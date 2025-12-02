Juventude vs. Santos, Brasileirão Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Juventude y Santos se enfrentan este miércoles 3 de diciembre a las 19:30 horas (tiempo de Brasilia), en el Estadio Alfredo Jaconi, en Caxias do Sul, por la 37ª jornada del Campeonato Brasileño de 2025.

Cómo ver Juventude vs Santos, Brasileirão Serie A 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con transmisión confirmada en España, México y los países sudamericanos fuera de Brasil. En Estados Unidos si estará disponible a través de Fanatiz.

Noticias y posibles alineaciones

Con el descenso a la Serie B ya confirmado tras el empate 1-1 con Bahía, el Juventude regresa al campo en las dos últimas jornadas solo para completar la tabla. En el puesto 19, con 34 puntos, el equipo de Caxias do Sul contará con el regreso de Igor Formiga, quien fue suspendido en la última jornada.

Por otro lado, el Santos venció al Sport por 3-0 y continúa en la lucha contra el descenso. Con el mismo marcador que el Internacional, el Peixe necesita ganar para evitar el riesgo de volver a la zona de descenso. Neymar, quien no pudo entrenar, confirmó que estará en el campo. El delantero fue diagnosticado con una lesión de menisco.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam y Marcos Paulo (Jadson); Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê y Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) y Taliari.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

Lesionados y suspendidos

Juventude

Caíque está suspendido por su tercera tarjeta amarilla, mientras que Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker Ángel y Gilberto están lesionados.

Santos

Escobar está lesionado.

HORA DE INICIO

El partido se disputa este miécoles 3 de diciembre a las 19:30 horas (tiempo de Brasilia) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Jaconi.

México: 16:30 horas

16:30 horas Argentina: 19:30 horas

19:30 horas Estados Unidos: 17:30 horas

Como assistir de qualquer lugar con VPN

Si está en el extranjero, puede necesitar usar una red virtual privada (VPN) para ver juegos usando su servicio de transmisión. Una VPN, como NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte el guía de GOAL sobre los mejores VPN para transmisión de deportes.

