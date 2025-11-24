Napoli vs. Qarabag, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli recibe a Qarabag este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Napoli vs. Qarabag de la Champions League 2025-26

Los Azzurri llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Eintracht Frankfurt en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Antonio Conte es vigésimo cuarto en la clasificación con cuatro puntos.

Por su parte, los Atlılar igualaron por 2-2 ante Chelsea en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Leandro Andrade y Marko Jankovic. El cuadro a cargo de Gurban Gurbanov es décimo quinto en la tabla con siete unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Napoli vs Qarabag, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 8 Sudamérica ESPN 4, Disney+ Premium México HBO MAX Estados Unidos Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 8, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Napoli vs Qarabag

Liga de Campeones - Champions League Diego Armando Maradona

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Napoli

En los últimos días se ha hablado de la posible salida de Antonio Conte, pero el propio entrenador italiano se encargó de desmentir dichos rumores.

“Esos temas preocupan más a quienes están fuera. Tengo una relación muy sólida con los jugadores: siempre nos decimos la verdad, soy honesto y no uso máscaras. No necesitaba ‘recuperar’ al equipo. Estaban conmigo, están conmigo y siempre lo estarán. Y yo siempre estaré con ellos, por encima de todo y de todos. Saben que tratan con alguien transparente, que da la cara, algo que muchos no se atreven a hacer. Nada ni nadie dañará nuestra relación”.

Noticias del Qarabag

Los Atlılar se encuentran en buena posición para ser uno de los clasificados al play-off, mientras que en la Liga Premier de Azerbaiyán son los actuales líderes, en búsqueda de su quinto título consecutivo.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles