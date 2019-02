Macías: "El mexicano es el peor enemigo del mexicano"

José Juan Macías se convirtió en el mejor goleador mexicano del Clausura 2019, anotando cuatro goles en 330 minutos.

José Juan Macías alzó la voz. El canterano de Chivas, que fue cedido por un año al León, club con el que se afianzó en la titularidad, reveló vivencias al interior del Guadalajara, distintas a las que ha encontrado con el equipo de Ignacio Ambriz.

Macías, quien fue tasado por la directiva del Rebaño con una opción de compra que ronda los 15 millones de dólares, no compaginó con el resto de sus compañeros, una de las razones que lo habrían marginado de participar en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos, competencia en la que fracasó la representación mexicana, ubicándose en el sexto lugar.

"No me la vas a creer pero en muchos aspectos, se va a escuchar algo fuerte, pero el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Imaginate un vestidor (de Chivas) lleno de mexicanos donde un 'chavito' a lo mejor está sobresaliendo, a lo mejor no gusta a los demás. Llegas a uno de extranjero y todos tienen su plus y su contra, del extranjero he aprendido mucho, no hay celos, no hay egos, con los extranjeros me llevo super bien, nos hemos entendido super bien, está el caso de Mena, ahí pensamos cada quien o vamos hacia el mismo camino.

Del otro lado aprendí muchas cosas pero es un vestidor muy tenso, aparte de la presión que se maneja en Chivas, nací ahí, desde abajo", mencionó en entrevista con Quiero TV, canal de televisión abierta en Guadalajara, previo a la visita de este domingo a Pumas en Ciudad Universitaria.

Macías negó que no vestir la playera rojiblanca sea factor para el buen momento que atraviesa en el conjunto esmeralda. "Llego a León y no... es que pesa mucho la playera de Chivas. A mi no me pesa ninguna playera, he estado en Selección, León y Chivas, te puedo mostrar los goles que he hecho en Chivas y no me pesa, nací ahí, sé lo que es jugar Clásicos, a mis 17 años meter goles, en Chivas no me pesa nada".