Luigi Vargas y Salvador Pérez

¿Giorgian de Arrascaeta ya jugó en algún club europeo? ¿El ídolo del Flamengo recibió ofertas de grandes clubes del Viejo Continente?

El uruguayo está entre los grandes nombres de la historia del equipo rubro-negro y sigue acumulando logros — ¿pero por dónde pasó antes de eso?

Multicampeón local, nacional, continental, galardonado con numerosos premios, honores y títulos de máximo goleador. Es sólo una parte del currículum de Giorgian de Arrascaeta, ídolo del Flamengo que poco a poco se consolida en la historia del club. 

Tras más de una década en el Brasileirao, hoy, a sus 31 años, terminó el 2025 como máximo goleador y figura del Flamengo, con títulos de Libertadores y la Liga.

de Arrascaeta marcó más de diez goles en nueve de sus once temporadas en Brasil. Llamando la atención desde su etapa en Cruzeiro, donde ganó sus primeros trofeos y despertó interés de su club actual, con la pregunta: ¿por qué Arrascaeta se ha quedado tanto tiempo en Sudamérica? aún con el poder de reclutamiento en Sudamérica. ¿Ha recibido ofertas del extranjero?.

    El inicio prometedor en Uruguay y su llegada a Brasil

    Arrascaeta se formó en Defensor de Montevideo, donde escaló al primer equipo en 2013. En sus dos años en el plantel principal, disputó 65 partidos y anotó 18 goles. En 2014, a los 20 años, se destacó en la Libertadores y llamó la atención del Cruzeiro, entonces bicampeón brasileño.

    En enero de 2015, pasó a vestir la camiseta celeste. Permaneció en el club hasta 2018, período en el que consiguió dos Copas de Brasil y un Campeonato Mineiro. Con goles decisivos para la Raposa y ya consolidado en la selección uruguaya, ganó un nuevo destino: el Flamengo.

    Destacado en Flamengo

    Fichado en 2019, de Arrascaeta llegó al Flamengo causando un impacto inmediato, conquistando la Libertadores, el Brasileirão y el Campeonato Carioca bajo el mando de Jorge Jesus.

    Desde entonces, acumuló tres Libertadores, tres Brasileirões, tres Supercopas de Brasil, dos Copas de Brasil y cinco Cariocas. Individualmente, suma 98 goles y 107 asistencias en 352 partidos con el club carioca.

    ¿Arrascaeta ya jugó en Europa?

    A pesar del significativo rendimiento en el fútbol brasileño, Arrascaeta nunca jugó para clubes europeos.

    A lo largo de los años, recibió sondeos del fútbol europeo, árabe y mexicano. En 2020, afirmó a la Rádio Del Sol, de Uruguay, que “llegaron algunas propuestas”, pero que lo mejor en ese momento era “seguir en el Flamengo”.

    En 2023, el Al Nassr, club de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, habría hecho una propuesta por el jugador, según el diario O Globo. El Flamengo afirmaba, en la época, que no había recibido nada oficial y solo aceptaría negociarlo por el valor de la cláusula de rescisión: 50 millones de euros (270 millones de reales en la cotización de la época), al contado.

    En junio de 2025, el Cruz Azul, de México, buscó al Flamengo por el uruguayo, pero la directiva rubro-negra se negó. Meses después, en la Copa Intercontinental, el equipo de Filipe Luís venció a los mexicanos por 2 a 1, con dos goles del número 10.

    El contrato de Arrascaeta con el Flamengo va hasta diciembre de 2026.

    Jogador com mais títulos da história do Flamengo — ao lado de Bruno Henrique — com 15 conquistas, Arrascaeta renovou seu contrato com o clube em novembro. O novo vínculo vai até 2028, podendo ser estendido automaticamente até 2029 em caso de metas de performance cumpridas.

    Sua multa rescisória agora é de 30 millones de euros (R$ 190 millones), além de um aumento salarial. A partir de agora, caso um clube europeu queira contratá-lo e o Flamengo decida não negociá-lo, esse será o valor a ser pago.

