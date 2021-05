Lista de convocados de la Selección de Francia para la Eurocopa 2021: Jugadores y cuerpo técnico de Didier Deschamps

La vuelta de Karim Benzema es la gran novedad en la lista de 26 jugadores para la Eurocopa.

Karim Benzema vuelve a la Selección de Francia y lo hace para disputar la Eurocopa 2021. Así lo ha confirmado el propio seleccionador galo, Didier Deschamps, quien en rueda de prensa anunció este martes que convoca al delantero del Real Madrid para el certamen continental. Así las cosas, Benzema vuelve con Les Bleus tras seis años de ausencia por el 'Caso Valbuena'.

Deschamps fue consultado acerca de los motivos por los que ha convocado a Benzema, pero se limitó a contestar. "No puedo decir, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece".

La lista completa de Francia para la Eurocopa 2021

La lista completa de Francia para la Eurocopa 2021 la componen: Lloris, Mandanda, Maignan - Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, L. Hernandez, Digne, Koundé - Kanté, Pogba, Rabiot, Tolisso, Sissoko, Lemar - M. Thuram, Coman, Mbappé, Griezmann, Giroud, Benzema, Ben Yedder, Dembélé.