Viernes 24 de septiembre

Ancelotti ve complicada la gestión de las rotaciones

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, ha repasado la actualidad del equipo blanco en la previa del partido de este sábado de su equipo contra el Villarreal. Tras el buen partido de los menos habituales contra el Mallorca, Ancelotti ha dicho que el de las rotaciones “es un tema que tengo que gestionar bien. Es muy complicado. Dar descanso a un jugador y el sustituto lo hace muy bien y tienes que poner al jugador que lo hico bien en el banquillo. Son pequeños detalles".

También se ha referido el preparador del Real Madrid al estado de forma de Hazard: “Lo importante de Hazard es que está entrenándose bien, no tiene problemas y se ha recuperado bien después del partido contra el Valencia. Tampoco puedo garantizar que si está al cien por cien juegue todos los minutos, como no puedo hacerlo con ningún otro de la plantilla. Lo importante es que está bien”.

Además, el adiestrador madridista cree que Benzema es un claro candidato al Balón de Oro: “Por lo que está haciendo y por lo que hizo la pasada temporada tiene que estar en la lista para los que pueden ganar el Balón de Oro. Tiene tiempo para ganarlo porque no creo que sea su última temporada. Es como el vino, cuanto más viejo, mejor es”.

Míercoles 22 de septiembre

Ancelotti “Asensio, entre líneas, es donde puede hacer daño”

“Hemos empezado bien, tuvimos la suerte de marcar pronto, luego controlamos bien y mezclando bien el juego. Estuvimos más agresivos, los jugadores lo entendieron bien”

“Los jugadores que no han jugado mucho estaban listos y es bueno para la plantilla. Necesitábamos cambiar la alineación un poco porque hay muchos partidos. Me gustó”.

“Camavinga y otros pueden jugar en la posición de Casemiro aunque está al nivel más alto y es indispensable. También Modric, Valverde, Kroos pueden jugar ahí, pero como Casemiro no hay”.

“Asensio puede jugar en esa posición, entre líneas, donde puede hacer daño. Con su pegada es muy peligroso”.

“La necesidad es dar descanso a los que juegan más y tener a todos enchufados”.

Martes 21 de septiembre

Ancelotti: "La relación con el club es muy buena en este momento"

El espíritu que tiene el Real Madrid: "Esa actitud siempre sale bien, después con la calidad que tiene el equipo, pero ese espíritu es la base de los resultados que hemos conseguido. Siempre hemos luchado hasta el final".

La crisis en la que está inmersa el FC Barcelona: "Por la experiencia que tengo todos los equipos tienen antes o después problemas. Ahora nos sale bien y el entrenador tiene que trabajar para resolver los problemas. Nada más".

¿Habrá cambios en el once inicial?: "Hay que ver, estoy pensando en hacer algunos cambios, está claro, que los vamos a preparar".

¿Cómo definiría el estilo del Real Madrid?: "Es una pregunta muy complicada, necesito tiempo para explicarlo. Hay que tener en cuenta la historia de cada club y la tradición, el estilo de los jugadores, la calidad, la historia...".

El momento de Asensio : "Todos los jugadores saben lo que pienso, hacer un once es muy complicado. Puede que no esté contento, pero es bastante nornal. Lo anormal sería que lo estuviera sin jugar. Isco tampoco, bien, Jovic, tampoco, pues bien. Asensio se entrena bien, Isco también, Jovic también y eso lo que me gusta. Más problemas es más intensidad. Van a tener minutos. Jovic ha jugado ante el Valencia y fue importante, Isco también. Cambiaron la dinámica".

Diferencias con su primera etapa: " Son jugadores distintos a los que tuve antes. Conocer el estilo de estos jugadores, aprender, colocarles en una buena posición en el campo. Yo conozco mucho mejor el club ".

Las pérdidas de tiempo, tema de actualidad: " Es un tema común de todas las Ligas, es verdad que noto en España que la línea es no pitar todos los contactos y eso es bueno" .

La relación que tiene con el Real Madrid: "Es muy buena en este momento, vamos a pasar momentos menos brillantes y nunca va a faltar el respeto por lo que representa este club, el presidente y la afición, y creo que será lo mismo del club hacia a mí. Pasaremos bien los momentos complicados. Cuando me echaron, lo hemos pasado bien, lo hemos superado bien".

¿En esta Liga, hay que ganar con más fútbol o con pelotas?: " Los dos, en Europa la intensidad es muy importante y la calidad es clave también, la continuidad".

Domingo 19 de septiembre

Ancelotti, una victoria para celebrar su partido 800

El técnico del Madrid cumple 800 partidos oficiales y quiere celebrarlo con una victoria de prestigio en Valencia y el liderato de la Liga

Sábado 18 de septiembre

Ancelotti: "La rotación es indispensable, hay jugadores cansados, hay jugadores que hay que cuidar porque no son jóvenes"

Carlo Ancelotti ha ofrecido la hbitual rueda de prensa de víspera de partido de liga y en la misma ha hecho un extenso repaso a los asuntos de la plantilla blanca. El técnico italiano ha subrayado el mayor acierto de momento de Vinicius pero también ha añadido que "a nivel de juego es el mismo Vinicius que he visto cuando no estaba aquí, está haciendo lo mismo". Asimismo ha reconocido su obligación de dar confianza a sus jugadores.

En cuanto a la acumulación de partidos que comienza a darse entre sus futbolistas por los choques ligueros, los de la Champions League y los de los compromisos internacionales, Ancelotti ha afirmado que para su plantel "la rotación es indispensable, hay jugadores cansados, hay jugadores que hay que cuidar porque no son jóvenes. Esto te obliga a rotar. No va a ser una gran rotación, pero los jugadores hay que cambiarlos un poco".

También ha puesto el acento en Casemiro y su perfil difícilmente sustituible: "la calidad defensiva de Casemiro no es fácil de encontrar en otro jugador. No tenemos un jugador con su misma característica. Cuando no pueda jugar habrá que cambiar un poco el plan, el doble pivote es una solución".

Por último cabe destacar la sorpresa que ha reconocido que le ha producido el desempeño del último fichaje del club: "la adaptación de Camavinga me ha sorprendido un poco. Todos conocemos la calidad física y técnica que tiene. Ha puesto sobre el campo su personalidad, esto no lo conocía".

Herrera: "Vinicius es un Top-3 en el desequilibrar; ahora finaliza mejor"

Ander Herrera repasó varios aspectos de la nueva temporada en una entrevista para "Marca". En ella elogió a Vinicius y la comparación de Mbappé como jugador con velocidad a los espacios y aseguró que "es un top tres mundial en cuanto a desequilibrio y encima ahora, finaliza mejor. Le auguro un futuro increíble por su personalidad". También habló de Camavinga, al que conoce de la liga francesa diciendo que "me sorprendió su madurez con 16 años. Tiene llegada, trabajo, es atrevido y hace las cosas de forma muy natural. Un jugadorazo".

Lunes 13 de septiembre

El Madrid viaja a Milán con Alaba y Jovic pero sin Marcelo

Domingo 12 de septiembre

Ancelotti: “Vinicius está a un nivel altísimo”

“Casi todo ha ido bien, no fue un partido perfecto pero la afición nos ayudó mucho, sobre todo cuando íbamos abajo en el marcador. No empezamos bien regalando dos contras y tenemos que trabajar en esto. El potencial enfrente, excepcional”.

“Debemos mejorar, la reacción fue buena pero necesitamos no complicar los partidos y no regalar. A veces debemos tener equilibrio”.

“Tenemos que disfrutar, Hazard no marcó pero jugó muy bien, Benzema y Vinicius hicieron un gran partido, combinaron muy bien”.

“Modric ha jugado un partido fantástico, estaba cansado y le necesitamos el miércoles en Champions. Su experiencia, como el posicionamiento de Valverde y Casemiro fue importante”.

“Tenemos que ser paciente con Camavinga y debe acostumbrarse a jugar con los otros. Es muy joven”.

“Defender no es problema de calidad sino de sacrificio”.

"Va a ser el mejor estadio del mundo. Me ha sorprendido porque hace 15 días parecía que era imposible jugar aquí. Nuestro estadio es especial".

"No he visto bien la celebración de Vinicius. La afición nos ha ayudado mucho en este partido. El ambiente en el partido era muy bueno".

"Tiene una calidad impresionante y lo está demostrando en esta primera parte de la temporada. Está ayudando mucho al equipo. Tiene que seguir así. Su nivel es altísimo. Es mucho mejor de cara a puerta".

