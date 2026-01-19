+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoAtlético Madrid
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Galatasaray vs. Atlético de Madrid , Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Galatasaray y Atlético de Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Galatasaray recibe a Atlético de Madrid este miércoles 21 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio RAMS Park, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Galatasaray vs. Atlético de Madrid de la Champions League 2025-26

El Avrupa Fatihi llega al compromiso después de perder por marcador de 0-1 a manos de Mónaco en la fecha 6. El equipo dirigido por Okan Buruk es décimo octavo en la clasificación con nueve puntos, todavía con aspiraciones de entrar al top 8, para lo que necesita un triunfo.

Por su parte, los Colchoneros vencieron por 3-2 a PSV en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth. El cuadro a cargo de Diego Simeone es octavo en la tabla con 12 unidades, obligado a ganar para mantener su privilegiada posición entre los ocho mejores y con ello, un boleto directo a los octavos de final.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Liga de Campeones
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Cómo ver Galatasaray vs Atlético de Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, UniMás, Paramaunt+, CBSSN y Fubo Sports, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Galatasaray vs Atlético de Madrid

crest
Liga de Campeones - Champions League
Rams Global Stadyumu

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Rams Park.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Galatasaray contra Atlético Madrid alineaciones probables

GalatasarayHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-4-2

Home team crestATM
1
U. Cakir
4
I. Jakobs
42
Abdülkerim Bardakci
7
R. Sallai
6
D. Sanchez
8
Gabriel Sara
34
L. Torreira
10
L. Sane
53
B. Yilmaz
20
Ilkay Gündogan
45
V. Osimhen
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
16
N. Molina
17
D. Hancko
18
M. Pubill
6
Koke
20
G. Simeone
8
P. Barrios
11
T. Almada
9
A. Soerloth
19
J. Alvarez

4-4-2

ATMAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Buruk

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Galatasaray

El Avrupa Fatihi es líder de la Super Liga Turca con 43 puntos y solo una derrota en 18 jornadas, pero con solo un punto de ventaja sobre el Fenerbahce.

Sin embargo, el Galatasaray viene de meterse en problemas y recibir una multa de 22 mil euros por no participar en la ceremonia de medallas tras su derrota frente al Fenerbahce en la Supercopa de Turquía el fin de semana.

Noticias del equipo Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de un valioso triunfo frente al Alavés en LaLiga, con un tanto de Sorloth. Con el resultado, se han colocado a ocho puntos del liderato.

En otras noticias, el sorteo de la Copa del Rey los ha emparejado con el Real Betis en la ronda de cuartos de final, el cual luce como un duro desafío en la búsqueda de un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Forma

GAL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

GAL

Últimos partidos

ATM

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

2

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificaciones

