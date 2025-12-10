FC Barcelona vs. Osasuna, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Osasuna este sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio Camp Nou, por la décima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga

Sigue aquí en directo el FC Barcelona vs. Osasuna de LaLiga 2025-26

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 5-3 a Real Betis en la fecha 15, con un hat-trick de Ferran Torres, junto a los goles de Roony Bardghji y Lamine Yamal. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder en la clasificación con 40 puntos, cuatro por encima del Real Madrid en la lucha por el título.

Por su parte, los Rojillos derrotaron por 2-0 a Levante en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Víctor Múñoz y Rubén García. El cuadro a cargo de Alessio Lisci es décimo quinto en la tabla con 15 unidades, solo tres arriba de la zona de descenso.

Cómo ver FC Barcelona vs Osasuna, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Osasuna

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México:11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Osasuna alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Flick Alineación probable Suplentes Manager A. Lisci

Noticias del FC Barcelona

Los Culés vienen de una victoria clave a mitad de semana en la Champions League, en una remontada por marcador de 2-1 frente a Eintracht Frankfurt en el Camp Nou. Jules Koundé fue la figura del compromiso con un doblete en un lapso de tres minutos.

Tras la victoria, Hansi Flick fue cuestionado sobre la clara molestia de Lamine Yamal al ser sustituido en los minutos finales del compromiso.

"(Lamine Yamal) ha tenido una pequeña decepción, pero tenía una amarilla y necesitaba piernas frescas", comentó el técnico alemán.

En otras noticias, Barcelona salió como uno de los ganadores del sorteo de la Copa del Rey, ya que se medira el 16 de diciembre a Guadalajara en la etapa de los 32 mejores equipos del torneo nacional.

Noticias del Osasuna

Osasuna ha quedado emparejado para la ronda de los dieciseisavos de final con el Huesca, duelo que en el papel luce favorable para los Rojillos, ante un rival de Segunda División y que además se encuentra en la parte baja de la tabla en LaLiga Hypermotion.

El cruce está programado para disputarse el miércoles 17 de diciembre.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

