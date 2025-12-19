Erling Haaland podría rechazar al Real Madrid y Barcelona para pasar toda su carrera en el Manchester City, ya que el delantero cuenta con el respaldo para romper más récords en el Etihad
Rompe récords: Números de goles de Haaland en el Man City
Ese acuerdo se firmó en enero de 2025 y está destinado a mantener a Haaland en su entorno actual hasta el verano de 2034. Si se cumplen esos términos hasta su conclusión, entonces el más temible de los delanteros se preparará para cumplir 34 años antes de considerar otro movimiento.
Habiéndose unido al City desde el Borussia Dortmund en 2022, podría ser que pase 12 años memorables en Manchester. Si lo hiciera, se espera que los libros de historia se reescriban de manera regular.
Haaland ya se ha convertido en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles en la Premier League, requiriendo solo 111 partidos para alcanzar ese hito. Ha registrado 147 esfuerzos en total para el City a través de 168 apariciones en todas las competiciones.
- Getty
¿Por qué irse? Haaland podría rechazar el interés de La Liga
Su impactante regreso de 36 goles para el club y la selección esta temporada también ha ayudado a Noruega a clasificarse para la Copa del Mundo 2026 - su primera aparición en el evento principal de la FIFA desde 1998. Haaland es considerado un talento especial, uno que rivaliza con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en términos de conseguir goles.
Cuestionado sobre lo que hace que Haaland se destaque de la multitud, el ex delantero del Nottingham Forest, West Ham y Aston Villa Harewood - hablando en asociación con William Hill - le dijo a GOAL de un hombre que hace que la vida como delantero de la Premier League parezca notablemente fácil: "Definitivamente lo hace. Me encanta. Se extrañan esos delanteros de la vieja escuela. Ya no hay delanteros. Como delantero, yo mismo he extrañado eso. Todo ha estado desapareciendo, teniendo un delantero y luego no es realmente una batalla. Extraño la fisicalidad de estar contra un central y la batalla entre delantero y defensor - ganas tus duelos. No ha habido mucho de eso. Él está trayendo eso de vuelta, lo cual me encanta.
"De eso se trata todo - estás en una batalla entre delantero y defensor. La única manera de detenerlo, creo que los defensores están tratando de agitar un poco al personal. Pero a él le encanta eso y de eso se alimenta. ¡Si lo haces aún más, él marcará un hat-trick! Ha sido un soplo de aire fresco. Espero que continúe porque puede romper récords. Es uno de esos que ves haciendo historia, especialmente con la forma en que está jugando y el equipo en el que está jugando. Echo de menos al delantero que es porque es un poco de ambos - un poco de nueva generación y un poco de la vieja."
Contrato de Haaland: 10 años para hacer más historia
Las hazañas de Haaland siempre van a atraer miradas admiradoras desde lejos, con los gigantes de La Liga Barcelona y Real Madrid siendo acreditados con interés en asegurar su firma en algún momento, con la posibilidad de que se busque un nuevo comienzo lejos del fútbol inglés.
Presionado sobre si Haaland cumplirá un contrato de una década y romperá todos los récords, Harewood añadió: "No veo por qué no. Tampoco veo por qué no se quedaría. Los únicos lugares a los que ir cuando hablas de grandes clubes son Barcelona y Real Madrid, PSG. Son los únicos clubes que podrían permitírselo. Está en un muy buen club en el Man City y puedo verlo quedándose allí y rompiendo récords."
- Getty
Trofeos de Haaland: Logros en el Man City
Haaland ya ha ganado dos títulos de la Premier League con el City, la FA Cup, la Supercopa de la UEFA y la Liga de Campeones, con esa corona continental formando parte de un triunfo de triplete en su campaña de debut de 2022-23.
También es dos veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League y Jugador Joven de la Temporada en la máxima categoría inglesa. Se perdió por poco ante el argentino GOAT Messi en la votación del Balón de Oro 2023, pero se espera que consiga un prestigioso Balón de Oro en algún momento.