Sábado 11 de septiembre

Ancelotti: "Lo de Mbappé no fue una desilusión"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció este sábado en la previa del partido que enfrentará el domingo a su equipo con el Celta de Vigo, por la cuarta jornada de LaLiga. En ese sentido, el preparador italiano fue consultado acerca del fichaje frustrado de Kylian Mbappé por el cuadro blanco. Y el ex técnico del PSG aseguró: “Está claro que Mbappe es un gran jugador. Le deseamos suerte. No me lleve ninguna desilusión. Tenemos una plantilla para pelear por todo”.

Presión del Bernabéu a algunos jugadores: "La exigencia del aficionado del Madrid es clara: quieren ver a jugadores motivados, que dan todo en el campo. Hazard, Bale... Si dan todo en el campo pueden quedarse tranquilos, toda la plantilla sabe lo que exige el aficionado del Real Madrid".

Recibimiento a Bale en el Bernabéu: "El inicio de temporada de Bale fue bueno. Se entrenó bien. Tiene que seguir, aún no está en su mejor nivel. Debe mejorar. Está disponible, que juegue o no depende de algo físico porque debo evaluar a los que han jugado durante el parón".

Cómo está Kroos: "Está mejorando su situación. No tenemos prisa, esto es lo más importante, que se recupere lo mejor posible. No digo pronto, pero está mucho mejor. Creo que pronto volverá, es un problema que se está solucionando y queremos hacerlo poco a poco, sin prisa".

Cómo ve la plantilla: "La competencia en el medio es muy grande, porque tengo medios top. Tengo mediocampistas entre los mejores del mundo, no tengo problema en decirlo. Casemiro, Kroos, Modric... Lo dice todo el mundo. Valverde, Camavinga, Isco, Ceballos que se está recuperando. Deben ser pacientes, no puedo meter a todos en el campo. Yo no tengo problema en dejar a uno u otro en el banquillo, lo importante es que acepten la situación porque hay una gran competencia".

Mariano quiso quedarse: "Mariano ha pedido salir al final del mercado, no encontró el equipo y se ha quedado. Está con ganas, motivación y lucha. Es la única manera de buscar espacio en este equipo. Tiene la misma posibilidad que otros. Lo importante es motivación, ganas y compromiso".

Hazard: "Ha jugado buenos partidos con Bélgica, está volviendo a ser el Hazard que todos conocemos. Estoy contento, tengo ilusión y certeza de que volverá a su mejor forma".

Partidos aplazados: "La Liga está en el tema, es importante. Hay un problema de calendario que deben solucionar la Liga, UEFA, FIFA... Es muy comprimido el calendario y espero que lo solucionen. Me parece bueno que la Liga tome decisiones para preservar la salud de los jugadores".

Desilusión por Mbappé: "No, ninguna desilusión. Claro que es un gran jugador, se ha quedado en el PSG. Le deseamos mucha suerte y pensamos en nuestra plantilla y nuestros jugadores. Tenemos una plantilla muy fuerte que puede hacer muchas cosas este año".

Casemiro: "Han vuelto ayer, han entrenado un poco y hay que esperar al entrenamiento. No tienen problema para jugar. Hablaré con ellos y si alguno está cansado, no jugará. Pero no han tenido problemas y parece que la recuperación después del viaje es buena".

Camavinga: "Ha jugado en Francia, con la Sub-21 de Francia... Tiene ilusión, motivación por estar aquí... Ha entrado bien en la plantilla, tiene mucha calidad. Está disponible para el partido de mañana".

Lateral izquierdo: "Marcelo está bien, Mendy también. Miguel... Hay mucha competencia en esa posición y eso es bueno. Hemos recuperado a Modric, a Nacho. La plantilla está en una buena condición y también Marcelo.

Ceferin dijo que Florentino es un incompetente: "Me pareció un poco raro, que un organismo tan importante como la UEFA hable así de un presidente de un club que ha ganado 13 Champions. Si es incompetente un presidente que ha ganado 13 Champions... ¿Qué son los otros?"

Regreso del público: "Es un día muy especial para todos los madridistas, también para nosotros porque volvemos a nuestro estadio. Es un estadio que siempre ha ayudado al equipo, es un día muy especial y lo tenemos que cerrar con un buen partido. Lo primero con tres puntos, es el máximo objetivo. Tenemos que jugar bien, ofrecer un buen espectáculo y, lo más importante, los tres puntos".

El Madrid homenajeará a Lorenzo Sanz en la vuelta al Bernabéu

El conjunto blanco vuelve al Bernabéu y la afición también, todo después de 500 días de ausencia. La pandemia se llevó a muchas personas, una de ellas, Lorenzo Sanz quien recibirá el cariño de su afición tal y como explicó el Real Madrid. "Nuestro querido presidente Lorenzo Sanz será homenajeado mañana en el regreso del fútbol al Santiago Bernabéu. Antes del partido contra el Celta, el Real Madrid recordará la figura de quien presidió nuestro club desde 1995 al año 2000 y que falleció el 21 de marzo de 2020. Durante la presidencia de Lorenzo Sanz, el Real Madrid ganó dos Copas de Europa, la Séptima y la Octava, además de 1 Copa Intercontinental, 1 Liga, 1 Supercopa de España, 1 Liga de baloncesto y 1 Recopa de Europa de baloncesto.

También habrá especial recuerdo para el resto de fallecidos por la Covid como indicaron: "Además, el Santiago Bernabéu vivirá un momento de recuerdo en memoria de todas las personas fallecidas en estos difíciles tiempos que estamos viviendo, especialmente de los socios y madridistas que nos han dejado durante la pandemia".

📝 Homenaje al presidente Lorenzo Sanz antes del Real Madrid-Celta. #RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 11, 2021

Sábado 4 de septiembre

Bale: "En el Madrid hay obviamente mejor ambiente para mí"

Gareth Bale atendió a "BBCWales" y dejo entrever que su situación anímica ha cambiado y que el gran culpable de ese cambio es Ancelotti: "Siempre he tenido una gran relación con Carlo, pero sigue siendo lo mismo en el sentido de que hay que rendir para poder entrar en el equipo. Tuve una buena pretemporada y un buen comienzo de temporada. Creo que siempre es bueno estar en un buen ambiente. Esa es la razón principal por la que fui al Tottenham, ya que sabía que sería un buen ambiente para mí. Fue un descanso que tal vez necesitaba en ese momento, y lo pasé genial con los Spurs. Definitivamente me ayudó a estar de vuelta en un lugar más feliz, y creo que eso se demostró de nuevo al regresar con Gales en la Euro, y luego lo he traído al Real Madrid esta temporada, donde obviamente hay un mejor ambiente para mí de todos modos".

Viernes 3 de septiembre

Camavinga dijo no al ofertón del PSG por jugar en el Madrid

Eduardo Camavinga es el gran fichaje del Real Madrid esta temporada donde se intentó hasta última la llegada de Mbappé como contó Goal. El centrocampista del Rennes rechazó una oferta muy superior del PSG por poder vestir la camiseta del Real Madrid tal y como asegura "AS" habiendo consultado fuentes del jugador. De hecho, el joven futbolista presionó a su equipo para que realizara la operación con los madridistas y no con los parisinos.

Jueves 2 de septiembre

Mendy vuelve a entrenarse; su reaparición, más cerca

Ferland Mendy no juega con el Real Madrid desde el pasado 5 de mayo cuando los blancos cayeron por dos goles a cero ante el Chelsea en semifinales de la pasada Champions League. El francés suma cuatro meses lesionado y empieza a ver la luz a final del túnel, habiendo empezado a hacer carrera y a tocar balón en Valdebebas durante este parón de selecciones. Cabe recordar que sufre una periostitis tibial que se está alargando más de la cuenta. De este modo, su vuelta cada vez parece más cerca.

Miércoles 1 de septiembre

El Betis intentó el fichaje de Ceballos

"Desde que empezó el verano han sido muchos los nombres que han aparecido. Al final se han concretado algunos. Ceballos es uno de los que estaban ahí. Gusta en el Betis y a él le gusta el Betis mucho. Tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá", explicó el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón.

Sábado 31 de julio

Odriozola, positivo por COVID-19

El lateral del Real Madrid, Álvaro Odriozola, ha dado positivo por COVID-19, según ha anunciado el club blanco.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Álvaro Odriozola ha dado resultado positivo en COVID-1", expresó el cuadro merengue en su comunicado.

