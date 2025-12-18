Getty Images
Manchester City se acerca al joven prodigio de 18 años del Troyes después de desplegar la alfombra roja para el adolescente
De la academia de Troyes al escenario europeo
Según Foot Mercato, Detourbet ha sido identificado como una “estrella emergente” del fútbol francés. La búsqueda del City ha ido más allá del monitoreo preliminar, ya que el joven ya ha visitado las instalaciones del club, una indicación de la seriedad de la intención de la jerarquía del Etihad.
Producto de la academia de Troyes, progresó a través de los equipos juveniles y de reserva antes de recibir oportunidades a nivel senior. Esta temporada, ha participado 14 veces con el primer equipo, empezando solo una vez, sin embargo, incluso en minutos limitados, ha logrado registrar un gol y dos asistencias. Si bien esos números básicos pueden no impresionar, los scouts se han sentido atraídos por cualidades que las estadísticas no logran capturar. Su movimiento instintivo en el tercio final, su control cercano bajo presión y su ojo para el gol han convencido a varios clubes de que posee las herramientas para triunfar al más alto nivel. La Roma puso a prueba la determinación de Troyes el verano pasado con una oferta de 10 millones de euros, que fue rápidamente rechazada, y el interés italiano no ha disminuido desde entonces.
Los vínculos con el grupo City ofrecen una ventaja estratégica
El interés del City tiene un notable punto diferencial. El Troyes forma parte de la red del City Football Group, el modelo de club múltiple que ya ha demostrado ser efectivo en el desarrollo de jóvenes talentos en toda Europa. Esa conexión no garantiza una transferencia sin problemas, pero sí ofrece al City un camino más claro para entender la progresión y el potencial a largo plazo de Detourbet. El modelo CFG ha entregado resultados tangibles en el pasado. El ascenso de Savinho es un ejemplo, con el extremo brasileño pasando por Girona antes de completar un traspaso permanente al Manchester City en 2024. Detourbet, actualmente valorado en alrededor de 4 millones de euros, podría seguir una ruta similarmente estructurada si el City decide que la paciencia, en lugar de la inmediatez, es lo que mejor sirve a su desarrollo. El City no está solo en su admiración. El Mónaco ha iniciado conversaciones en un intento de adelantarse a sus rivales, mientras que la Roma sigue interesada tras no lograr sacar al adolescente el año pasado. Varios otros clubes italianos también están siguiendo la situación de cerca, conscientes de que el valor de Detourbet probablemente aumentará si su trayectoria continúa.
Guardiola equilibra el reclutamiento y los resultados
Mientras el equipo de reclutamiento del City mira hacia el futuro, Pep Guardiola sigue centrado en mantener el impulso en el campo. Enero resultó inusualmente ocupado para los campeones la temporada pasada, con refuerzos traídos para frenar una caída en el rendimiento, una desviación de la preferencia habitual del club por negocios en verano. Esa experiencia ha agudizado la sensación de que planificar con anticipación es esencial, incluso cuando los resultados están fluyendo. El City subrayó su fuerza actual con una victoria controlada por 2-0 sobre el Brentford en los cuartos de final de la Carabao Cup, un resultado que reservó un enfrentamiento en semifinales con los defensores del título Newcastle. Rayan Cherki y Savinho anotaron, pero la evaluación posterior al partido de Guardiola fue típicamente exigente.
Dijo a los periodistas después: "Estoy muy contento por el impacto de los muchachos que vinieron del banco, porque en la segunda mitad Rayan Cherki no hizo el trabajo que debería defensivamente - no tuvo energía, Savinho tampoco. Por eso el impacto de Josko [Gvardiol], Matheus [Nunes], especialmente Bernardo [Silva] ayudó mucho a aumentar el ritmo. ¡No quería que Nico González, Nico O'Reilly jugaran 90 minutos de nuevo - han jugado mucho y tenemos el sábado; un partido de enorme importancia contra el West Ham. Igual que Phil - no quería que jugara los minutos que jugó, pero ocurrió la lesión de Óscar. Pero todos los que vinieron del banco fueron realmente, realmente buenos!"
Ojos en el tramo festivo final
El City ahora ocupa el segundo lugar en la Premier League, dos puntos detrás del Arsenal, y lleva una racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones a medida que se acerca el ajetreado período festivo. Guardiola ha concedido a su equipo una breve pausa para recuperarse antes de que la atención se centre en un crucial enfrentamiento en casa contra el West Ham, seguido de visitas al Nottingham Forest y al Sunderland, y un importante duelo con el Chelsea.
