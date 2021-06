Florentino Pérez: "La Superliga sigue adelante, el fútbol está muriéndose"

El presidente del Real Madrid habló en "Onda Cero" y repasó la salida de Ramos, la llegada de Ancelotti, la Superliga...

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dado la cara. El dirigente ha hablado en "El Transistor" de "Onda Cero" después de finalizar la temporada y confirmar la salida de Sergio Ramos, entre otros asuntos. El dirigente ha hablado, precisamente, sobre lo que ha sucedido con el capitán, sobre la llegada de Carlo Ancelotti, la salida de Zinedine Zidane o la Superliga, entre otros temas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

La Superliga sigue adelante

Florentino Pérez explicó que "hay un acuerdo vinculante y la Superliga sigue adelante. Nos amenazan con el fin de proteger su situación dominante y los equipos ingleses cayeron en esa coacción. Estamos esperando a lo que decida el Tribunal de Luxemburgo". Recalcó que "la Superliga no es cerrada, es abierta. Es una Liga que lo único que queremos es que la compren. El Sevilla y el Villarreal, por ejemplo, tendrán su acomodo. Partimos de la historia que tiene cada uno. Bajan las audiencias y tendremos que empezar por aquellos clubes que tienen más seguidores. No tiene el mismo atractivo un partido de la Roma que uno del United".

Conflicto con la UEFA

Respecto al conflicto que mantiene con la UEFA reseñó que "los equipos ingleses no se han ido, pero han sido coaccionados por la FIFA. Nosotros perdemos ocho mil millones y Ceferin se sube el sueldo. Hay gente que tiene privilegios y los quiere seguir manteniendo. Ya ha querido echarnos de la Champions, pero los tribunales se lo han prohibido. El fútbol pierde interés, no tiene atractivos. Los derechos audiovisuales bajan y ese es el problema. Queremos dar satisfacción a todos y por eso tiene menos atractivo. Esta Superliga la formamos los equipos que más seguidores tienen en el mundo. Si no hay dinero se muere el fútbol".

El fútbol está muriéndose

En la misma línea explicó que "el fútbol está arruinado y está muriéndose. El que no lo quiera ver está ciego. El Madrid ha sufrido dos años muy duros. Tengo que destacar la generosidad de los jugadors al bajarse los salarios. Los clubes han perdido ocho mil millones de euros".