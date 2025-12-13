Getty Images Sport
'Espero que algún día' - El futuro de Cristian Romero en el Tottenham vuelve a estar en duda después de que la estrella del Atlético de Madrid destapara conversaciones sobre una transferencia
El Atlético de Madrid quería a Romero en el verano.
El Atlético de Madrid convirtió a Romero en uno de sus objetivos prioritarios defensivos el verano pasado, con Diego Simeone presionando para cerrar un acuerdo que llevara al argentino al Wanda Metropolitano. Los Rojiblancos creían que su estilo agresivo y liderazgo lo hacían encajar a la perfección, pero las conversaciones nunca avanzaron mucho debido a la negativa del Tottenham a bajar su valoración. Convencidos de la importancia de Romero, el equipo del norte de Londres se mantuvo firme y se aseguró de que nunca se abrieran negociaciones significativas sobre términos personales.
El colapso del movimiento permitió al Tottenham tomar decisiones internas decisivas, asegurando el futuro a largo plazo de Romero en medio de crecientes especulaciones. Para agosto, el central no solo se había comprometido con un nuevo contrato de cuatro años, sino que también fue nombrado capitán del club tras la salida de Son Heung-min al LAFC. Estos acontecimientos se consideraron una muestra significativa de confianza por parte del nuevo entrenador Thomas Frank, quien veía a Romero como una figura fundamental en su reinicio táctico y cultural.
A pesar de esa claridad en su momento, la admisión de Álvarez de que él y Romero discutieron la posibilidad de una transferencia ha reavivado las dudas persistentes. El delantero reveló que, aunque las conversaciones no avanzaron debido a "detalles," la idea de jugar juntos a nivel de club era muy real. Con el Atlético de Madrid todavía monitoreando opciones defensivas de alto nivel, la historia ha resurgido.
Álvarez revela por qué se rompieron las conversaciones de Romero con el Atlético
Alvarez expresó abiertamente su admiración por Romero en una entrevista con MARCA, diciendo: “Sí, sí. Obviamente, me habría gustado (firmarlo), Cuti es uno de los mejores defensores del mundo”. Enfatizó las cualidades de élite que Romero aporta al equipo nacional, agregando: “Comparto tiempo con él en el equipo nacional y realmente creo que es una estrella, un competidor feroz, muy fuerte defensivamente”.
El delantero del Atlético también confirmó interacciones directas sobre un posible movimiento, ofreciendo nueva información sobre cuán seriamente se consideró la idea. “Sí, tuve algunas conversaciones con él, y debido a algunos detalles no se concretó, pero espero que algún día podamos jugar juntos”, continuó Alvarez. Este reconocimiento sugiere que, aunque la transferencia nunca avanzó formalmente, los jugadores mismos imaginaron la posibilidad más seriamente de lo que se entendía anteriormente.
Las propias declaraciones de Romero en el momento de firmar su contrato habían indicado fuertemente que se sentía asentado y valorado en el Tottenham, haciendo que los comentarios de Alvarez sean aún más impactantes en retrospectiva. Poco después de extender su contrato, el defensor dijo: “Honestamente, las últimas dos semanas, primero capitán, ahora un nuevo contrato con el club, estoy muy, muy feliz… Para mí, este club es el mejor del mundo. Por esto, extiendo mi contrato.”
Romero ha evolucionado bajo Frank, pero los vínculos con el Atlético persisten.
Romero ha sido central en la temporada del Tottenham bajo Frank, evolucionando de un defensor talentoso pero volátil a un líder más mesurado e influyente. Su ausencia al inicio de la temporada por una distensión del aductor fue notable, y los Spurs tuvieron dificultades sin su presencia, pero regresó con un impacto significativo. Un doblete contra el Newcastle y una asistencia en la victoria 3-0 de la Liga de Campeones sobre el Slavia Prague destacaron no solo su valor defensivo sino sus inesperadas contribuciones ofensivas.
El argentino ha sido visto durante mucho tiempo como un jugador cuyo techo abarca las principales ligas europeas, y su anterior apertura sobre eventualmente jugar en España ha mantenido viva la especulación. La admiración del Atlético de Madrid se remonta a varias temporadas atrás, con Simeone reconociendo públicamente su deseo de trabajar con el defensor.
La situación interna del Tottenham también añade contexto, con un escrutinio continuo sobre la consistencia defensiva y las dinámicas cambiantes bajo un nuevo entrenador. Aunque Romero ha prosperado en la estructura de Frank, las actuaciones en general del club han fluctuado.
Tottenham confía en mantener a Romero en el norte de Londres...
Por ahora, el Tottenham mantiene total confianza en que Romero está comprometido y es central en su proyecto, con su contrato vigente hasta 2029 y marcado por su estatus como capitán del club. Internamente, es visto como integral para la mentalidad y el marco táctico del equipo, lo que hace que cualquier posible acercamiento futuro del Atlético de Madrid sea mucho más complicado que el interés especulativo del verano pasado.
Los Spurs creen que la estructura ahora establecida bajo Frank ofrece a Romero la estabilidad y ambición que anteriormente deseaba. Sin embargo, las revelaciones de Álvarez aseguran que el futuro del argentino seguirá siendo un tema de discusión, especialmente si el Atlético decide reavivar su búsqueda en la próxima ventana de transferencias.
