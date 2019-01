Keylor Navas, infranqueable, aseguró la Copa para el Real Madrid

El cancerbero paró 4 de los 5 tiros que realizó el Girona, dos de ellos con 0-0 en el marcador, y le marcaron un gol en el que no pudo hacer nada.

Keylor Navas regresaba este jueves a la titularidad tras superar una lesión muscular y el portero del Real Madrid cuajó una buena actuación ante el Girona que ayudó a que su equipo no sufriera para clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey.

El portero tico realizó hasta 4 paradas en el duelo en Montilivi, lo que supone que detuvo todos los tiros a puerta del Girona excepto el de Pedro Porro, que marcó en la segunda parte cuando el partido ya estaba decidido y en una acción en la que Navas estaba muy vendido y aún así toco el balón.

Navas no ocultó su satisfacción por volver a jugar aunque reconoce que haber perdido la titularidad complica su situación: "No salgo pensando en que tengo que brillar. Pero mi situación no es fácil, jugando cada mes y medio. Hay que estar bien mentalmente, esforzarse , pero no lo hago por brillar sino por los que creen en mí, mi mujer, mi familia, mis hijos... y creo que se sienten muy felices cuando salgo y lo hago bien".