James Rodríguez descarta volver al Real Madrid

James Rodríguez dejó la capital española el verano pasado para unirse al Everton, pero los rumores de un posible regreso comenzaron a circular cuando el técnico Carlo Ancelotti dejó los Toffees para volver al Bernabéu para una segunda etapa. El jugador de 30 años dice que no le interesa volver a Madrid e insiste en que "No, no lo creo. Es un ciclo cerrado ahora, que no se va a repetir". El cafetero añadió que "estoy entrenando bien y duro. No sé qué va a pasar, no sé dónde voy a jugar. En el fútbol y en la vida no sabemos nada".

Viernes 30 de julio

Varane se despide del Real Madrid

El ya ex futbolista merengue, Raphael Varane, se despide del club en el que ha jugado los últimos 10 años. A través de sus redes sociales, el francés, que pone rumbo al Manchester United, ha querido agradecer al Real Madrid su etapa en España.

Jueves 29 de julio

Benzema, el próximo en renovar

Tras la extensión de contrato de Carvajal hasta 2025 , Karim Benzema será el siguiente en prolongar su vinculación con el Real Madrid tal y como afirma "Mundo Deportivo". El club y el jugador ya han llegado a un acuerdo que será oficializado tras la vuelta del francés de Lyon donde está terminando de pasar el Covid. Marcelo, Isco, Bale y Modric son los otros jugadores blancos que terminan contrato la temporada que viene.

Miércoles 28 de julio

Jarro de agua fría con Mbappé: "Mi gran sueño es ganar la Champions con el PSG"

Jarro de agua fría para el Real Madrid. Kylian Mbappé ha concedido una entrevista a "PSG Magazine" y ha hablado de su sueño. “Mi gran sueño es el de poder ganar la Champions League con el PSG, sería algo fantástico”, expresó el jugador, que a pesar de no tener intención de renovar su contrato, puede desanimar al cuadro blanco en su fichaje. TE LO CONTAMOS EN NUESTRO DIRECTO SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES

El Covid se ceba con el Madrid; ahora Alaba

Entre las novedades de la pretemporada blanca comienza a destacar la incidencia de la Covid-19 entre las figuaras del equipo. Si hace unos días era Karim Benzema el que se contagiaba, hoy se ha sabido por medio de un comunicado del Real Madrid que el único fichaje del equipo en este inicio de campaña, David Alaba, también ha contraido el virus. La entidad de Concha Espina no ha ofrecido más detalles al respecto aunque al futbolista austriaco le espera la lógica reclusión en su domicilio hasta que dé negativo en un próximo PCR de aquí a al menos 10 días.

Martes 27 de julio

Oficial: Varane ya es jugador del United

Los dos clubes implicados en la transacción han reconocido en sus cuentas de las redes sociales que han llegado a un acuerdo para que Raphael Varane se marche a Mánchester para continuar su carrera en la Premier League. Puedes consultar todos los términos de la operación en este mismo enlace .

Ampliación de Varane | "El Manchester United se complace en anunciar que el club ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para la transferencia del defensa internacional francés y ganador de la Copa del Mundo, Raphaël Varane". https://t.co/5Ue97hX7Ap https://t.co/3o91YFRO8V

— Goal España (@GoalEspana) July 27, 2021

Primer día para Hazard, Courtois y Valverde

Ancelotti ya cuenta con 19 jugadores en esta pretemporada. Los últimos en llegar: Hazard, Courtois y Valverde, quienes se incorporan este martes al conjunto blanco, después de disfrutar de sus vacaciones. Carvajal, Mendy y Mariano, con distintas molestias, trabajan al margen del grupo.

¿Quiénes faltan en el club merengue? Los tres internacionales brasileños (Militao, Casemiro y Vinicius), los cuatro representantes que el Madrid tiene en los Juegos Olímpicos (Vallejo, Kubo, Ceballos y Asensio) y Benzema, quien se quedó en Francia por haber dado positivo por COVID-19.

Lunes 26 de julio

Varane se entrena con los últimos en llegar de vacaciones

A pesar de que los contactos entre el Real Madrid y el Manchester United por el central francés se encuentran en una fase muy avanzada y, seguramente, muy cerca de llegar a su fin con nota positiva para todas las partes, Varane ha entrenado con absoluta normalidad en Valdebebas en la sesión matinal de hoy junto a algunos de los últimos compañeros que han vuelto de vacaciones. Es el caso de Kroos, Alaba, Bale y Modric, pero no de Benzema que continúa en Lyon, esperando a que termine el confinamiento por haber contraído la Covid.

Getty

Domingo 25 de julio

Ancelotti deja en Madrid a Varane, Kroos, Modric...

El Real Madrid disputa su primer amistoso oficial de la pretemporada tras los 'entrenamientos' ante Fuenlabrada y Rayo. Para el partido ante el Rangers se quedan en Madrid, Alaba, Varane, Kroos o Modric, entre otros.

Sábado 24 de julio

Alaba, un especialista a balón parado: Golazo por la escuadra

David Alaba no solo aportará polivalencia, seguridad defensiva y experiencia al más alto nivel. También añade gol a sus características de juego ya que es un consumado especialista en los lanzamientos a balón parado. Ya lo demostró en el Bayern y ahora lo ha demostrado en los entrenamientos del Real Madrid, justo un día antes de su posible debut ante el Glasgow Rangers.

Viernes 23 de julio

Al Madrid le sale un competidor por Goretzka

Leon Goretzka termina contrato en 2022 con el Bayern Múnich y es un auténtico caramelo para los grandes de Europa. Hasta tal punto que el Real Madrid piensa repetir la fórmula que ha llevado a David Alaba hasta el Santiago Bernabéu. Sin embargo, según apunta el diario Bild, el Manchester United podría ser un fuerte impedimento, ya que los ingleses están pensando en ofrecer un contrato al alemán muy difícil de igualar por cualquier club europeo.

Jueves 22 de julio

Primer entrenamiento de Alaba con el Madrid

El gran fichaje del Real Madrid hasta la fecha, David Alaba, se ejercitó por primera vez junto al resto de los compañeros a disposición de Ancelotti. Veremos si el italiano le da minutos de cara al primer partido oficial de la pretemporada, el que jugarán los blancos el próximo domingo frente al Rangers escocés de Gerrard.

Martes 20 de julio

Figo: "Ya he hablado con Florentino. Asunto cerrado"

"En una conversación privada se pueden tener expresiones fuera de contexto. He tenido la oportunidad de hablar con él, se ha excusado conmigo. Asunto cerrado". Así se ha referido Luis Figo a las declaraciones de Florentino Pérez que han salido a la luz y en las que se refiere al exjugador portugués.

📽️ Luis Figo, sobre los audios de Florentino Pérez en relación a su persona: "En una conversación privada se pueden tener expresiones fuera de contexto. He tenido la oportunidad de hablar con él, asunto cerrado". pic.twitter.com/lqnlwHVX04

— Goal España (@GoalEspana) July 20, 2021

Lunes 19 de julio

El United prepara la primera oferta por Varane

El Manchester United se está preparando para presentar una oferta de apertura por la estrella del Real Madrid Raphael Varane, según "Daily Mail". El defensa francés querría embarcarse en un nuevo desafío en la Premier League, sin haber aceptado aún la oferta del Madrid para renovar. Los blancos podrían sacar provecho de Varane antes de que se convierta en agente libre en 2022, y el United le ofrecerá términos en Old Trafford hasta 2026.

Domingo 18 de julio

El Real Madrid empata en el partido-entrenamiento frente a los de Vallecas

Al igual que sucediera en el choque que midió a los blancos con el Fuenlabrada hace unos días, desde el Real Madrid no otorgaban al encuentro que los ha medido con el Rayo Vallecano en Valdebebas categoría de partido amistoso de fútbol, sino más bien como un entrenamiento con un rival como sparring. Aun así, se ha conocido que blancos y franjirrojos han igualado en el tanteador a un gol, cuyos autores han sido Isco Alarcón desde el punto de penalti y el madridista Chust en propia meta para los rayistas.

El Madrid se mide al Rayo a puerta cerrada en Valdebebas

El Real Madrid se mide este domingo al Rayo Vallecano en Valdebebas en el que será el segundo amistoso de la pretemporada. Pero al igual que contra el Fuenlabrada, será un partido a puerta cerrada y sin televisión de por medio. Es la fórmula que ha elegido el Real Madrid en estos primeros días de preparación. El Rayo llega a Valdebebas como flamante equipo de Primera División tras ascender en el 'play-off' de ascenso.

📝📷⚡️ Sesión del primer equipo en la Ciudad Deportiva.

