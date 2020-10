¿Vuelve a Boca? Gago habló de su retiro

El volante de 34 años regresará a jugar en Vélez luego de su quinta lesión de gravedad y le dejó la puerta abierta al Xeneize.

Es difícil encontrar una historia de superación más fuerte que la de Fernando Gago: desde 2015 que el volante sufre por graves lesiones que lo han tenido más tiempo afuera de la cancha que adentro. Así y todo, Pintita se impuso ante todas las adversidades y logró regresar. Ahora, tras la rotura parcial del injerto que tiene en su rodilla derecha, lo intentará una vez más en Vélez, pero la idea del retiro toma forma en la cabeza del jugador.

"No tengo decidido retirarme. Quiero jugar lo máximo posible, pero sé que he pasado cinco operaciones complicadas", explicó el jugador. Y aunque parece que su futuro estará en Liniers, le dejó abierta la puerta al club que lo formó: "Mi situación es día a día, y ahí veré cuando y dónde me voy a retirar, si es en Vélez, Boca o donde sea". " Yo soy hincha, el club es mi casa, estuve desde infantiles ahí", agregó.

¿Tendrá una despedida en el Xeneize de manera oficial?