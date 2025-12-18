Girona vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Girona recibe a Atlético de Madrid este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas en el estadio Montilivi, por la jornada 17 de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Girona vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Los Blanc-i-Vermells llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a la Real Sociedad en la fecha 16, con un doblete de Viktor Tsygankov. El equipo dirigido por Míchel es décimo octavo en la clasificación con 15 puntos, con el objetivo de salir de la zona de descenso antes del parón invernal.

Por su parte, los Colchoneros derrotaron por 2-1 a Valencia en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Koke y Antoine Griezmann. El cuadro a cargo de Diego Simeone es cuarto en la tabla con 34 unidades, a nueve de distancia de la cima.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Girona vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Girona vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División Estadi Municipal de Montilivi

El partido se disputa este domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Santiago Bernabéu.

México:07:00 horas

Argentina: 10:00 horas

10:00 horas Estados Unidos:08:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Girona

Los Blanc-i-Vermells han comenzado a tomar ritmo, muestra de ello su triunfo más reciente, lo que los coloca con solo una derrota en sus últimos cinco compromisos.

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros fueron otro de los equipos importantes en sufrir en la reciente jornada de la Copa del Rey, donde vencieron por marcador de 3-2 a Atlético Baleares en los dieciseisavos de final. Antoine Griezmann fue la figura con un doblete, junto a un tanto de Giacomo Raspadori.

Diego Simeone habló en conferencia de prensa, donde se tomó el tiempo para reconocer a sus futbolistas por rendir en este tipo de oportunidades, a pesar de la falta de minutos en otras competiciones.

"Musso posiblemente haya sido el mejor y me pone contento que haya sido el mejor; por eso está, para que ataje. Y evidentemente el equipo después ha tenido contundencia para ganar.'Cholo' Simeone: "Muy contento por Musso porque viene trabajando muy bien", explicó.

"La verdad hay chicos que no han jugado hace bastante tiempo. El caso de Javi, caso de Carlos Martín, caso de Raspadori, caso de Almada, caso de Robin, que vienen sin tantos minutos dentro del equipo. No es fácil el 'toma, jugás, responde'. Y la verdad que desde su actitud, de su compromiso y de la intención, me gustó el equipo", agregó.