Mañana a las 20:00 horas partido de entrenamiento ante el @realmadrid , a puerta cerrada, en Valdebebas. #RayoDePrimera https://t.co/O6EKxNamBP pic.twitter.com/mj4TgYeuXf

— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 17, 2021

Sábado 17 de julio

Un amigo íntimo de Benzema: "Mbappé fichará por el Madrid"

El futuro de Kylian Mbappé es uno de los culebrones de este mercado de fichajes. Ahora, un amigo íntimo de Benzema, Mohamed Henni, en Youtube, afirma que el jugador del PSG firmará por el cuadro blanco y que esta información procede de una fuente "inmejorable".

Jueves 16 de julio

Luka Jovic se sigue entrenando en solitario

El Real Madrid sigue con su pretemporada en Valdebebas. El cuadro madridista, a las órdenes de Ancelotti, sigue preparando la campaña, con un Luka Jovic que sigue ejercitándose en solitario para recuperarse de los problemas musculares que viene arrastrando en los últimos tiempos.

Real Madrid

Martes 13 de julio

Asensio: "Mi intención es seguir en el Real Madrid

"Mi intención es seguir en el Real Madrid, ser grande aquí y aportar lo máximo. Siento que aún me queda mucho por dar en este club", comentó en una entrevista en "AS".

Además, el mallorquín ha explicado que ya ha hablado con Ancelotti: "Tuve una charla pequeña con él. Me transmitió muy buenas sensaciones, con las ideas muy claras. Es un entrenador que ha estado en los grandes clubes del mundo y ha hecho muy buenas temporadas en cada equipo. Tiene mucha experiencia, seguro que puedo aprender mucho de él".

El Real Madrid se medirá al Milan en un amistoso el 8 de agosto

"El Real Madrid y el AC Milan se enfrentarán el domingo 8 de agosto. El equipo que dirige Carlo Ancelotti disputará un nuevo amistoso de pretemporada, que dará comienzo a las 18:30 horas en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria). Allí se medirán los dos clubes que más Copas de Europa han logrado en la historia. Entre ambos suman 20 (13 del Real Madrid y 7 del Milan). El encuentro se jugará bajo el lema #AthletesVersus Cup para luchar contra la discriminación y el racismo", explica el club en su web oficial.



⚽📝 ¡Segundo amistoso de pretemporada CONFIRMADO!

🆚 @acmilan

🗓 8 de agosto

⌚ 18:30 CEST

🏟 Wörthersee Stadion (Klagenfurt. Austria) #HalaMadrid pic.twitter.com/Jsrw3LpEsY

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

Lunes 12 de julio

Ancelotti se reestrenó con victoria ante el Fuenlabrada

"La plantilla completó la séptima jornada de entrenamientos de la pretemporada con una nueva doble sesión. Para finalizar la primera semana de trabajo, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti disputó por la tarde un partido de entrenamiento en la Ciudad Real Madrid contra el Fuenlabrada", explicó el club en su web. Aunque no se pudo presenciar ni se televisó el partido celebrado en la tarde del domingo, el duelo concluyó con victoria merengue por 3-1.

Domingo 11 de julio

"Kroos no tiene cabida en este fútbol"

Uli Hoeness fue muy duro en la "RTL" al hablar de la selección alemana y especialmente del madridista Toni Kroos asegurando que "Me gusta mucho, dejó partidos de clase mundial y fue genial para el Bayern, pero su forma de jugar está acabada. Se debería decir que Kroos no encaja en este fútbol con sus pases horizontales. Ahora se juega en vertical. Se corre hacia delante con el balón a toda velocidad".

Añadió que "los dos primeros partidos fueron bastante decentes con los cuatro de atrás. Luego, en el tercer partido, comenzamos innecesariamente con tres. ¿Por qué? Löw quería integrar a Kroos. Toni Kroos no tiene cabida en este fútbol". "Si hubiéramos jugado con defensa de cuatro y con Goretzka, Kimmich y Müller más Sane, Gnabry y Havertz ahora estaríamos en una posición diferente. Alemania jugó un fútbol terrible", completó Uli.

Kroos tiró de ironía para contestarle: "Uli Hoeness es un hombre con grandes conocimientos de fútbol (aunque no fuera suficiente para la RTL), con poco interés por las polémicas y completamente en paz consigo mismo. Similar a su jardinero"

Sábado 10 de julio

"Como meta final a Achraf le gustaría jugar algún día en el Real Madrid"

Alejandro Camaño, representante de Achraf Hakimi explicó en "Onda Cero" que "el Madrid tuvo derecho de tanteo hasta que el PSG y el Inter dijeron que la operación se iba a producir". Sobre el nuevo jugador del PSG señala su agente que "nos reservamos la ilusión y el sueño de que Achraf vuelva al Real Madrid porque nació en Madrid, creció en Madrid y como meta final, algún día, le gustaría jugar en el Madrid". Desveló que "el Chelsea también pujó por él".

Viernes 9 de julio

Ancelotti aligera su plantilla: Cede a Altube

El Real Madrid sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada. Ha hecho oficial la salida de uno de sus porteros, concretamente Altube quien gozará de los minutos que no tiene en el equipo blanco con Courtois y Lunin. Su destino, el Fuenlabrada como anunciaron en sus redes sociales: "El Real Madrid C. F. y el C. F. Fuenlabrada han acordado la cesión del jugador Diego Altube hasta el final de la temporada 2021-2022"



Jueves 8 de julio

El Rangers, será rival del Madrid en pretemporada

El nuevo Real Madrid va perfilando su calendario de pretemporada en el que ha quedado encuadrado el partido que les medirá al Rangers. El encuentro ante los escoceses será el próximo domingo 25 de julio y se disputará a las 19:00 en el Ibrox Stadium de Glasgow. Ancelotti se estrenará ante Gerrard, el legendario jugador del Liverpool que dirige al campeón escocés y se enmarca dentro del 150º aniversario del club británico que se llevará a cabo durante 2022.

Miércoles 7 de julio

Carlo Ancelotti toma el mando del Real Madrid

"El Real Madrid completó la tercera jornada de entrenamientos de la pretemporada con una sesión matinal, que combinó el trabajo físico y con balón. El equipo, que se ejercitó durante dos horas en la Ciudad Real Madrid, comenzó con series de calentamiento y, a continuación, los jugadores completaron varios rondos, practicaron la posesión y la presión y realizaron trabajo táctico. La sesión concluyó con un exigente trabajo físico, en el que los jugadores llevaron a cabo carreras cronometradas aumentando la intensidad y la distancia. Carvajal y Lucas Vázquez realizaron una parte del entrenamiento con el grupo, mientras que Mendy se ejercitó en el interior de las instalaciones", explica el club en su web oficial.

Lunes 5 de julio

El Real Madrid arranca la pretemporada con las pruebas médicas

Real Madrid

"El Real Madrid 2021/22 ya está en marcha. Los jugadores acudieron al Centro Médico Sanitas Valdebebas y a la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para pasar los reconocimientos médicos. Esta tarde, a partir de las 18:00 horas, el equipo afrontará el primer entrenamiento de la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti", explica la web oficial del club.

Domingo 4 de julio

El Real Madrid arranca este lunes la pretemporada

Este lunes 5 de julio arranca la segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del Real Madrid. Por la mañana, los jugadores que se incorporan pasarán los pertinentes reconocimientos médicos y por la tarde, a las 18, comienzan los entrenamientos.

Sábado 3 de julio

Al Real Madrid se le abren las puertas con Camavinga

Al cotizado centrocampista le queda un año más de contrato y su salida del Rennes parece "inevitable" tal y como informa "Le Parisien". Las negociaciones de Camavinga para renovar con su club llevan estancadas desde hace tiempo y el jugador, que es pretendido por media Europa, podría dejar Francia. El Real Madrid fue uno de los que más sonó para hacerse cargo de los servicios del galo que le ve como un talento joven pero con experiencia ya en partidos importantes.

Jueves 1 de julio

Ramos, cerca de cerrar un acuerdo con el PSG por dos temporadas según "RMC"

Sergio Ramos está muy cerca de unirse al PSG, así lo asegura "Mohamed Bouhafsi de RMC Sport", quien informa que hay un acuerdo entre club y jugador por el que el exmadridista jugará las dos próximas temporadas en el cuadro parisino. El hermano del jugador, que está en París, ha alcanzado el acuerdo con el director del PSG y el reconocimiento médico será en los próximos días". Esto confirma lo avanzado por Goal indicando hace varios días que habían abierto negociaciones entre Ramos y PSG, que pronto serán oficializadas.

