Antonio Conte desmiente su salida del Napoli en medio de la polémica del presidente en redes sociales

Conte asumió el mando del Napoli al inicio de la temporada 2024-25, entrando para enderezar el rumbo tras una campaña decepcionante que había dejado al club sumido en el desorden. Su etapa comenzó con mal pie, con una dura derrota por 3-0 en casa ante el Hellas Verona, pero el técnico reaccionó rápido. Rompió con su habitual sistema 3-5-2 y apostó por un 4-3-3 que se ajustaba mejor a las virtudes ofensivas del equipo y a las piezas de las que disponía. El ajuste táctico resultó un acierto rotundo: el Napoli encadenó una racha formidable y acabó sellando el Scudetto en la última jornada, con una victoria decisiva frente al Cagliari.

Entre sus decisiones más inspiradas estuvo el fichaje de Scott McTominay desde el Manchester United, quien brilló bajo su dirección hasta ser nombrado MVP de la Serie A en su temporada debut.

Sin embargo, la adaptación a un calendario más exigente —compitiendo en Serie A y Champions— no ha sido sencilla. El delantero estrella Romelu Lukaku quedó fuera desde el inicio de la campaña por una lesión de larga duración, mientras que el creador Kevin De Bruyne también permanece de baja por ahora.

Los campeones italianos defenderán su fortaleza en casa el martes, cuando reciban al Qarabag FK en un nuevo compromiso de la Champions League.