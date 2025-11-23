Getty Images Sport
Antonio Conte desmiente su salida del Napoli en medio de la polémica del presidente en redes sociales
Publicación polémica del presidente del Napoli
Pocas horas después del triunfo del Napoli sobre el Atalanta —con un doblete de David Neres y un tanto de Nao Lang—, el presidente Aurelio De Laurentiis compartió en redes sociales un mensaje para felicitar al técnico y al equipo, aunque sus palabras generaron confusión. En su publicación en X escribió: “Bravo Antonio Conte, que ha llevado al equipo atrás en el tiempo. Bien hecho por los jugadores que siguieron sus instrucciones.”
La frase “ha llevado al equipo atrás” fue interpretada de forma negativa por muchos seguidores, pese a que la intención de De Laurentiis era destacar que Conte había recuperado el control del grupo después de un inicio de temporada complicado.
- Getty Images
Conte confirma su compromiso con el Napoli
En medio de los rumores sobre su posible salida del Napoli, Antonio Conte habló con firmeza ante los medios: “Esos temas preocupan más a quienes están fuera. Tengo una relación muy sólida con los jugadores: siempre nos decimos la verdad, soy honesto y no uso máscaras. No necesitaba ‘recuperar’ al equipo. Estaban conmigo, están conmigo y siempre lo estarán. Y yo siempre estaré con ellos, por encima de todo y de todos. Saben que tratan con alguien transparente, que da la cara, algo que muchos no se atreven a hacer. Nada ni nadie dañará nuestra relación”.
“Pueden pasar muchas cosas, pero nuestro vínculo seguirá siendo fuerte. Después del partido contra Bolonia, pensé que no había logrado sacar lo mejor del equipo y asumí la responsabilidad. A menudo se olvidan de Anguissa, Lukaku, Gilmour o De Bruyne… Son factores que no se toman en cuenta; preferimos enfocarnos en el ruido y los chismes antes que en la realidad”.
De Laurentiis elogió a Conte
A principios de mes, en otra publicación en redes sociales, De Laurentiis había elogiado a Conte como un “verdadero hombre”. Escribió: “Me encontré con el cuento de hadas sobre la renuncia de Conte circulando en la web. Me encantan las redes sociales porque permiten difundir ideas de forma rápida y contemporánea, aunque no siempre esas ideas sean correctas o compartibles. Entre Conte y yo siempre ha habido una armonía especial que une a hombres que representan las tres ‘C’ —Carácter, Competencia y Coraje—, valores muy apreciados por los napolitanos y más allá.
“A los aficionados que han leído ciertas tonterías, les digo esto: estoy orgulloso de tener a mi lado —y al lado del Napoli y de los jugadores— a un verdadero hombre como Antonio Conte, alguien capaz de sacrificar cada segundo de su vida por su profesión, con una generosidad y dedicación absolutas. Esa es la mayor garantía que hoy puede tener un club, sus futbolistas y una afición tan exigente como la del Napoli.”
- Getty Images
¿Cómo está Conte en el Napoli?
Conte asumió el mando del Napoli al inicio de la temporada 2024-25, entrando para enderezar el rumbo tras una campaña decepcionante que había dejado al club sumido en el desorden. Su etapa comenzó con mal pie, con una dura derrota por 3-0 en casa ante el Hellas Verona, pero el técnico reaccionó rápido. Rompió con su habitual sistema 3-5-2 y apostó por un 4-3-3 que se ajustaba mejor a las virtudes ofensivas del equipo y a las piezas de las que disponía. El ajuste táctico resultó un acierto rotundo: el Napoli encadenó una racha formidable y acabó sellando el Scudetto en la última jornada, con una victoria decisiva frente al Cagliari.
Entre sus decisiones más inspiradas estuvo el fichaje de Scott McTominay desde el Manchester United, quien brilló bajo su dirección hasta ser nombrado MVP de la Serie A en su temporada debut.
Sin embargo, la adaptación a un calendario más exigente —compitiendo en Serie A y Champions— no ha sido sencilla. El delantero estrella Romelu Lukaku quedó fuera desde el inicio de la campaña por una lesión de larga duración, mientras que el creador Kevin De Bruyne también permanece de baja por ahora.
Los campeones italianos defenderán su fortaleza en casa el martes, cuando reciban al Qarabag FK en un nuevo compromiso de la Champions League.
