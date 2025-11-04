La Juventus vuelve a interesarse por el objetivo del Manchester United, Morten Hjulmand, con los gigantes italianos buscando un traslado en enero para el centrocampista del Sporting CP

Una de las alternativas de la Juventus a Hjulmand es el centrocampista del Newcastle United, Tonali. El italiano pasó tres exitosas temporadas en el AC Milan, donde desempeñó un papel crucial en la ayuda al club para ganar el título de la Serie A. Sus actuaciones consistentes lo convirtieron en uno de los centrocampistas más prometedores de Italia, lo que llevó a una transferencia en 2023 al Newcastle. Desde que se unió al equipo de la Premier League, Tonali se ha convertido en una figura clave en el mediocampo de Eddie Howe, desempeñando un papel instrumental en la clasificación del Newcastle para la Liga de Campeones la pasada temporada. Sin embargo, dado su importancia para el equipo y su potencial a largo plazo, es poco probable que el Newcastle se separe de Tonali fácilmente, lo que hace que cualquier transferencia potencial sea una búsqueda difícil y costosa para los clubes interesados.

Otro objetivo potencial es Milinkovic-Savic, quien actualmente juega para Al-Hilal en Arabia Saudita. El contrato del centrocampista serbio con el club se extiende hasta 2028, lo que hace que cualquier movimiento sea desafiante para los lados europeos interesados. Antes de su transferencia a Arabia Saudita en 2023, Milinkovic-Savic pasó ocho exitosas temporadas en la Lazio, donde se estableció como uno de los mejores centrocampistas de la Serie A y ganó dos títulos de la Coppa Italia. Su experiencia y presencia física lo convierten en una opción atractiva para clubes como la Juventus. Sin embargo, su salario actual representa un gran obstáculo, ya que el centrocampista gana alrededor de €20 millones netos por año en Al-Hilal, una cifra que sería extremadamente difícil para la Juventus igualar bajo su estructura financiera actual.

Otra opción podría ser Franck Kessie de Al-Ahli, quien según se informa está abierto a un regreso a Europa. La Juventus mostró interés en fichar al centrocampista marfileño durante la ventana de transferencias de verano, pero su alto salario de €10 millones por año resultó ser un gran obstáculo.