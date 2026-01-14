¡Conor Gallagher se une al Tottenham! El exjugador del Chelsea completa transferencia de 40 millones de euros a los Spurs desde el Atlético de Madrid.

Hablando con los canales de medios del club, Gallagher dijo: “Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser un jugador de los Spurs y afortunadamente el club sentía lo mismo. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para entrar al campo de juego.

“Sé lo grandiosos que son los fanáticos, estoy realmente feliz de ser parte de esto aquí y quiero crear momentos especiales y recuerdos juntos.”

El entrenador Frank añadió: “Conor es un mediocampista de primera, por quien hemos trabajado incansablemente para agregar a nuestro equipo. Todavía es joven, por lo que tiene mucho espacio para mejorar, pero también tiene una gran experiencia en la Premier League, La Liga y con la selección nacional de Inglaterra.

“Conor ha sido capitán de equipos, por lo que aportará liderazgo, madurez, carácter y personalidad a nuestro vestuario, mientras que su capacidad de correr, presionar y su ojo para el gol nos fortalecerá en un área clave del campo. Estoy emocionado de trabajar con él todos los días y sé que a los fanáticos les encantará lo que traerá al equipo.”

