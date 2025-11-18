México vs. Paraguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

México recibe a Paraguay este martes 18 de noviembre a las 19:30 horas (tiempo de la CDMX) en el estadio Alamodome, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el México vs. Paraguay, amistoso internacional

El Tri llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Uruguay en su último juego.

Por su parte, los Guaraníes perdieron por 1-2 a manos de Estados Unidos en su más reciente partido, a pesar de la anotación de Álex Arce, además de una tarjeta roja para Omar Alderete.

Cómo ver México vs Paraguay, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Tigo Sports (Paraguay) México TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Estados Unidos TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX, beIN Sports, Fubo Sports

El partido será transmitido en México por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.

Por su parte, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de México vs Paraguay

El partido se disputa este martes 18 de octubre a las 19:30 horas (México) y tendrá como escenario el estadio TSM.

Argentina: 22:30 horas

22:30 horas España: 02:30 horas (miércoles 19)

02:30 horas (miércoles 19) Estados Unidos:20:30 (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de México

El Tri recibió abucheos en Torreón en su duelo con Uruguay, lo que no fue bien recibido por algunos de los futbolistas, mientras que al contrario, Javier Aguirre aceptó la crítica.

"Yo creo que lo que deja tristeza es jugar de local y te abucheen, que fuera Vasco, que le griten p*to al portero... Eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero bueno, así es esto. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos, y hay que seguir adelante. Trabajar.", expresó Raúl Jiménez al finalizar el partido.

"El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo; la más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa", aseguró el "Vasco" en conferencia de prensa.

Noticias de la Selección de Paraguay

Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, no dudó en alabar a los futbolistas mexicanos y a Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al compromiso.

“México tiene jugadores muy buenos. Los extremos, por ejemplo, tienen mucha capacidad, mucha versatilidad. Los puedes ver jugando con pierna cambiada; los puedes ver con pierna a favor, de acuerdo a la estrategia que se pueda imponer en el partido, un centro de campo que está intentando ser dinámico. Tienen puntas centrales que están muy bien.", explicó Alfaro.

"Son de esas selecciones que tienen jugadores que están en un determinado nivel, pero que sus entrenadores están en ese nivel o por encima de esos jugadores. Fue una muy buena decisión de estas federaciones traer a estos entrenadores que le dan el sustento desde la experiencia y capacidad", agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

