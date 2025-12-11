+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bruna Lima y Salvador Pérez

"Tiene el nivel de Zico" - El elogio a Arrascaeta desde el propio Flamengo

En una temporada de títulos y protagonismo, el mediocampista recibió una comparación histórica de Varela

En el Flamengo, la camiseta 10 suele pesar. Ya ha derrumbado expectativas, creado exigencias desmedidas y, en algunos momentos, hasta pareció maldecir a quien la vestía. Con Arrascaeta, sin embargo, sucedió lo contrario. El número histórico —que lleva la memoria de Zico y la responsabilidad de quien necesita decidir— parece haber encontrado en el uruguayo a su dueño ideal.

En medio del auge técnico y físico de su carrera, Arrascaeta vive una temporada que reúne títulos, récords y momentos personales intensos. Dos veces campeón en noviembre, padre en diciembre y protagonista en Catar, el uruguayo vive una relación definitiva con la idolatría rubro-negra.

Este escenario ayuda a entender por qué un elogio venido de dentro del propio elenco ganó peso. Al comentar el tamaño de Arrascaeta en el fútbol brasileño, el lateral Guillermo Varela no escatimó al compararlo con el mayor ídolo de la historia del club.

  • La visión de Varela sobre Arrascaeta

    Varela vive su mejor fase desde que llegó al Flamengo, mucho debido al cambio de estilo con la llegada de Filipe Luís y la mala fase de Emerson Royal, con quien disputa el lateral. Pero, al hablar del compañero uruguayo, adoptó un tono aún más contundente.

    “En Brasil, Giorgian está a nivel de Zico. No sé si en Uruguay saben lo que es Zico para el Flamengo, pero aquí lo comparan con Zico. Por la cantidad de títulos que ganó, por ser decisivo. En Uruguay no se tiene la dimensión de lo que es aquí, pero él está mostrando y el último partido ya lo demostró.”

    Para el jugador, el impacto de Arrascaeta está directamente ligado a su capacidad de “resolver” partidos en momentos de mayor dificultad, algo que, según él, marcó especialmente el desempeño del número 10 en 2025. Los números refuerzan esta percepción: 98 goles para el club —25 solo en la temporada—, además de 43 participaciones directas en goles en el año. Está a dos de alcanzar una marca histórica: el centésimo gol con la camiseta rojinegra.

  • La mejor temporada de la carrera

    El auge físico y técnico de Arrascaeta se refleja también en los premios individuales. En 2025, fue elegido mejor jugador de la Libertadores, Craque del Brasileirão y mejor en campo en el partido contra el Cruz Azul, que garantizó al Flamengo en la semifinal de la Copa Intercontinental.

    Con los dos goles en la victoria por 2 a 1 sobre el Cruz Azul, se convirtió —junto a Pedro— en el mayor goleador del Flamengo en competiciones mundiales. Es otro hito que contribuye a la idea de que la temporada ha sido especial.

    Dentro del club, el reconocimiento es explícito. Filipe Luís, técnico del equipo, reforzó la visión de que el desempeño del jugador es fruto de mérito propio: “Otro día estaba en el gimnasio, ganó todos los premios merecidos, y le dije ‘De nada’. Es simple. Es mérito único y total de él”. Para el entrenador, Arrascaeta quizás sea “el jugador más ambicioso del plantel”.

  • El momento personal

    El auge deportivo coincide con un período personal significativo. El nacimiento de Milano, su primer hijo, fue planeado estratégicamente para no comprometer la participación en la Copa Intercontinental. Arrascaeta pasó la madrugada despierto antes de viajar a Catar y, aun así, correspondió en el campo con una de sus mejores actuaciones del año.

    Este conjunto - récords, títulos, premios y vida personal - refuerza el aura que se ha creado sobre él en la temporada y alimenta la comparación con Zico. No se trata de comparar las trayectorias, sino de reconocer que pocos o ningún jugador ha logrado alcanzar el nivel histórico de Zico como Arrascaeta.

  • Renovación y futuro con la camiseta 10

    A los 31 años, Arrascaeta renovó contrato hasta diciembre de 2028, con posibilidad automática de extensión si se cumplen metas. Son 352 juegos con el Flamengo, 98 goles, 107 asistencias y 17 títulos, lo que lo convierte en uno de los atletas más victoriosos de la historia del club.

    Con el nuevo vínculo, hay espacio para ampliar números y reforzar aún más su nombre en la galería de ídolos del siglo XXI. Hoy, ya es el cuarto mayor goleador del Flamengo en el período y figura entre los protagonistas más decisivos de su generación.

