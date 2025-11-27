Juventus vs. Cagliari, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Juventus recibe a Cagliari este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Allianz, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Juventus vs. Cagliari de la Serie A 2025-26

La Vecchia Signora llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Fiorentina en la fecha 12, con gol de Filip Kostic. El equipo dirigido por Luciano Spalletti es séptimo en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Rossoblu igualaron por 3-3 ante Genoa en su más reciente partido de liga, con un doblete de Gennaro Borrelli, junto a una anotación de Sebastiano Esposito. El cuadro a cargo de Fabio Pisacane es décimo cuarto en la tabla con 11 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Juventus vs Cagliari, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos DAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Juventus vs Cagliari

Serie A - Serie A Allianz Stadium

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México:11:00 horas

Argentina:14:00 horas

Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora sufrió, pero cumplió a mitad de semana en la Champions League con un triunfo por 3-2 sobre Bodo/Glimt, gracias a los goles de Loïs Openda, Weston McKennie y Jonathan David.

Noticias del Cagliari

Los Rossoblu buscan aumentar su distancia de la zona de descenso, pero al mismo tiempo, tienen a la vuelta de la esquina los octavos de final de la Copa Italia, donde se medirán al Napoli.

Cómo llegan al partido

