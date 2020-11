Fernando Gago decidió retirarse del fútbol

Un día, bajó los brazos. Fernando Gago decidió ponerle fin a una carrera donde batalló contra su físico, se levantó de cinco lesiones gravísimas y ni siquiera la pandemia parecía bajar, pero lo hizo. Este martes se lo comunicó a sus compañeros y se espera por un comunicado oficial de la decisión tomada.

Como consuelo, podrá decir que luego de tanto dolor, se retiró en actividad, ya que volvió en todo su esplendor en un amistoso ante Lanús, el primero desde la rotura de ligamentos de enero, jugó por ante Peñarol y este domingo ingresó para el segundo tiempo ante Gimnasia. Sin embargo, en estos últimos dos encuentros se lo vio muy lejos de su nivel y hasta desconcentrado, algo poco habitual en él.

Será Pintita quien seguramente explique los motivos de su decisión, encabezados por el desgaste del día a día luego de los seis meses de inactividad por el coronavirus, que cambió definitivamente el fútbol, con estadios vacíos y protocolos exigentes.

El 17 de julio, luego de mostrar en varias ocasiones la recuperación en su casa junto a su esposa Gisela Dulko y su familia, Vélez había anunciado la renovación de su contrato, que se extendía hasta el 31 de diciembre del 2021. Y hace apenas 15 días había descartado la idea de retirarse, incluso con el deseo de poder volver a Boca antes de terminar su carrera.

