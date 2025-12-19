Manchester City vs West Ham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City recibe al West Ham United en el Etihad Stadium este sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas, tiempo de España. Mientras el equipo de Pep Guardiola busca mantener el impulso en la carrera por el título de la Premier League. El City ha estado en gran forma en las últimas semanas, ganando nueve de once en la Premier League y emergiendo como la mayor amenaza para el Arsenal en la carrera por el título. También demostraron ser demasiado fuertes para el Brentford en la Carabao Cup el miércoles por la noche, y ahora buscarán alcanzar el primer lugar en la tabla de la Premier League, aunque sea por unas pocas horas.

Los Cityzens han vuelto a hacer del Etihad un lugar difícil de visitar, y parecen un equipo completamente diferente al que luchó la temporada pasada. Con goles que llegan de todo el equipo, el City rara vez depende de una sola fuente de inspiración, aunque Erling Haaland sigue siendo su mayor amenaza en el área penal.

West Ham viaja hacia el norte en busca de consistencia después de una serie de resultados mixtos en la liga. Si bien ha habido momentos alentadores, los errores defensivos y las oportunidades perdidas a menudo han impedido que el equipo de Nuno Espirito Santo construya un impulso. Es probable que los visitantes aborden el juego con cautela, buscando mantenerse compactos y frustrar al City antes de buscar el contraataque cuando se abra el espacio.

Se espera que Jarrod Bowen sea la principal vía de ataque de West Ham, ofreciendo velocidad y directividad en el contragolpe y representando una amenaza en las jugadas a balón parado. La disciplina y la organización serán esenciales si los visitantes quieren seguir siendo competitivos, especialmente en las etapas iniciales, donde el City suele alejar los partidos de sus oponentes. Los encuentros recientes entre los equipos han favorecido al Manchester City, que ha encontrado formas de descomponer al West Ham regularmente. El dominio de posesión y creación de oportunidades del City los convierte en claros favoritos, pero West Ham esperará que la resistencia y la eficiencia puedan mantener el juego vivo.

Cómo ver Manchester City vs West Ham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se transmite a través de DAZN en España y en México se verá por TNT Sports y HBO Max. En Sudamérica se podrá ver por Disney+ Premium y en Estados Unidos por Universo y USA Network.

Hora de inicio del partido Manchester City vs West Ham

Premier League - Premier League Etihad Stadium

El partido se disputa este sábado 20 de diciembre en el Etihad Stadium a las 16:00 horas, tiempo de España.

México: 09:00 horas

09:00 horas Argentina: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos:10:00 horas

Noticias del equipo y plantillas

Últimas noticias de Manchester City

El City de Guardiola estará sin la pareja de Rayan Aït-Nouri y Omar Marmoush, quienes representarán a Argelia y Egipto, respectivamente, en la Copa Africana de Naciones.

Mateo Kovačić, Jérémy Doku y Rodri están fuera por lesión, mientras que el defensor John Stones podría participar tras un problema en la pierna.

Últimas Noticias de West Ham

Ollie Scarles regresó al equipo para el día del partido por primera vez desde que se rompió la clavícula a finales de octubre cuando los Hammers recibieron al Aston Villa en su último encuentro.

El Hadji Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka, sin embargo, no estarán disponibles ya que han viajado a Marruecos para representar a Senegal y la RD del Congo, respectivamente, en la Copa Africana de Naciones CAF 2025.