Miércoles 30 de junio

Ya se conoce el calendario: El 'Everest' será a final de año

El Real Madrid ya conoce su calendario completo en el que destaca que los tres primeros partidos de Liga los jugará fuera como solicitó, a la espera de intentar tener listo el Bernabéu, mientras que acabará la última jornada frente al Betis. Los Clásicos serán en octubre y marzo mientras que los derbis los disputará en diciembre y mayo. No obstante lo duro será en el tramo final de 2021 donde además de medirse a los rojiblancos se verán las caras con Sevilla y Real Sociedad, además del Cádiz - y todo a ello con la última jornada de Champions y como previo a la Supercopa 2022.

Domingo 27 de junio

Bale despeja una de las incógnitas sobre su futuro: No se retira

Las últimas semanas se viene especulando sobre el futuro de Gareth Bale y una de las opciones que se pusieron sobre la mesa era la de su retirada. Sus palabras diciendo que "si hablaba sobre su futuro causaría un caos" provocaron esta especulación que el galés zanjó al confirmar que seguiría jugando para Gales a la cual quiere ayudar a clasificarse para el Mundial. Esto disipa las dudas sobre si colgaría las botas. Lo que le falta por explicar es si volverá al Real Madrid - con el que le queda un año - o si intentará salir de nuevo al Tottenham o a otro equipo de la Premier.

Sábado 26 de junio

Odegaard, el James que quiere Ancelotti para el Madrid

Según publica "Marca" Ancelotti sabe que la vuelta de James es muy complicada para el Real Madrid por eso y aprovechando la búsqueda de un jugador de sus características, ha activado la opción del regreso de Odegaard tras su cesión en el Arsenal. El noruego es uno de esos jóvenes talentos cedidos a los que se refirió Florentino Pérez en su entrevista en El Transistor y que volverá al Bernabéu, esta vez, al parecer para quedarse.

Viernes 25 de junio

Florentino repasa nombres propios: Mbappé, Ramos, Varane...

En una entrevista en "Onda Cero", el presidente del Real Madrid habló de la Superliga, d e la salida de Zidane y la llegada de Ancelotti y de otros grandes nombres, entre ellos Raúl. "necesitábamos más experiencia y Raúl la está cogiendo año a año. Algún día será, reúne todas las cualidades que hay que tener".

Nombres propios: Mbappé, Ramos, Marcelo y Varane

Preguntado por el posible fichaje de Mbappé explicó que "yo se lo que quieren los socios del Real Madrid. Saben cuál es mi política con la mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. No quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador".

Respecto a la marcha de Ramos, Florentino confesó que "a Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto"

En cuanto a la continuidad de Marcelo, próximo capitán blanco, añadió que "le queda un año de contrato y se ha ganado ser el primer capitán. Es difícil encontrar un lateral izquierdo como Marcelo".

Y sobre la posible salida de Varane, destacó que "está jugando la Eurocopa y cuando venga le preguntaremos. Está en el Madrid y le queda un año de contrato. No hemos recibido ofertas por Varane. Es un caballero y si se quiere ir lo dirá".

Jueves 24 de junio

El Real Madrid pregunta por Goretzka

Leon Goretzka ha sido el salvador de Alemania. El jugador, según "Sport Bild", ha pedido a sus representantes que escuchen ofertas y el Real Madrid y Barcelona ya habrían preguntado por él, según "Sport 1". Goretzka, que termina contrato en 2022, no ha aceptado aún la oferta de renovación del Bayern y podría salir.

Martes 22 de junio

Fenerbahce niega interés en Marcelo

li Koç, presidente del Fenerbahçe, salió al paso de los rumores sobre el presunto interés en el madridista Marcelo: "Casi todos los extranjeros veteranos vienen a Turquía, Nuestro país no debería ser un vertedero de veteranos. Quizá se debería prohibir la llegada de futbolistas procedentes del exterior de más de 30 años",dijo.

En Inglaterra ven a Varane en el United

Según " The Mirro r", los agentes de Varane se han mostrado interesados en escuchar las propuestas del Manchester United para fichar al jugador francés, que aún no ha decidido si se marchará o no de Real Madrid.

Lunes 21 de junio

Ancelotti ya pisa la Ciudad Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha vuelto a pisar la Ciudad Real Madrid de Valdebebas para iniciar su segunda etapa como técnico del Real Madrid. El pasado 2 de junio firmó como nuevo técnico blanco después de la marcha de Zidane, abandonando de esta forma las filas del Everton, y ya está en Madrid para preparar la pretemporada con el Madrid. El club ha publicado en su web las imágenes del entrenador italiano de vuelta en Valdebebas.

Real Madrid

Domingo 20 de junio

Varane negocia con el Manchester United, según "The Mirror"

El futuro de Raphael Varane no está nada claro. El futbolista del Real Madrid podría salir, y según informa "The Mirror", ya estaría negociando con el Manchester United para firmar por el cuadro de los 'diablos rojos'. Según el periódico, el cuadro blanco pedirá 60 millones para dejar salir a Varane, descontento, y que habría rechazado una oferta de renovación por dos años, con opción a una más.

Sábado 19 de junio

El madridista Marvin interesa al Torino

Marvin Park se ha convertido en objeto de interés del Torino, según "Mundo Deportivo". El Real Madrid busca que sus canteranos sigan formándose e Italia podría ser un buen destino para el jugador madridista al que hiciera debutar Zidane la temporada pasada y que tan buena imagen dejó.

Jueves 17 de junio

Ramos: "Acepté la oferta del Madrid, pero me dijeron que había caducado"

En su despedida del Real Madrid, Sergio Ramos dejó varios titulares y habló abiertamente de los motivos de su marcha. " Mi propósito era seguir aquí. Me remonto a la Liga de confinamiento: a raíz de ahí, el club me ofreció la posibilidad de ampliar mi contrato, pero por el COVID se fue dejando al margen. En estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con una reducción de salario. Tengo que decir que no había un problema económico. Yo quería dos años y tranquilidad para mi y mi familia. En las últimas charlas, acepto la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", expresó.

Domingo 13 de junio

James: "No creo que vuelva al Real Madrid"

James Rodríguez no atraviesa su mejor situación tras no ir convocado con Colombia para la Copa América. Cuestionado por su futuro y si volverá al Real Madrid, afirmó que "yo creo que no, estamos viendo. Si me quedo otro año más ahí, en el Everton, está bien". La vuelta de Ancelotti, precisamente desde el club de Liverpool a Madrid, parecía darle una oportunidad de volver al Bernabéu, pero su futuro no pinta en esa dirección.

Sábado 12 de junio

Hazard, sobre las risas tras el duelo ante el Chelsea: "Recibí algunas llamadas de compañeros"

Uno de los grandes señalados tras la pasada temporada fue Eden Hazard. El futbolista belga tuvo un pobre rendimiento en su segunda temporada, y además hubo algunos aspectos que fueron duramente criticados, como fueron sus risas tras la eliminación en Champions ante el Chelsea.

Ahora, el futbolista, antes de debutar en la Eurocopa, ha querido explicarse en "Het Nieuwsblad". "Eso estuvo mal, sí. Lo que Mendy y Zouma dijeron ni siquiera era gracioso, pero todavía jugaba con Zouma, y conozco a Mendy. Cuando vuelves a ver a tus amigos, siempre es divertido. Aunque entiendo que he dañado la imagen del Real Madrid. Todo el mundo pensaba que no estaba dolido, pero nada podría ser más cierto. En el fondo, estaba muy decepcionado. Si había un partido que quería ganar, era contra mi antiguo club, el Chelsea, en Stamford Bridge. Me sorprendió cuando vi esas imágenes. Recibí algunas llamadas, pero honestamente: es un grupo muy bonito de jugadores. Esa es también una de las razones por las que quiero quedarme: el buen ambiente. Saben, cuando entré por primera vez en el vestuario del Real, me quedé impresionado. Ese era mi club favorito con solo estrellas, pero tipos como Sergio Ramos o Karim Benzema son tipos muy comunes. Los españoles a veces llevan a todo el grupo a restaurantes tranquilos", expresó.

Jueves 10 de junio

Roberto Martínez: "Hazard marcará diferencias en el Madrid, pero tenemos que encontrar el problema, tanta lesión no es normal

Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, habló en "The Athletic" sobre Hazard y sus lesiones. "Sigo creyendo que él puede marcar la diferencia en el Real Madrid, pero tenemos que encontrar el problema, porque todas esas lesiones no son normales". El preparador belga explicó que "tienes un jugador que estuvo ocho temporadas en la Premier y se perdió 20 partidos. En el Madrid no ha podido jugar ni el 30% de los partidos en dos años. No es cuestión de forma, de no encajar, de forma de jugar... Es cuestión de mala suerte con las lesiones".

