Su impactante regreso de 36 goles para el club y la selección esta temporada también ha ayudado a Noruega a clasificarse para la Copa del Mundo 2026 - su primera aparición en el evento principal de la FIFA desde 1998. Haaland es considerado un talento especial, uno que rivaliza con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en términos de conseguir goles.

Cuestionado sobre lo que hace que Haaland se destaque de la multitud, el ex delantero del Nottingham Forest, West Ham y Aston Villa Harewood - hablando en asociación con William Hill - le dijo a GOAL de un hombre que hace que la vida como delantero de la Premier League parezca notablemente fácil: "Definitivamente lo hace. Me encanta. Se extrañan esos delanteros de la vieja escuela. Ya no hay delanteros. Como delantero, yo mismo he extrañado eso. Todo ha estado desapareciendo, teniendo un delantero y luego no es realmente una batalla. Extraño la fisicalidad de estar contra un central y la batalla entre delantero y defensor - ganas tus duelos. No ha habido mucho de eso. Él está trayendo eso de vuelta, lo cual me encanta.

"De eso se trata todo - estás en una batalla entre delantero y defensor. La única manera de detenerlo, creo que los defensores están tratando de agitar un poco al personal. Pero a él le encanta eso y de eso se alimenta. ¡Si lo haces aún más, él marcará un hat-trick! Ha sido un soplo de aire fresco. Espero que continúe porque puede romper récords. Es uno de esos que ves haciendo historia, especialmente con la forma en que está jugando y el equipo en el que está jugando. Echo de menos al delantero que es porque es un poco de ambos - un poco de nueva generación y un poco de la vieja."