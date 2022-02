Formación de Boca vs. Colón, por la Copa de la Liga Profesional 2022: posibles convocados, once y suplentes

La pretemporada llegó a su fin. Este domingo comenzará para Boca la disputa de la Copa de la Liga Profesional, en la que por historia y por plantel lo obliga a ser protagonista. Después de un mes de preparación para un semestre que a partir de abril incluirá la ansiada Copa Libertadores, el Xeneize recibe nada menos que a Colón, ganador de la edición anterior del certamen con estas características.

El equipo de Sebastián Battaglia integra la Zona B con otros clubes con ambiciones como Independiente, Vélez, Estudiantes o Lanús. Ante el Sabalero comenzará además una seguidilla de tres encuentros en poco más de una semana, ya que el miércoles visitará a Aldosivi y el otro domingo recibirá a Rosario Central.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

El receso de verano y su respectivo mercado de pases dejó para el Xeneize, hasta ahora, tres grandes incorporaciones, encabezadas por Darío Benedetto, junto a Nicolás Figal y al regreso de Pol Fernández. Si bien el mediocampista fue el último en sumarse, se espera por la presencia de los tres dentro de los jugadores que estarán disponibles, con grandes chances de titularidad.

En cuanto a las bajas seguras, no estarán Marcelo Weigandt y Agustín Almendra, en plena recuperación de una lesión en el hombro y en el tobillo respectivamente, mientras que Cristian Pavón fue bajado a reserva en pleno conflicto por el final de su contrato. Además, las últimas y explosivas declaraciones de Sebastián Villa no cayeron nada bien y no se descarta que se transforme en la última opción en ofensiva.

LA FORMACIÓN DE BOCA

Al igual que en el semestre anterior, la principal incógnita de Battaglia es en la zona media, precisamente en el área creativa, donde cuenta con numerosas variantes pero ninguna que termina de afirmarse por sobre el resto. Porque en defensa, probó con Figal de lateral derecho pero el lugar seguirá siendo de Advíncula, mientras que Izquierdoz y Rojo continuarían en la zaga central y Fabra a la izquierda. Por su parte, el tridente ofensivo tendrá al Pipa como referencia en el área, acompañado por Salvio y el Changuito Zeballos, figura destacada del verano.

El artículo sigue a continuación

Entonces queda completar el mediocampo y Jorman Campuzano es el preferido del entrenador, aunque deberá elegir entre Pol Fernández, el Pulpo González, Juan Ramírez y Aaron Molinas.

Así, el probable once sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Pol Fernández o Diego González, Juan Ramírez o Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Eduardo Salvio y Darío Benedetto.

LOS SUPLENTES DE BOCA

A confirmar.