¿El regreso de Neymar a Europa? Se discute un sensacional fichaje invernal mientras la estrella de Santos se acerca a la agencia libre
¿Destinos para Neymar: Inglaterra o MLS?
Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, actualmente juega con dolor en Santos, desoyendo las indicaciones médicas, mientras lucha por alejar a su club de infancia del riesgo de descenso.
Regresó a Brasil en enero tras rescindir su contrato con el Al-Hilal de la Saudi Pro League, enfrentando un largo proceso de recuperación por una lesión en el ligamento de la rodilla. Esta temporada ha pasado más tiempo en tratamiento que sobre el campo.
Con su contrato acercándose a la agencia libre a principios de 2026, Neymar podría buscar un nuevo destino, con rumores que lo vinculan desde Inglaterra hasta la MLS. Entre los posibles interesados, el Manchester United ha sido mencionado como opción.
¿Deberían los Red Devils ir por Neymar?
Cuestionado sobre si un fichaje sería atractivo en esta etapa, el exdelantero del Manchester United Louis Saha declaró a Pundit Arena: “Si me hubieras preguntado hace seis meses, me habría encantado ver a Neymar en el Manchester United. Pero hoy, parece frágil o con problemas físicos. Tal vez haya perdido esa chispa que lo caracteriza.
“Es triste, porque admiro mucho a Neymar. Hace un par de años habría sido un movimiento perfecto; aún puede ser un jugador extraordinario y realmente podría aportar creatividad y talento al United.
“Creo que la forma en que se ha manejado su carrera necesitaba un desafío en el pasado. No sé cómo podría comenzar a corregir y reconstruir todo ahora. El United necesita jugadores que se sacrifiquen por el equipo, que amen el club. No estoy seguro de que Neymar pueda ofrecer eso en este momento de su carrera.”
¿Podría resurgir el tridente MSN en la MLS?
Se sugiere que Neymar podría reunirse con sus excompañeros del Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, en el Inter Miami, reactivando la famosa ofensiva ‘MSN’.
El exjugador de la USMNT y la MLS, Brad Friedel, opinó para GOAL sobre la viabilidad del movimiento: “Si Neymar está en forma, creo que funcionaría; sigue siendo un nombre enorme en algunas partes de EE. UU. El problema surge si no está al 100 % o sufre lesiones frecuentes, porque entonces se convierte en una historia negativa impulsada por los medios. Hay argumentos válidos para ambos escenarios.
“Supongo que sería un contrato escalonado, basado en el rendimiento y la condición física. Antes de que Messi llegara, Miami realmente no se notaba; desde que vino, las camisetas rosadas y negras están por todas partes. Si Neymar se une, potenciaría eso aún más.”
Mejores negocios de la Premier League 2025: Los fichajes que más rindieron
Mientras Saha duda de que Neymar sea la elección adecuada para el United, reconoce que los Red Devils realizaron uno de los mejores fichajes de la Premier League en el verano de 2025, asegurando a un jugador probado procedente de su rival doméstico Brentford.
Al señalar la operación más inteligente de la última ventana, comentó: “Para mí, los mejores fichajes han sido Hugo Ekitike y Bryan Mbeumo. También me encanta [Nick] Woltemade, ha sido brillante.
“Creo que esos tres han sido los jugadores más destacados hasta ahora, pero probablemente Mbeumo ha sido el mejor de los tres. Está rindiendo en un equipo en transición. Ekitike juega para los campeones de liga, y Woltemade llegó a un equipo que compite en la Champions League. Por supuesto, ambos enfrentan sus desafíos, pero United estaba en una situación difícil al inicio de la temporada. He visto cómo el club ha luchado, y lo complicado que fue para Mbeumo. Sin embargo, ha sido brillante elevando los estándares del equipo y manteniendo los suyos propios.”
El United ya prepara su planificación para enero, con la posibilidad de incorporar más refuerzos junto a Mbeumo. El equipo de Ruben Amorim, que todavía busca consistencia en la temporada 2025-26, ocupa actualmente el séptimo lugar de la Premier League tras 13 jornadas y volverá a la acción el jueves en casa contra el West Ham.
