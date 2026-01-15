El Atlético de Madrid está listo para enfrentarse al Manchester United por la estrella de los Wolves como reemplazo de Conor Gallagher después del movimiento del mediocampista al Spurs
Atlético pone sus ojos en el maestro de los Wolves
La ventana de transferencias de enero ha cobrado vida con un efecto dominó de alto perfil que se extiende desde Londres hasta Madrid y podría terminar en West Midlands. Tras la confirmada salida de Gallagher de Atlético de Madrid para unirse a Tottenham, el club español ha dirigido inmediatamente su atención a encontrar un reemplazo. Su objetivo principal es el combativo centrocampista Gomes, informa The Daily Mail, pero enfrentan una fuerte competencia de los gigantes de la Premier League, el United, que han estado siguiendo al brasileño durante meses.
La partida de Gallagher ha dejado a Simeone corto de energía en el centro del campo, y el Atlético ha señalado a Gomes como el candidato ideal para replicar esa intensidad. Sin embargo, el camino hacia su firma está lleno de complicaciones, no menos importante es la preferencia declarada del jugador por el fútbol inglés y la significativa valoración colocada sobre su cabeza por sus actuales empleadores. Con el Napoli también acechando en el fondo, una guerra de ofertas podría ser inminente por una de las pocas luces brillantes en la difícil temporada de los Wolves.
- Getty Images Sport
'Daré mi vida' - Las palabras del jugador impulsan a Man Utd significativamente
Mientras el Atlético tiene los fondos y la vacante inmediata, el United podría tener la ventaja en la carrera a largo plazo por Gomes debido a las preferencias personales del jugador. Marca informa que los Red Devils están listos para luchar con el Atlético por la firma, y los comentarios recientes del propio Gomes indican un fuerte deseo de permanecer en la Premier League.
A pesar del interés de los líderes de la Serie A, el Napoli, que supuestamente llegó a un acuerdo con el entorno del jugador a principios de esta semana, Gomes se ha comprometido públicamente a luchar en Molineux. "El cariño de los aficionados es increíble, y realmente quiero devolver eso," dijo recientemente Gomes. "Daré mi vida en el campo para que el equipo pueda terminar la temporada lejos del descenso."
Estas palabras se han interpretado como un impulso para el United. El amor del brasileño por la intensidad y la cultura del fútbol inglés sugiere que favorecería un movimiento a Old Trafford sobre un cambio a La Liga o la Serie A. El United ha tenido a Gomes en su radar desde el inicio del mercado de invierno, y con el jugador asentado en Inglaterra, pueden sentirse confiados de persuadirlo para que se quede en el país, incluso si un movimiento en verano parece más probable que un asalto en enero.
Los Wolves se mantienen firmes en medio de la batalla por el descenso.
La postura de los Wolves sigue siendo el mayor obstáculo para cualquier pretendiente. Bajo el mando del entrenador Rob Edwards, el equipo ha soportado una campaña terrible, actualmente está en el fondo de la tabla con solo una victoria y con 14 puntos de diferencia para salir de la zona de descenso. Perder a su centrocampista más tenaz en medio de una lucha por la supervivencia sería visto como una rendición.
En consecuencia, se espera que los Wolves adopten una posición firme. Son conscientes de que Gomes es uno de sus pocos activos vendibles que podría comandar una gran tarifa dado el interés en él y el hecho de que su contrato tiene más de cuatro años restantes, pero su importancia para las escasas esperanzas de supervivencia del equipo no puede ser subestimada. Se informa que la mayoría de los pretendientes de la Premier League, incluido el United, están dispuestos a esperar hasta el verano. La lógica es cínica pero sólida: si los Wolves descienden al Championship, se verán obligados a vender, lo que podría permitir a los clubes llegar a un mejor acuerdo que el más de £40 millones que se cotiza actualmente.
Sin embargo, el Atlético no tiene el lujo de la paciencia. Con las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones acercándose y una batalla por los cuatro primeros en La Liga que navegar, necesitan un centrocampista ahora.
- Getty Images Sport
El enfrentamiento de verano se avecina mientras los pretendientes rodean.
La situación deja a Gomes en una encrucijada. Por un lado, tiene la oportunidad inmediata de unirse a un gigante europeo como el Atlético de Madrid y jugar en la Liga de Campeones bajo el mando de Simeone. Por otro lado, tiene la perspectiva de luchar para salvar a los Wolves antes de potencialmente conseguir un movimiento soñado al United en el verano.
Por ahora, el jugador sigue enfocado en el campo, habiendo hecho 24 apariciones esta temporada en un equipo en apuros. Pero con la ventana de transferencias abierta y el dinero quemando un agujero en el bolsillo del Atlético tras la venta de Gallagher, la determinación tanto del jugador como de su club será puesta a prueba en los próximos días. Ya sea una compra de pánico en enero o una saga de verano, la batalla por Gomes está verdaderamente en marcha.