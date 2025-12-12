Flamengo vs. Pyramids, Copa Intercontinental de la FIFA: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Flamengo y Pyramids se enfrentarán en el partido de desempate o Challenger Cup de la Copa Intercontinental de la FIFA en el Estadio Ahmad bin Ali el sábado.

En la segunda ronda, Rubro-Negro avanzó después de derrotar a Cruz Azul 2-1 en el Derby de las Américas, mientras que el equipo egipcio venció a Al Ahli Saudi 3-1 en el encuentro de la Copa African–Asian–Pacific.

Los ganadores de este partido se enfrentarán a PSG, los actuales ganadores de la UEFA Champions League, que logró una entrada directa a la final.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo detalles de canales de TV, streaming y más.

Cómo ver Flamengo vs Pyramids, Copa Intercontinental 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y FIFA+, mientras que en México se podrá seguir por FIFA+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports+ Plus, DGO y FIFA+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz, FIFA+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming deportivo.

Hora de inicio del partido Flamengo vs Pyramids

FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup Ahmed bin Ali Stadium

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Áhmad bin Ali.

México: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias y plantillas de los equipos

Flamengo contra Pyramids FC alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Filipe Luís Alineación probable Suplentes Manager K. Jurcic

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Flamengo

Dado que Matheus Cunha ha regresado a Brasil para asistir al nacimiento de su primer hijo, el club no puede registrar a un nuevo jugador ya que el plazo de inscripción ha pasado. La opción de reserva Dyogo Alves podría sustituir en la portería.

Mientras que Pedro permaneció como suplente sin jugar debido a un supuesto problema muscular, Giorgian de Arrascaeta anotó un doblete pero sufrió un golpe en el último partido.

Entonces, el entrenador Filipe Luis evaluará al grupo de jugadores disponibles a través de sesiones de recuperación tras la victoria sobre Cruz Azul.

Noticias del equipo de Pyramids

Fiston Mayele sigue siendo una gran amenaza ofensiva para Pyramids y será central en su juego de ataque contra Flamengo.

En otras noticias del equipo, Ramadan Sobhi está actualmente fuera de juego por una lesión de rodilla y no está disponible para la semifinal de la Copa Intercontinental.