También valoró que "desde marzo, he visto al mejor Hazard en lo que a su estado médico se refiere. Esto nos da esperanza para que sea importante y feliz sobre el terreno de juego".

Miércoles 9 de junio

"El Madrid no ha llamado por De Frutos, pero le valora mucho"

El presidente del Levante Quico Catalán confirma la información dada por Goal sobre el interés que despierta De Frutos. Si bien señala que "no me han llamado. Ni ahora ni hace meses" matiza sus declaraciones diciendo que "lo que pasa es que es verdad que el Madrid valora mucho a Jorge De Frutos". No obstante el presidente del Levante indica que "nosotros también le valoramos. Sabe que tiene la posibilidad de un jugador muy importante aquí. La respesca, como explicó Mario Cortegana, es de 15 millones ya que tienen el 50% de la ficha. LEE LA NOTICIA COMPLETA.

Domingo 6 de junio

Kroos podría renunciar a la selección alemana

El centrocampista madridista de 31 años podría estar ante su última gran cita internacional con la selección de su país. El futbolista alemán no ha querido desvelar cuáles son sus planes de cara al futuro próximo pero sí ha reconocido que los hará públicos dentro de poco más de un mes. "Decidiré después de la Eurocopa", ha afirmado Kroos en la concentración qu está llevando a cabo Alemania en tierras austriacas. En el caso de que finalmente optara por la retirada del comninado teutón, el Real Madrid saldría beneficiado, dado que el fino centrocampista blanco no cuenta con la misma capacidad de recuperación que hace unos años y la excesiva acumulación de partidos cada año acaban pasando factura en lo físico.

Fran Santiago / Getty

Sábado 5 de junio

Bale medita retirarse tras la Euro, según "Marca"

Getty Images

Viernes 4 de junio

Benzema: "Si Mbappé llega al Real Madrid sería ideal"

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, ha sido cuestionado por su compañero de selección, Kylian Mbappé, y no ha podido ser más claro. "Si Mbappé llega al Real Madrid sería ideal. Todos los grandes jugadores quieren venir al Real Madrid, deseo que venga rápidamente si tiene ganas de dejar el PSG, que es también un gran equipo", afirmó para "AFP".

Jueves 3 de junio

Ceballos y Odegaard vuelven del Arsenal al Real Madrid

El Arsenal ha comunicado que Dani Ceballos y Martin Odegaard regresan al Real Madrid tras su estancia en Londres la pasada temporada. De este modo los centrocampistas estarán a disposición de Ancelotti a la vuelta de vacaciones habida cuenta que el primero no ha sido llamado por Luis Enrique para la Selección y el noruego no ha logrado que su combinado dispute la cita. Los dos jugadores aguardarán a hablar con el nuevo técnico del Madrid para conocer sus intenciones. De momento, el club londinese les agradecido su trabajo en la pasada campaña donde no lograron meterse en competición europea y cayeron en semifinales de la Europa League.

Nuestro agradecimiendo y mejores deseos para los jugadores que finalizan contrato con nosotros el 30 de junio de 2021... https://t.co/d5iICVmZ4p

— Arsenal FC Español (@ArsenalEspanol) June 3, 2021

Domingo 30 de mayo

Benzema: "Estaré agradecido a Zidane toda la vida"

Benzema dio su primera rueda de prensa tras su vuelta a la selección francesa con quien prepara la Euro y habló de Zidane: "Siempre ha estado detrás mío, me apoyó y me ayudó a alcazar este nivel. Se lo agradeceré cada día. Por supuesto que estoy disgustado porque haya dejado el Real Madrid porque es un magnífico entrenador y ha ganado un montón de trofeos. A nivel humano es el hombre perfecto. Pero la vida sigue".

Ningún madridista en el XI ideal de la Champions

Pese a llegar a semifinales, el Real Madrid no tiene representación alguna en el once elegido a través de las puntuaciones de sus usuarios en el juego Fantasy. Tampoco figuran representantes de la Liga al igual que no está el MVP de la final N'Golo Kanté. UEFA anunció el equipo formado por: Mendy; Walker, Rüdiger, Ruben Dias, Azpilicueta; Gündogan, Jorginho, Foden; Salah, Haaland y Mbappé.

Sábado 29 de mayo

Low se borra de las quinielas del Madrid; Pochettino sigue siendo el primero

Esto elimina a uno de los candidatos al banquillo blanco que sigue teniendo a Mauricio Pochettino como el que más gusta como contó Goal. El argentino es la opción que más gusta en la zona noble del Bernabéu para suceder a Zinedine Zidane. El argentino, que siempre ha sido un entrenador del gusto del presidente Florentino Pérez, aún tiene contrato en vigor con el PSG, por lo que tendría que desvincularse del cuadro parisino. Conte también está en las quinielas.

Jueves 27 de mayo

KPMG: El Madrid, club más valioso por tercer año en fila

El Real Madrid es por tercer año consecutivo el club de fútbol más valioso de Europa según el informe The European Elite 2021, elaborado por la consultora KPMG. La valoración del club blanco asciende a 2.909 millones de euros, superando en la clasificación al Barcelona (2.869) y al Manchester United (2.661). KPMG destaca que todos los clubes han sufrido un descenso de su valor debido a la pandemia por el COVID-19 y que las pérdidas en el último ejercicio alcanzan el 15% de media. El informe explica que el liderazgo del Real Madrid se mantiene por los éxitos obtenidos en el campo y por los altos ingresos comerciales logrados durante los años anteriores. Además, subraya que en las próximas temporadas el club se beneficiará de los ingresos adicionales procedentes del nuevo Santiago Bernabéu.

La clasificación (Valor en millones de euros)

1 Real Madrid 2.909

2 FC Barcelona 2.869

3 Manchester United 2.661

4 Bayern de Múnich 2.621

5 Liverpool 2.284

6 Manchester City 2.170

7 Chelsea 1.875

8 París Saint-Germain 1.754

9 Tottenham 1.708

10 Juventus 1.480

11 Arsenal 1.445

12 Borussia Dortmund 1.220

13 Atlético de Madrid 1.133

14 Inter de Milán 877

15 Schalke 04 502

Miércoles 26 de mayo

Declarado un incendio en las obras del Bernabéu

Una columna de humo salía en la tarde de este miércoles de las entrañas de las obras del Santiago Bernabéu, lo que ha hecho saltar las alarmas. Algunos vídeos en las redes sociales mostraban cómo salía el humo desde el interior de las obras. Según ha podido saber Goal , en el nivel 5 (calles Padre Damián y Rafael Salgado) durante unos trabajos de soldadura, una chispa ha saltado a las estructuras de poliuretano, algo que genera humareda. A raíz de ahí, se ha activado el protocolo de seguridad que durante solo cuatro minutos. Los operarios lo han sofocado y los bomberos, que han llegado rápido al Santiago Bernabéu, no han tenido que intervenir. No ha habido daños personales ni materiales .

El Bernabéu en estos mismos instantes pic.twitter.com/IYibtuG5SW

— Pablo (@Pablosaez__) May 26, 2021

Sábado 22 de mayo

Zidane: "En los próximos días hablaremos con el club"

"Hay que felicitar al Atlético de Madrid, se lo merece. Han hecho una gran temporada. Lo más importante no soy yo, es lo que han hecho los jugadores todo el año. Con calma vamos a ver, voy a hablar con el club más adelante, no ahora".

"Nosotros hemos dado en el campo. Yo soy el responsable de no ganar. Los jugadores lo han dado todo. Lo que quieren es ganar".

"En los próximos días lo hablaremos con el club y veremos lo que va a pasar, no solo conmigo, sino con todo lo que va a ser el club la próxima temporada".

"El estado de ánimo del entrenador es jodido, porque no conseguimos ganar la Liga".

Benzema: "No dudo de que me entenderé con Mbappé"

Benzema habló para "Onze Mondial" tras su vuelta a la selección francesa, valorando su asociación con Mbappé, al que también se le sitúa en el Real Madrid la próxima temporada: “Puede ser así de fácil. Es cierto que es un jugador joven, pero muy, muy talentoso. A mí me gustan sus movimientos, cómo juega al fútbol. Ahora nos toca a nosotros llevarnos bien en el campo, pero de todos modos, no tengo ninguna duda ”.

Viernes 21 de mayo

¿Banquillo para Militao tras la vuelta de Ramos y Varane?

