¿Qué inconvenientes encontraría la Liga MX cuando se reanude por la pandemia?

La reanudación del torneo Clausura 2020, al margen de los términos en los que se lleve a cabo, no dejará conforme a los 18 clubes de Primera División.

Ya pasaron tres semanas desde que la Liga MX anunció la suspensión del Clausura 2020 hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante el avance del coronavirus. El torneo se detuvo en la Jornada 10 con varios equipos peleando codo a codo por un lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El desenlace de este segundo tramo de la temporada aún es incierto, esencialmente por lo comprimido que quedaría el calendario previo al inicio del Apertura 2020. Ante esta realidad han surgido propuestas de todo tipo, como disputar una Liguilla, proclamar campeón al líder o declarar nulo el torneo.

Este debate puede tomar horas y no llegar a un escenario que sea favorable para todas las partes. Y es que, nos guste o no, es imposible que el Clausura 2020 se reanude con absoluta normalidad y continúe con el mismo ritmo, pues hay una serie de aspectos que no se están tomando en cuenta.

En Goal hacemos un repaso de los inconvenientes con los que se encontraría la cuando se reanude por la pandemia:

LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD

Es el gran dolor de cabeza de los entrenadores en estos momentos. Aunque los preparadores físicos han diseñado planes de trabajo personalizados, lo cierto es que los niveles de carga no son iguales y los jugadores obviamente han perdido el contacto con el balón, el ritmo de juego y los automatismos propios de cada plantel.

SIN TIEMPO PARA UNA PRETEMPORADA

La planificación es prácticamente imposible, toda vez que no hay espacio en el calendario para realizar una pretemporada de acondicionamiento físico. Existe la posibilidad de que el torneo se reanude con partidos a jornada doble todas las semanas y eso supone una alta exigencia para planteles fuera de forma. Un escenario que cambiaría completamente la naturaleza del campeonato.

LA MENTE EN OTRO LADO

Los jugadores tienen casi un mes en cuarentena, lo cual también tiene como consecuencia un impacto psicológico. La pandemia global de coronavirus cambió por completo la vida cotidana de todos y reanudar las rutinas es un proceso que lleva tiempo, ahora que sabemos que somos vulnerables. Esto afecta aún más a los futbolistas, que no pueden ofrecer un alto rendimiento sin concentración.

CONDICIONES DESIGUALES

La reanudación del torneo, inexorablemente, va a cambiar por completo el sentido del mismo. Ya sea con partidos a doble jornada en cada semana o con la disputa de una Liguilla con los mejores clasificados, lo cierto es que las condiciones no serán las mismas y esto perjudica a clubes como , que venía completando un extraordinario torneo y apuntaba a poner fin a la larga sequía en Liga MX.