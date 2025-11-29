Dónde ver el New York Jets vs Atlanta Falcons de la NFL: Transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los New Orleans Saints (2–9) se dirigen al Hard Rock Stadium para enfrentar este domingo a los Miami Dolphins (4–7).

Fecha y Hora de Inicio del Jets vs Falcons

Los Jets y los Falcons se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el MetLife Stadium en East Rutherford, NJ, el domingo 30 de noviembre de 2025, comenzando a la 1:00 pm ET o 10:00 am PT.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 1:00 pm ET / 12:00 pm CT/ 10:00 am PT Estadio MetLife Stadium Ubicación East Rutherford, NJ

Cómo ver Jets vs Falcons en TV y streaming

Canal de TV nacional: FOX

FOX Servicio de streaming:Fubo

Atlanta enfrenta el duelo en la 26ª posición en anotación con 19.9 puntos por juego, pero la defensa se ha mantenido, clasificándose en el medio con 22.6 puntos permitidos. Ofensivamente, los Falcons dependen mucho del juego terrestre (13º en carrera), mientras que el ataque aéreo está en el 18º lugar. En total, Atlanta produce 329.7 yardas totales por partido, colocándolos en el 18º lugar de la liga. Defensivamente, es una bolsa mixta: han tenido problemas para detener la carrera (26º) pero cuentan con una defensa aérea entre las 10 mejores. La unidad está permitiendo 323.5 yardas por juego, lo que es bueno para la 16ª posición.

Con el novato Michael Penix Jr. fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior, el veterano Kirk Cousins ha tomado las riendas de la ofensiva. Cousins ha lanzado para 449 yardas, acumulando dos touchdowns y una intercepción desde que asumió el control.

En cuanto a los Jets, también están cerca del fondo en las tablas de anotación, igualando a Atlanta con 19.9 puntos por juego. Defensivamente, a Nueva York no le ha ido mucho mejor, permitiendo 26.5 puntos por salida. Su ofensiva ha sido extremadamente desigual: están en el séptimo lugar en carreras, pero en el último, 32º, en producción de pases. En general, los Jets están logrando solo 281.5 yardas totales por juego, colocándolos en el 29º lugar. En el otro lado del balón, Nueva York posee una fuerte defensa aérea (10ª) pero es vulnerable contra la carrera (23ª), permitiendo 321.6 yardas por juego (14ª).

La situación del mariscal de campo ha sido una puerta giratoria durante toda la temporada. Tyrod Taylor actualmente tiene el puesto titular, pero Justin Fields sigue en la mezcla y podría ver acción. Taylor tiene 601 yardas aéreas con cuatro touchdowns y cuatro intercepciones, mientras que Fields ha lanzado para 1,259 yardas con siete touchdowns y solo una intercepción.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NFL entre los Jets y los Falcons.

En los EE. UU., Jets vs Falcons va a ser transmitido por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para seguir casi todas las jugadas y touchdowns.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todos los principales canales que transmiten los juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos del domingo de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football, y NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y de playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y estar al tanto de cada jugada de anotación de toda la liga los domingos.

Mientras Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo de Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, lo que lo convierte en una opción flexible todo en uno. Y no se trata solo de fútbol: Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver destacados de Jets vs Falcons

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver enfrentamientos en vivo locales y en horario estelar. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en la categoría Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otro contenido a demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, esencial para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en toda la liga. Por $15 para el Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Añadiendo a la conmoción del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium a su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Mira el juego con VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde estés en el mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo, y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar un VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.