El retorno de Ramos y Varane a la convocatoria del Real Madrid para el último partido deja a Zidane la siempre difícil decisión de a quién alinear, algo que ya ha dicho que es lo más complejo para él. Militao y Nacho lo han hecho muy bien durante la ausencia del español y del francés, pero la vuelta del capitán quizá obligue a sentar al brasileño, ya que Nacho puede tener opciones de incrustarse en ambos laterales.

Jueves 20 de mayo

Ramos vuelve al grupo; Zidane, pendiente de su alta médica

Sergio Ramos ha estado trabajando a tope para poder volver con el equipo y ayudarle en el último y decisivo partido ante el Villarreal. Tras ejercitarse en los dos días libres que dio Zidane a la plantilla y volver a trabajar sobre el césped, hoy se reincorpora a los entrenamientos grupales a la espera del alta médica. El capitán realizó una parte del entreno con el grupo mientras que Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy se ejercitaron en el interior de las instalaciones. Kroos, quien habló de los árbitros , continúa con su proceso de COVID-19.

Miércoles 19 de mayo

Kroos, único jugador de LaLiga en la lista alemana

Con la baja de Ter Stegen, el madridista Toni Kroos se queda como único representante de LaLiga en la convocatoria de Joachim Löw para la Eurocopa de 2021. El alemán de 31 años será el motor del conjunto germano en la que puede ser su última gran cita con la selección, pues cada vez son más fuertes los rumores de una retirada del combinado nacional una vez finalice el torneo continental.

La carpeta de Álvaro Odriozola (25 años) parecía de las de fácil gestión este verano. Se le buscaría una venta para sumar por el objetivo de ingresar el máximo dinero posible para la inversión en la renovación del equipo, que pasa sobre todo por el fichaje de Mbappé. Pero las últimas semanas han abierto el debate dentro y fuera del club.

La viral imagen de Monchi con René Ramos

Se ha hecho viral en las últimas horas una fotografía de René Ramos, hermano de Sergio, y Monchi, director deportivo del Sevilla, en una cafetería de Nervión. Y aunque la imagen ha despertado muchos rumores en torno a un hipotético regreso del capitán del Real Madrid a la entidad hispalense, hay que señalar que la reunión no ha tenido nada que ver con esa posibilidad porque sería inviable desde lo económico. En ese sentido, cabe indicar que René también representa a dos futbolistas del conjunto de Nervión: Juan Soriano, cedido esta última temporada en el Málaga y que podría dejar el Pizjuán este verano definitivamente, y Óscar Rodríguez, centrocampista que podría irse a préstamo.

🚨NOTICIA| René Ramos con Monchi hoy en Sevilla en Nervión‼️



🗣️De que estarán hablando?!



Fichaje bomba?!



Os gustaría?



Rt��si. Mg♥️no pic.twitter.com/DcVFZdMx49

— Sevillismo en S.Justa⭕⚪ (@sfcenvida) May 18, 2021

Domingo 16 de mayo

Raúl: "Es mi casa, es donde quiero estar y tengo ilusión"

Tras caer eliminado el Real Madrid Castilla ante el Ibiza en el playoff de ascenso, su entrenador Raúl fue cuestionado por un reemplazo de Zidane y el legendario '7' dejó algunas frases y un brillo especial en sus ojos sin querer entorpecer la jornada donde el Madrid se juega la Liga: "Soy un empleado del club es donde quiero estar y tengo ilusión. Ahora no es el momento de hablar del futuro de nadie. Esta es mi casa y es donde quiero seguir tengo ilusión por ello".

El Real Madrid Castilla queda apeado del playoff de ascenso tras su empate en Ibiza

No pudieron marcar en los 90 minutos reglamentarios, ni en la prórroga, por lo que acorde a la nueva normativa RFEF que indica que el mejor clasificado en fases previas pasará en caso de empate tras la prórroga, hizo que el Real Madrid Castilla quedará eliminado ante el Ibiza. EL RESUMEN

Sábado 15 de mayo

Zidane, sobre su continuidad: "Puede pasar de todo, es el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, en la previa del partido frente al Athletic, en Bilbao, habló en una rueda de prensa sobre el pasado, presente y futuro del equipo merengue , repasando varios temas...

¿Es más fácil que siga de entrenador o que fiche a Mbappé?: "La verdad, no sé lo que va a pasar. Estoy aquí, eso sí, mañana vamos a jugar y faltará el último partido. El resto no sé, puede pasar de todo, es el Real Madrid. Mi fuerza es el día a día, no me veo más allá del día a día. No miro ni el pasado ni el futuro, es el presente a tope".

Su ilusión por entrenar el Madrid: "A mí me ilusiona cada día, de verdad, porque no sé qué pasará en dos o tres años. Así que disfruto cada momento y lo más es cada día con mis jugadores. Cuando les veo entrenar me emociono, me gusta verlos entrenar. Luego la competición, claro, pero es el día a día. Sé que soy un afortunado y aprovecho cada momento".

La relación con los futbolistas: "Siempre ha sido un respeto mutuo, pero total además. Para mí siempre, como he sido jugador, los jugadores son los más importantes. El ambiente donde ellos se tienen que sentir cómodos para hacer las cosas bien. Es lo que está pasando, tenemos respeto, trabajamos... Sabemos dónde estamos, en el mejor club del mundo. De todas formas, estamos nosotros escribiendo cada uno algo con este gran club. Y eso es una cosa que se quedará para siempre".

Orgulloso de su plantilla: "Estoy orgulloso de todos los jugadores, de verdad, con todo lo que ha pasado nunca hemos dejado de trabajar. Al revés, pensando que se podía llegar hasta el final ganando cosas. La palabra es esta, muy orgulloso de todos mis jugadores. Lo están dando todo y eso para un entrenador es la hostia".

Sobre Marcelo: "Va a estar. Ya no le molesta nada y va a estar con nosotros, como todos".

Viernes 14 de mayo

Vinicius, Militao y Casemiro, convocados por Brasil

Tite ha dado la lista para los partidos clasificatorios de Brasil para el Mundial 2022 de Catar ante Ecuador y Paraguay. Una convocatoria en la que aparecen tres jugadores del Real Madrid, especialmente Vinicius quien se cuela en una lista donde no está Rodrygo. A Vini Jr. le acompañarán Militao y Casemiro, más habituales y que forman parte de un equipazo donde aparecen nombres como Alisson, Ederson, Dani Alves, Lodi, Marquinhos, Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Jesús, Neymar o Firmino entre otros.

Jueves 13 de mayo

Zidane: "Vamos a dar todo hasta el último partido"

¿Cómo ha visto a Miguel Gutiérrez? ¿Hay algún motivo por el que Marcelo estaba para no viajar?: “Marcelo tenía una molestia y no queríamos arriesgar. Del equipo, Miguel, Marvin, todos hicieron un buen partido. Serios desde el inicio, entramos bien en el partido. Merecimos nuestra victoria”.

¿Marvin ha acabado lesionado? ¿Está convencido de que pueden ganar los dos partidos y llevarse la Liga?: “Nosotros vamos a seguir. Faltan dos partidos y hasta el último partido vamos a dar todo. Marvin está un poco lesionado, ojalá sea poca cosa. Tiene algo en el isquio”.

¿No considera que el VAR debería entrar en acciones con las entradas a Marvin o Hazard?: “Está ahí el árbitro. Yo no soy árbitro. Pita él y lo intenta hacer de la mejor manera. Ya está. Luego pasan cosas en el campo. Esto no lo vamos a cambiar. Yo no soy árbitro”.

¿Es cierto que discutió con Marcelo?: “No. Marcelo tiene una molestia, por eso no ha venido con nosotros, nada más”.

Ganando los dos partidos pueden ganar la Liga. ¿Cree que el Atlético puede pinchar?: “Nosotros vamos a dar todos en los dos partidos que falta, hasta que la Liga se acabe. Vamos a darlo todo, como anoche”.

¿Qué es lo que más le ha gustado del partido?: “Todo. No son sólo los goles. Jugamos muy bien, defensivamente también. Ha sido un partido completo. Con el 1-2 no hemos bajado la intensidad, marcamos enseguida y eso demuestra el carácter que tiene el equipo. Thibaut ha hecho dos paradas, como siempre últimamente. Ha sido una buena victoria ante un gran rival en un campo complicado”.

¿Miguel Gutiérrez se ha ganado la titularidad para el próximo partido?: “Está con nosotros, ha jugado hoy porque no estaban Marcelo ni Mendy. Lo ha hecho muy bien. Me alegro por él y por el equipo”."

Ramos apoya desde las redes: "¡Hasta el final!"

