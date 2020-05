Luche y vuelve: el duro entrenamiento de Gago junto a Dulko en cuarentena

El volante de Vélez sigue recuperándose luego de su última lesión en la rodilla en febrero. ¿Regresará a las canchas cuando retorne la actividad?

"Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco?". La suerte de Fernando Gago con las lesiones en los últimos años claramente ha estado en su contra. Sin embargo, el volante no baja los brazos y no piensa en colgar los botines, sino en darlo todo en esta recuperación. Y así lo mostró Gisella Dulko, su esposa, en las redes sociales.

"Una lesión no lo va a retirar", aseguró la extenista, quien lo acompaña a lo largo de la puesta a punto en la cuarentena. Una que, según pudo verse, tiene de todo: desde ejercicios para el tren superior con mancuernas y pesas, hasta ¡boxeo!

Así y todo, Gago deberá arreglar su continuidad en Vélez, ya que su contrato se vence el 30 de junio y, ya sin Heinze, principal promotor de su llegada tras seis meses sin jugar en Boca, tendrá que sentarse con Mauricio Pellegrino para ver si lo tendrá en cuenta o no.

