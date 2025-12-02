'Solo estarán en 2026 si llegan al 100%'- Carlo Ancelotti lanza aviso a Neymar y Vinícius Júnior

Tras dejar el Paris Saint-Germain para fichar por Al-Hilal en 2023, Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con Brasil y pasó casi 18 meses intentando volver a las canchas. Su aventura en la Pro League saudí estuvo lejos de convertirse en la historia de éxito que muchos anticipaban y, para enero de 2025, optó por regresar a casa: volvió a Santos con la intención de revitalizar al club y relanzar su carrera internacional.

La realidad, sin embargo, ha sido mucho más dura. Neymar solo ha marcado siete goles en 25 partidos con Santos, y esta segunda etapa ha estado marcada más por la rehabilitación que por un verdadero renacer. Sus constantes molestias y recaídas le han impedido encontrar continuidad y han frenado sus aspiraciones de volver a la selección. Con solo una ventana internacional restante antes del inicio del camino mundialista de Brasil, el tiempo corre en su contra.

El técnico de Santos, Juan Pablo Vojvoda, confirmó el lunes que Neymar volvió a quedar fuera tras sentir un dolor intenso en la rodilla antes y durante el reciente empate 1-1 ante Internacional. Aun así, el delantero de 33 años jugó infiltrado para ayudar a Santos a imponerse 3-0 sobre Sport en su último duelo de la Serie A, una victoria crucial que permitió al club salir de la zona de descenso por diferencia de goles.