Thibaut Courtois, en Movistar: "Tenemos que seguir presionando al Atleti, tenemos que demostrarles que estamos cerca y ellos no pueden tener error. Osasuna y Valladolid van a dar la vida para ganar. El Atleti se siente fuerte, lo único que podemos hacer es ganar nosotros. Empecemos por el Athletic que es un partido fuerte y después veremos. La segunda parte no fue tan buena, tuvimos un aviso con Luis Suárez antes del 1-2, fallamos bastantes pases pero encontramos bien el 1-3, tuve que hacer tres paradas luego con el 1-4, eso no puede ser. No podemos relajarnos. Hay contraataques y los defensas tienen que cubrir, hay poco tiempo de recuperación y hay que ir a muerte".

Courtois: "Este fin de semana tenemos otra final más y después del partido veremos el resultado de ellos. Ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro hasta la semana que viene". #LaLigaEnJuego pic.twitter.com/06W1435WCq

— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 13, 2021

Miércoles 12 de mayo

Zidane prescinde de Marcelo

Ya se conoce la convocatoria del Real Madrid de cara al partido de mañana jueves en su visita a Granada. El aspecto más destacado es la ausencia de Marcelo; un hecho un tanto sorprendente toda vez que el lateral brasileño no está lesionado y ha entrenado con normalidad por la mañana. Los 19 llamados por Zinedine Zidane son Courtois, Lunin, Altube, Militao, Nacho, Odriozola, Miguel, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin, Blanco, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius Jr., Mariano y Rodrygo.

Lunes 10 de mayo

Marcelo y Odriozola no tienen lesión

Odriozola y Marcelo acabaron tocados el partido contra el Sevilla de la 35ª jornada de LaLiga pero el Real Madrid ha descartado que ambos laterales sufran una lesión y podrían jugar contra el Granada.

Domingo 9 de mayo

Zidane: "Estoy muy enfadado"

"Muy enfadado, porque me tenéis que explicar las reglas de las manos. Hablé con el árbitro, me dio la explicación y ya está".

"Me dijo que en la de Militao había mano y en la otra jugada no era. Es complicado, porque hicimos un gran partido, pero es lo que hay. No me gusta hablar de los árbitros, pero la sensación hoy no es buena. No me sirven las explicaciones, porque si hay una mano, cualquier mano dentro del área la pitas por los dos lados y ya está. Es solo esta. No la mira, por eso que al final, vamos hablando mucho de estas cosas y no cambia nada. Lo único es que hoy podemos estar molestos".

Sábado 8 de mayo

Ramos baja ante el Sevilla: El parte médico lo confirma

Sergio Ramos no se está entrenando con el resto del grupo en el entrenamiento previo al partido decisivo frente al Sevilla. El capitán, quien reapareció ante el Chelsea tras su lesión, no está junto al resto de la plantilla y será baja para el duelo ante su exequipo. Se une a las bajas de Varane, Lucas Vázquez y Carvajal.

El parte médico habla que "tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Sergio Ramos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución.

Parte médico de Sergio Ramos. #RealMadrid

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021

Jueves 6 de mayo

Ramos: "Nos queda la Liga y vamos a por ella"

"Jodidos, sí. Hundidos, nunca. La historia del Real Madrid se ha forjado con las victorias, pero se ha levantado de las derrotas. Nos queda la Liga y vamos a por ella", comentó el capitán del Real Madrid en twitter tras la eliminación ante el Chelsea en la Champions League.

Jodidos, sí. Hundidos, nunca.

La historia del @realmadrid se ha forjado con las victorias, pero se ha levantado de las derrotas.

Nos queda la Liga y vamos a por ella. #HalaMadrid

�� Getty pic.twitter.com/K1Py4PIY13

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 6, 2021

Miércoles 5 de mayo

Zidane: "Felicito al Chelsea, ha sido mejor"

“Estoy orgulloso de mis jugadores, nos hemos quedado a un paso de la final. Los jugadores están tocados porque cuando pierdes en las semifinales no puedes estar contento. Es un momento duro”, aseveró el entrenador blanco.

“Todos los jugadores estaban preparados para jugar”, dijo sobre Ramos y Mendy, titulares en Stamford Bridge a pesar de salir de sendas lesiones. “El Chelsea ha hecho un gran partido y toca felicitarles por pasar a la final”, aplaudió Zidane. “No hemos metido las ocasiones y el fútbol es así, hay que meterlas cuando las tienes, ahora toca descansar y pensar el la Liga”, se resignó el preparador blanco.

“Vini podía jugar de carrilero con el sistema de tres defensas, lo ha hecho bien y ya jugó en esa posición en otros partidos. El Chelsea ha sido superior y toca felicitarles, pero también quiero felicitar a los jugadores por haber llegado hasta aquí. Ha sido un año con muchas lesiones y altibajos, es lo que nos ha tocado, pero aún así hemos hecho cosas bien en la Champions. Nos quedamos a un paso de la final. Estoy contento y orgulloso. Ahora toca pensar en los cuatro partidos que nos quedan de la liga y eso anímicamente nos vendrá bien”, aseguró Zidane.

“No hay que buscar excusas, el contrario lo ha merecido. Quiero quedarme con lo que han hecho mis jugadores con todas las dificultades. Hoy no se ha podido. Nos ha faltado algo, lo hemos intentado y esto es el fútbol. Son partidos mentalmente exigentes. Ellos han tenido ocasiones para hacer muchos goles”, siguió el entrenador marsellés. “El Madrid siempre va a pelear por eso, no pienso en mi futuro, sino en el final de Laliga. El resto se verá después”, respondió Zidane al ser preguntado por su futuro.

Courtois: "Retrasé el fracaso, pero es normal cuando corres contra el marcador"

"Es un equipo que que defiende bien. Es difícil crear ocasiones claras contra ellos. En la segunda parte tuvieron muchas ocasiones, se tomaron su tiempo para matar el partido, pero terminaron haciéndolo. Es una pena fallar a un partido en la final de Estambul, pero así es el fútbol. ​​Hay que seguir trabajando, intentando ganar la Liga. El año que viene volveremos a intentar llegar lejos. Retrasé el fracaso, sí, pero cuando corres contra el marcador dejas más espacios, es normal. Es una pena no haber aguantado el 1-0 hasta los últimos minutos para que todos se volcaran al ataque. Pero así es el fútbol".

Vinicius: "El próximo año estaremos en la final"

"Jugamos contra un buen equipo. Lo intentamos de todas las maneras. Ahora nos toca pelear por la Liga y seguir trabajando. El próximo año seguro que estaremos en la final. Es complicado, un equipo que ha ganado todo en los últimos años es normal perder en algún momento. Hay que trabajar para ganar grandes cosas. Nos quedan cuatro partidos importantísimos para ganar algo esta temporada".

Casemiro: "Los primeros 25 minutos jugamos mejor"

"Los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, tuvimos dos oportunidades con Karim. Después no hay explicación, fueron mejores, tuvieron más oportunidades y no hay excusa. Tenemos que pensar ya en la Liga, tenemos un partido difícil contra el Sevilla, no hay que lamentarse. Estamos tristes porque era una gran ocasión. Han sido mejores que nosotros. El Madrid debe pensar ya en el siguiente partido. Estamos tristes, lo lamentamos porque era un partido importante para llegar a una final después de tantos sacrificios, lesiones, COVID, sin público. Lo hemos intentado. Han sido mejores y no hay que poner excusas", dijo el mediocentro brasileño.

Lucas Vázquez: "¿Mi futuro? No sé qué pasará, siempre seré del Real Madrid"

El extremo gallego aúnno ha renovado y su continuidad en el Real Madrid depende de que los blancos puedan convencerle para renovar. "¿Mi futuro? No sé qué pasará. Me quede o me vaya, siempre seré hincha del Real Madrid", comentó en una entrevista a The Athletic.

"El equipo se ha mantenido unido cuando ha sido necesario. El secreto de este año ha sido que cuando alguien ha tenido que sustituir a un compañero, no se ha notado dentro del campo, además de que, una vez más, Zidane ha sabido cómo gestionar el vestuario", añadió sobre la marcha del equipo este año.

Así vestirá el Real Madrid en Stamford Bridge

Lunes 3 de mayo

Parte médico de la plantilla

Varane: tras las pruebas realizadas hoy, se le ha diagnosticado una lesión en la musculatura abductora derecha. Estará 10 días de baja.

Fede Valverde: está sin síntomas y espera una PCR negativa.

Sergio Ramos y Mendy: completaron el entrenamiento y podrán estar frente al Chelsea.

Domingo 2 de mayo

Los mensajes en las redes tras la victoria frente al Osasuna